25 января – очередная годовщина со дня рождения автора-исполнителя Владимира Высоцкого. У него была непростая творческая судьба при жизни и еще более непростая посмертная популярность. Об этом человеке сегодня вспоминает ИА "Амител" .
Его клятва
После того как страна, в которой жил и творил Высоцкий, пережила перестройку, распад, разброд и шатание в общественном сознании и нечто вроде попытки "склейки", его роль и место в отечественной культуре до сих пор не поддаются классификации.
Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской, позже жил в доме №10а по Большому Каретному переулку. Оба эти дома фигурируют в его песнях – "Баллада о детстве" и "Большой Каретный". Эти песни широко известны и отлично растиражированы. Гораздо меньше известно самое первое стихотворение Высоцкого – "Моя клятва". Дело в том, что оно написано в 1953 году и написано вскоре после смерти Иосифа Сталина. Конечно, наша печать, охотно печатавшая текст "Баньки по-белому", особенно выделяя фразу "…и наколка времен культа личности засинеет на левой груди…", не могла признать, что этому культу был подвержен и юный Высоцкий.
"Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело.......
…В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой…." — писал в этом стихотворении будущая легенда советского кино и советской авторской песни.
"Крестный дядя"
Не слишком широко известно о человеке, помогавшем делать Высоцкому первые шаги в песенном творчестве. Это Алексей Высоцкий – дядя поэта, советский писатель, журналист, фронтовик. Ему, кстати, были посвящены некоторые песни Владимира Семеновича из "военного цикла". Он стал его "крестным дядей" в авторской песне. После демобилизации в 1959 году он активно общался с советской богемой и был одним из тех, кто продвигал движение т.н. "авторской песни". Именно Алексей Высоцкий в 1962 году привел племянника в Дом техники Министерства речного флота РСФСР (где тогда официально работал) и организовал первую профессиональную запись его песен. Эта запись широко разошлась по Москве, сделав начинающего автора популярным.
Позднее Владимир Высоцкий записал еще немалое количество песен у дяди дома (там была оборудована почти профессиональная мини-студия звукозаписи). Каждый его приход сопровождался долгими разговорами, некоторые из которых также вдохновили на создание песен.
В 1967-1968 гг. в советских изданиях появился ряд публикаций, в которых довольно жестко оценивалось творчество Владимира Высоцкого. Самая известная из них – статья "О чем поет Высоцкий" в "Советской России".
После этого Алексей Высоцкий замолвил слово за племянника перед своими знакомыми в высших партийных кругах. Владимир Семенович написал письмо с разъяснениями в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в котором изложил свою позицию и акцентировал внимание на передергиваниях в публикациях. После этого пресса перестала нападать на него.
Тернистый посмертный путь
Посмертная судьба Высоцкого не менее драматична, чем его жизнь. В перестроечные годы наблюдалась апологетика Высоцкого как "борца с тоталитарным" режимом и поэта-мученика. На воспоминаниях о нем многие известные и малоизвестные богемные (и не очень) персонажи без стеснения делали себе пиар.
Менее апологетический (хотя и далеко не бесспорный) подход к его жизни и творчеству позволил известный журналист и писатель Федор Раззаков. В своих книгах он попытался дать свою оценку некоторым сторонам биографии и произведений Высоцкого. Однако первым, кто стал негодовать и якобы встал на защиту честного имени поэта и певца, стал Никита Высоцкий – сын Владимира Семеновича. С помощью суда он добился запрета на продажу двух книг об отце. Хотя сам при этом написал сценарий к более чем сомнительной ценности фильму "Высоцкий. Спасибо, что живой". В картине народный любимец предстает законченным наркоманом, не брезгующим "теневыми" доходами, за которым якобы охотится КГБ. Мало того, что история с попыткой КГБ посадить Высоцкого полностью высосана из пальца, так "благодарный" сын заставляет экранного отца совершать деяния, уголовно наказуемые в любой стране.
Можно, конечно, вспомнить тяжбы и обмен "любезностями" между потомками, наследниками и друзьями Высоцкого в судах и СМИ. Но это, по большому счету, ничто в сравнении с посмертным определением его в музыкально-поэтический пантеон, в котором из творца выхолащивается личность с ее борениями и метаниями. Неизвестно, думал ли Высоцкий о своей посмертной судьбе, когда писал стихотворение "Когда я отпою и отыграю", но получилось так, что почувствовал ее. Точнее, и ее тоже:
"…Посажен на литую цепь почёта,
И звенья славы мне не по зубам...
Эй, кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам!..
Ответа нет, — но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы.
Но вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы...
Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!"
В общем, увлекательный и насыщенный разговор о жизни и наследии Высоцкого еще впереди.
Материал впервые опубликован 25.01.2016
Комментарии
После этого Алексей Высоцкий замолвил слово за племянника перед своими знакомыми в высших партийных кругах. Владимир Семенович написал письмо с разъяснениями в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, в котором изложил свою позицию и акцентировал внимание на передергиваниях в публикациях. После этого пресса перестала нападать на него. ++++++++++++ Жаль,у Макаревича нет такого дяди,чтобы обуздать лающую свору.
Не надо макарку с Высоцким равнять. Макарка всю жисть либераст был, стаканный бунтарь
Казя, а Высоцкий тоже на свою страну и население выблевывал как макароныч? Думаю, если бы ты застал В.С., то твои пасквили в партотделы, по объемам к собранию сочинений Ленина приблизились бы.
…В эти скорбно-тяжёлые дни Поклянусь у могилы твоей Не щадить молодых своих сил Для великой Отчизны моей.
Что еще в 15 лет он мог написать?
25.01.2016 07:59 - гость -
а мог и не писать. в 15 лет ему бы никто никаких "заказов" не делал.
Порыв души...
25.01.2016 08:03 - гость -
Порыв души...
а разве плохо?
Опоенные квасом отписались. *Или исполнили утренний моцион,перепутав новостную ленту с сортиром ?
Выше-для Филина и 07:59
Думаю,настоящие ценители творчества Владимра Семёновича,достойно оценят и его творческий прототип,минчанина Артура Федоровича,практически на 100% сходным с БАРДОМ внешне и голосом. https://youtu.be/VnoG-1fpJ2o
Кал.., ты кроме кваса еще какой-нибудь напиток пил? "Пепси-колу например" ?
кто про что, а Казя про квас.... тебя им клизмировали что ли? или перед полетом за границу заставляли 10 литров выпить чтоб ты на кока колу не подсел? откуда такая тупость лезет...
Кал, ты оказывается "дубли" любишь? Копии, подражания. А любимая передача типа "один в один"? Послушай оригинал, он всяко лучше будет.
Eugene ,тебе, как фанату Эдички,единственное пожелание: не опорожняйся на этой ветке.
надо же, вштыриный кока-колой, вскормленный бигмаком пытается что-то вещать
Высоцкий-иностранным журналистам: "У меня есть претензии к властям моей страны,но обсуждать их я буду не с вами."Вспоминаются оппозиционеры-либерасты касьянов,гудков,навальный,яшин,каспаров,ходорковский,оба пономарёва...
надо же, вштыриный кока-колой, вскормленный бигмаком пытается что-то вещать ++++++++++++++ Ты ,если троллишь,тролль аккуратнее-я настолько древний,что папа твой под стол начал ходить тогда,когда я в первый класс пошёл.
Сынок у него сильно подкачал...
Высоцкий был человеком широчайшей души и высокого полёта. Он был ищущей, очень противоречивой личностью. Утром он мог написать стихи, которые некоторые литературные критики ставят в один ряд с поэзией Пушкина, а вечером того же дня мог набраться с бомжами-алкоголиками до потери человеческого обличья.
Масштаб личности и диапазон его действий, порывов и поступков, конечно, впечатляют. Несомненно одно: это был великий человек, поэт и художник. И не надо приплетать к его имени политику. Он никогда не боролся с государством. Тем, кто знает его творчество, очевидно, что главное, что интересовало Высоцкого в жизни, это была человеческая душа и человеческие отношения.
Зачем такой срач развели в посте о поистине талантливом человеке? К Высоцкому по-разному можно относиться... сколько людей, столько и мнений... Мне, например, он просто нравится и как актер, и как певец и композитор.... Зачетный в общем дяденька А про всякие интрижки вокруг его имени - даже и не интересно )))
25.01.2016 08:36 CALIBR
С чего это ты решил, что я фанат Эдички? Не у тебя ли "оговорочка по Фреду"?
А сейчас его бы записали в 5 колонну, и задорно душили - травили. Как и в СССР любой неформал-неформат, без лобызания режима, тут же облаивается, опошляется,иногда ликвидируется (типа психушка).
25.01.2016 08:57 CALIBR
90 лет? Ну нифигасе, и тебя не расстреляли?. Я всегда говорил, что Сталин хреново от либерсни страну почистил
- гость - 25 января 2016 г. 07:59 Казя, а Высоцкий тоже на свою страну и население выблевывал как макароныч? Думаю, если бы ты застал В.С., то твои пасквили в партотделы, по объемам к собранию сочинений Ленина приблизились бы. Казя такой?! А строит из себя...
Во всех темах опорожняться можно только Казе.
А Статья "о чем поет Высоцкий" представителя тогдашней Богемы Мушты была просто мстя своему же сыну: "Мой сын с утра до ночи слушал эти песни. Тогда я разозлилась, села и написала эту статью». "
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9E_%D1%87%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
С доводами Владимира Семеновича, что в статье ложь, клевета и провокация, ЦК КПСС таки согласилось. И Галю-то тогда тоже родственнички отмазывали.
А вообще-то, Флин Прав! В в отличии от Макарёвы, Владимир Семенович никогда плохо о русских не отзывался и к народу как к быдлу, на котором можно только зарабатывать не относился.
Опечатался, конечно, Филин!
правдофил не опечатался, фильки-школяры они оба.
Этот чел-моя молодость и юность,никакие калы её не закалят!
не надо так всерьёз воспринимать стихи 15-летнего юноши не хватает ещё мнения г-на фёдорова о том что песни написаны Высоцким под диктовку ЦРУ, чьим агентом он и являлся. а тема, как хорошее КГБ никак не угрожало Высоцкому раскрыта слабовато