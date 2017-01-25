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"На литой цепи почета". О чем не любят вспоминать наследники Высоцкого?

, ИА "Амител", Евгений Берсенев
Так получилось, что имя поэта и певца занесено в незримый пантеон и оказалось закрытым от споров и обсуждений

25 января – очередная годовщина со дня рождения автора-исполнителя Владимира Высоцкого. У него была непростая творческая судьба при жизни и еще более непростая посмертная популярность. Об этом человеке сегодня вспоминает ИА "Амител" .

Его клятва

После того как страна, в которой жил и творил Высоцкий, пережила перестройку, распад, разброд и шатание в общественном сознании и нечто вроде попытки "склейки", его роль и место в отечественной культуре до сих пор не поддаются классификации.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской, позже жил в доме №10а по Большому Каретному переулку. Оба эти дома фигурируют в его песнях – "Баллада о детстве" и "Большой Каретный". Эти песни широко известны и отлично растиражированы. Гораздо меньше известно самое первое стихотворение Высоцкого – "Моя клятва". Дело в том, что оно написано в 1953 году и написано вскоре после смерти Иосифа Сталина. Конечно, наша печать, охотно печатавшая текст "Баньки по-белому", особенно выделяя фразу "…и наколка времен культа личности засинеет на левой груди…", не могла признать, что этому культу был подвержен и юный Высоцкий.

"Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.

Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело.......

…В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.

Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой…." — писал в этом стихотворении будущая легенда советского кино и советской авторской песни.

"Крестный дядя"

Не слишком широко известно о человеке, помогавшем делать Высоцкому первые шаги в песенном творчестве. Это Алексей Высоцкий – дядя поэта, советский писатель, журналист, фронтовик. Ему, кстати, были посвящены некоторые песни Владимира Семеновича из "военного цикла". Он стал его "крестным дядей" в авторской песне. После демобилизации в 1959 году он активно общался с советской богемой и был одним из тех, кто продвигал движение т.н. "авторской песни". Именно Алексей Высоцкий в 1962 году привел племянника в Дом техники Министерства речного флота РСФСР (где тогда официально работал) и организовал первую профессиональную запись его песен. Эта запись широко разошлась по Москве, сделав начинающего автора популярным.

Позднее Владимир Высоцкий записал еще немалое количество песен у дяди дома (там была оборудована почти профессиональная мини-студия звукозаписи). Каждый его приход сопровождался долгими разговорами, некоторые из которых также вдохновили на создание песен.  

В 1967-1968 гг. в советских изданиях появился ряд публикаций, в которых довольно жестко оценивалось творчество Владимира Высоцкого. Самая известная из них – статья "О чем поет Высоцкий" в "Советской России".

После этого Алексей Высоцкий замолвил слово за племянника перед своими знакомыми в высших партийных кругах. Владимир Семенович написал письмо с разъяснениями в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в котором изложил свою позицию и акцентировал внимание на передергиваниях в публикациях. После этого пресса перестала нападать на него.

Тернистый посмертный путь

Посмертная судьба Высоцкого не менее драматична, чем его жизнь. В перестроечные годы наблюдалась апологетика Высоцкого как "борца с тоталитарным" режимом и поэта-мученика. На воспоминаниях о нем многие известные и малоизвестные богемные (и не очень) персонажи без стеснения делали себе пиар.

Менее апологетический (хотя и далеко не бесспорный) подход к его жизни и творчеству позволил известный журналист и писатель Федор Раззаков. В своих книгах он попытался дать свою оценку некоторым сторонам биографии и произведений Высоцкого. Однако первым, кто стал негодовать и якобы встал на защиту честного имени поэта и певца, стал Никита Высоцкий – сын Владимира Семеновича. С помощью суда он добился запрета на продажу двух книг об отце. Хотя сам при этом написал сценарий к более чем сомнительной ценности фильму "Высоцкий. Спасибо, что живой". В картине народный любимец предстает законченным наркоманом, не брезгующим "теневыми" доходами, за которым якобы охотится КГБ. Мало того, что история с попыткой КГБ посадить Высоцкого полностью высосана из пальца, так "благодарный" сын заставляет экранного отца совершать деяния, уголовно наказуемые в любой стране.

Можно, конечно, вспомнить тяжбы и обмен "любезностями" между потомками, наследниками и друзьями Высоцкого в судах и СМИ. Но это, по большому счету, ничто в сравнении с посмертным определением его в музыкально-поэтический пантеон, в котором из творца выхолащивается личность с ее борениями и метаниями. Неизвестно, думал ли Высоцкий о своей посмертной судьбе, когда писал стихотворение "Когда я отпою и отыграю", но получилось так, что почувствовал ее. Точнее, и ее тоже:

"…Посажен на литую цепь почёта,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй, кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам!..

Ответа нет, — но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы.
Но вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы...

Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!"

В общем, увлекательный и насыщенный разговор о жизни и наследии Высоцкого еще впереди. 

Материал впервые опубликован 25.01.2016

Автор:
Евгений Берсенев редактор

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Комментарии

25.01.2016 07:06
CALIBR

После этого Алексей Высоцкий замолвил слово за племянника перед своими знакомыми в высших партийных кругах. Владимир Семенович написал письмо с разъяснениями в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в котором изложил свою позицию и акцентировал внимание на передергиваниях в публикациях. После этого пресса перестала нападать на него. ++++++++++++ Жаль,у Макаревича нет такого дяди,чтобы обуздать лающую свору.

0  0
25.01.2016 07:52
Filin

Не надо макарку с Высоцким равнять. Макарка всю жисть либераст был, стаканный бунтарь

0  0
25.01.2016 07:59
- гость -

Казя, а Высоцкий тоже на свою страну и население выблевывал как макароныч? Думаю, если бы ты застал В.С., то твои пасквили в партотделы, по объемам к собранию сочинений Ленина приблизились бы.

0  0
25.01.2016 07:59
- гость -

…В эти скорбно-тяжёлые дни Поклянусь у могилы твоей Не щадить молодых своих сил Для великой Отчизны моей.

Что еще в 15 лет он мог написать?

0  0
25.01.2016 08:02
- гость -

25.01.2016 07:59 - гость -

а мог и не писать. в 15 лет ему бы никто никаких "заказов" не делал.

0  0
25.01.2016 08:03
- гость -

Порыв души...

0  0
25.01.2016 08:04
- гость -

25.01.2016 08:03 - гость -

Порыв души...

а разве плохо?

0  0
25.01.2016 08:05
CALIBR

Опоенные квасом отписались. *Или исполнили утренний моцион,перепутав новостную ленту с сортиром ?

0  0
25.01.2016 08:07
CALIBR

Выше-для Филина и 07:59

0  0
25.01.2016 08:17
CALIBR

Думаю,настоящие ценители творчества Владимра Семёновича,достойно оценят и его творческий прототип,минчанина Артура Федоровича,практически на 100% сходным с БАРДОМ внешне и голосом. https://youtu.be/VnoG-1fpJ2o

0  0
25.01.2016 08:21
Eugene

Кал.., ты кроме кваса еще какой-нибудь напиток пил? "Пепси-колу например" ?

0  0
25.01.2016 08:23
- гость -

кто про что, а Казя про квас.... тебя им клизмировали что ли? или перед полетом за границу заставляли 10 литров выпить чтоб ты на кока колу не подсел? откуда такая тупость лезет...

0  0
25.01.2016 08:24
Eugene

Кал, ты оказывается "дубли" любишь? Копии, подражания. А любимая передача типа "один в один"? Послушай оригинал, он всяко лучше будет.

0  0
25.01.2016 08:36
CALIBR

Eugene ,тебе, как фанату Эдички,единственное пожелание: не опорожняйся на этой ветке.

0  0
25.01.2016 08:40
Filin

надо же, вштыриный кока-колой, вскормленный бигмаком пытается что-то вещать

0  0
25.01.2016 08:42
- гость -

Высоцкий-иностранным журналистам: "У меня есть претензии к властям моей страны,но обсуждать их я буду не с вами."Вспоминаются оппозиционеры-либерасты касьянов,гудков,навальный,яшин,каспаров,ходорковский,оба пономарёва...

0  0
25.01.2016 08:57
CALIBR

надо же, вштыриный кока-колой, вскормленный бигмаком пытается что-то вещать ++++++++++++++ Ты ,если троллишь,тролль аккуратнее-я настолько древний,что папа твой под стол начал ходить тогда,когда я в первый класс пошёл.

0  0
25.01.2016 08:59
- гость -

Сынок у него сильно подкачал...

0  0
25.01.2016 10:03
BOSS2014

Высоцкий был человеком широчайшей души и высокого полёта. Он был ищущей, очень противоречивой личностью. Утром он мог написать стихи, которые некоторые литературные критики ставят в один ряд с поэзией Пушкина, а вечером того же дня мог набраться с бомжами-алкоголиками до потери человеческого обличья.

Масштаб личности и диапазон его действий, порывов и поступков, конечно, впечатляют. Несомненно одно: это был великий человек, поэт и художник. И не надо приплетать к его имени политику. Он никогда не боролся с государством. Тем, кто знает его творчество, очевидно, что главное, что интересовало Высоцкого в жизни, это была человеческая душа и человеческие отношения.

1  0
25.01.2016 10:09
Sima

Зачем такой срач развели в посте о поистине талантливом человеке? К Высоцкому по-разному можно относиться... сколько людей, столько и мнений... Мне, например, он просто нравится и как актер, и как певец и композитор.... Зачетный в общем дяденька А про всякие интрижки вокруг его имени - даже и не интересно )))

0  0
25.01.2016 10:37
Eugene

25.01.2016 08:36 CALIBR

С чего это ты решил, что я фанат Эдички? Не у тебя ли "оговорочка по Фреду"?

0  0
25.01.2016 10:53
- гость -

А сейчас его бы записали в 5 колонну, и задорно душили - травили. Как и в СССР любой неформал-неформат, без лобызания режима, тут же облаивается, опошляется,иногда ликвидируется (типа психушка).

0  0
25.01.2016 11:04
Filin

25.01.2016 08:57 CALIBR

90 лет? Ну нифигасе, и тебя не расстреляли?. Я всегда говорил, что Сталин хреново от либерсни страну почистил

0  0
25.01.2016 11:25
гость

- гость - 25 января 2016 г. 07:59 Казя, а Высоцкий тоже на свою страну и население выблевывал как макароныч? Думаю, если бы ты застал В.С., то твои пасквили в партотделы, по объемам к собранию сочинений Ленина приблизились бы. Казя такой?! А строит из себя...

0  0
25.01.2016 12:03
Правдофил

Во всех темах опорожняться можно только Казе.

А Статья "о чем поет Высоцкий" представителя тогдашней Богемы Мушты была просто мстя своему же сыну: "Мой сын с утра до ночи слушал эти песни. Тогда я разозлилась, села и написала эту статью». "

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9

С доводами Владимира Семеновича, что в статье ложь, клевета и провокация, ЦК КПСС таки согласилось. И Галю-то тогда тоже родственнички отмазывали.

А вообще-то, Флин Прав! В в отличии от Макарёвы, Владимир Семенович никогда плохо о русских не отзывался и к народу как к быдлу, на котором можно только зарабатывать не относился.

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25.01.2016 12:03
Правдофил

Опечатался, конечно, Филин!

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25.01.2016 13:35
- гость -

правдофил не опечатался, фильки-школяры они оба.

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25.01.2016 14:28
совдеп

Этот чел-моя молодость и юность,никакие калы её не закалят!

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25.01.2016 17:51
Гонец из Пензы

не надо так всерьёз воспринимать стихи 15-летнего юноши не хватает ещё мнения г-на фёдорова о том что песни написаны Высоцким под диктовку ЦРУ, чьим агентом он и являлся. а тема, как хорошее КГБ никак не угрожало Высоцкому раскрыта слабовато

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