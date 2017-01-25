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Зачем барнаульские студенты трут ботинки Ползунову?

, ИА "Амител", Мария Трубина
На что готовы барнаульские студенты ради хороших оценок: подборка веселых примет и традиций в Татьянин день

Фото: pixabay.com

Подтверждений тому, влияют ли приметы на жизнь человека, не нашел пока никто, но тем не менее многие студенты настойчиво придерживаются тех или иных традиций, привлекающих, по их мнению, хорошие оценки.  В Татьянин день ИА "Амител" вспоминает популярные студенческие приметы, "помогающие" сдать сессию.

Охота на  "Халяву"

Главной покровительницей студентов, не желающих просто выучить билеты к экзамену, стала "Халява". Чтобы призвать ее, студентам нужно в полночь крикнуть из окна "Халява, ловись!", тогда человеку попадется тот билет, который он знает. Однако, если в ответ кто-нибудь крикнет "Халявы не будет", на удачу рассчитывать уже бессмысленно.

Лечь спать и поумнеть

Тем, кто не успевает выучить билеты или боится все забыть, советуют положить под подушку конспекты и учебники – пока студент будет спать, его голова наполнится полезными знаниями. 

Оценка важнее гигиены

Есть приметы того, что нужно делать, чтобы удачно сдать экзамен, а есть и те, которые, напротив, объясняют, чего нужно избегать накануне сдачи: например, не стоит мыть голову и стричься – это приводит к пустоте в голове.

Попросить поддержки у памятника

В каждом городе у студентов есть свой памятник-помощник. У студентов АлтГТУ это монумент изобретателю Ивану Ползунову. По одной из городских легенд, если потереть его правый ботинок, то пятерка на экзамене обеспечена. Хотя стал бы создатель первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя помогать бездельникам – вопрос спорный.

Магическое число

Многие верят в "счастливый билетик", полученный в общественном транспорте, а для студентов, желающих сдать сессию, таким становится тот, в номере которого есть цифра 5. Также, чтобы получить "отлично", можно доехать до университета на автобусе или трамвае под номером 5, но чтобы это сделать в Барнауле, нужно изловчиться. Еще должно повезти, если в гардеробе дадут номерок с заветной пятеркой. Некоторые студенты кладут пятаки под пятки или же стараются зайти в аудиторию пятыми.

Правильное поведение

Студенту во время экзамена советуют тянуть билет левой рукой, таким образом, правильный путь ему подскажет сердце. Также перед входом в аудиторию советуют подержаться за однокурсника, сдавшего экзамен на "отлично".

Похожих примет существует великое множество, а самый проверенный способ все-таки один – просто взять и выучить билеты к экзамену, тогда уже точно любому студенту повезет получить заветную пятерку.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2016 12:10
- гость -

интересный этот памятник, в молодости залазили сфотографироваться, между прочим залезть на него совсем не так просто, на всех фото вместо изображения получилось темное пятно - такие чудеса

0  0
25.01.2016 12:13
- гость -

Про ботинок Ползунова - новомодное фуфло. Нет такой приметы у барнаульских студентов.

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25.01.2016 12:21
Человек и бывший студент.

У меня был свой метод.. Садился и писал шпоры, ключевые фразы, формулы и т.п. и таким образом запоминал, шпоры на экзамене уже были не нужны...

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25.01.2016 12:24
Kertis

Про ботинок Ползунова - новомодное фуфло. Нет такой приметы у барнаульских студентов. --------------------- Кто-то решил сделать вброс о ботинках Ни разу не слышал о таком лакейском желании студентов.

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25.01.2016 12:51
Botanik

Kertis зарегистрированный 25 января 2016 г. 12:24

не кто-то а Мария Трубина, сверху написано

интересно, она сама пробовала добраться до ботинка, расположенного на высоте в три человеческих роста?

0  0
25.01.2016 13:23
- гость -

Высшее образование в России стало посредственным и менее доступным, - ВЦИОМ - See more at: http://www.nakanune.ru/news/2016/1/25/22425796#sthash.qAdfinwU.dpuf

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25.01.2017 07:41
ФИТиБ

Фуфло, никогда не было такой приметы! Учился в 1994-1999, не тёр никто ботинки!

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25.01.2017 07:43
- гость -

Это вброс АГУшников! Авторша наверное училась там на журналистике и теперь сочиняет небылицы про политех.

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