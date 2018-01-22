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Самая маленькая армия на планете: интересные факты о гвардии Ватикана

, ИА "Амител"
Охранять понтифика могут только швейцарцы

Гвардия Ватикана 22 января отмечает 512-ю годовщину с момента своего основания. Ее основная задача – охрана Папы Римского. По своей сути эта гвардия уникальна. Например, потому, что считается самой маленькой армией на планете. Кроме того, в этой гвардии, в самом сердце Рима, могут служить только швейцарцы.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям несколько удивительных фактов об этой армии.  

Воинственный папа

Гвардию Ватикана, которая имеет также название Швейцарская гвардия, основал 22 января 1506 года папа Юлий II. До сих пор он считается одним из самых воинственных пап. Все время, пока он занимал этот пост (1503-1513), он вел войны. К тому же папа был очень недоверчив. Опасаясь интриг и сомневаясь в верности соотечественников, он создал гвардию из 150 швейцарских солдат, которых считал лучшими воинами в Европе.

Сейчас в Швейцарской гвардии служат 110 человек.

Особая строгость

До сих пор служить в Швейцарской гвардии могут только граждане Швейцарии. Кстати, претенденты проходят жесткий отбор. В первую очередь они должны быть католиками и иметь хорошее образование. Попасть в гвардейцы могут только молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, отслужившие в армии. Обязательны положительные рекомендации от светских и духовных властей. Рост гвардейца должен быть около 180 сантиметров. Ни в коем случае не разрешается носить бороду или усы. Кстати, на момент поступления на службу в гвардию кандидат должен быть холост. После трех лет службы, получив звание капрала,  он может жениться на католичке, если ему дадут на это специальное разрешение.

Добавим, минимальный срок службы в Швейцарской гвардии — два года, максимальный — 25 лет.

Рафаэль или Микеланджело?

До сих пор ведутся споры, кто из великих художников – Рафаэль или Микеланджело причастен к созданию костюмов гвардейцев Ватикана.

Тот вариант костюмов, которые гвардейцы носят сейчас, придумал портной Жюль Репон еще в 1914 году. Некоторые считают, что его вдохновил портрет Рафаэля в черном берете. Другие утверждают, что костюмы шились по рисункам Микеланджело.

Как и во всех войсках, у гвардейцев имеется повседневная и парадная форма.

Парадных форм даже две – "гала" (просто парадная форма) и гранд гала (большая парадная форма).

Гранд гала используется при особо торжественных церемониях. В этом случае парадная форма дополнена кирасой и шлемом морионом из белого металла с красным плюмажем.

Армия без оружия, но с достатком

По запрету папы Павла VI с 1970 года Швейцарская гвардия не носит огнестрельного оружия. Они используют только халабарды.

Гвардейцы получают очень приличное жалованье – около 1300 евро, которое не облагается налогами.

Также рядовой гвардеец бесплатно обеспечивается жильём, обмундированием и питанием. Через 20 лет службы гвардейцы могут выйти на пенсию и получать ежемесячное вознаграждение в размере последнего оклада.

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 22 января 2016 года 


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Комментарии

22.01.2016 07:29
I am

Клоуны.

0  0
22.01.2016 07:54
имярек

чтобы попасть в армию, - надо отслужить в армии. *фэйспалм*

0  0
22.01.2016 13:13
Гвоздь

Больше 100к руб. в месяц, хата и еще всякие бустеры. Уууф, и все только, чтобы с "алебардой" ходить.

0  0
22.01.2018 08:58
- гость -

в цирке таких же видел

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