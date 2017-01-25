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Подтверждений тому, влияют ли приметы на жизнь человека, не нашел пока никто, но тем не менее многие студенты настойчиво придерживаются тех или иных традиций, привлекающих, по их мнению, хорошие оценки. В Татьянин день ИА "Амител" вспоминает популярные студенческие приметы, "помогающие" сдать сессию.
Охота на "Халяву"
Главной покровительницей студентов, не желающих просто выучить билеты к экзамену, стала "Халява". Чтобы призвать ее, студентам нужно в полночь крикнуть из окна "Халява, ловись!", тогда человеку попадется тот билет, который он знает. Однако, если в ответ кто-нибудь крикнет "Халявы не будет", на удачу рассчитывать уже бессмысленно.
Лечь спать и поумнеть
Тем, кто не успевает выучить билеты или боится все забыть, советуют положить под подушку конспекты и учебники – пока студент будет спать, его голова наполнится полезными знаниями.
Оценка важнее гигиены
Есть приметы того, что нужно делать, чтобы удачно сдать экзамен, а есть и те, которые, напротив, объясняют, чего нужно избегать накануне сдачи: например, не стоит мыть голову и стричься – это приводит к пустоте в голове.
Попросить поддержки у памятника
В каждом городе у студентов есть свой памятник-помощник. У студентов АлтГТУ это монумент изобретателю Ивану Ползунову. По одной из городских легенд, если потереть его правый ботинок, то пятерка на экзамене обеспечена. Хотя стал бы создатель первой в России
Магическое число
Многие верят в "счастливый билетик", полученный в общественном транспорте, а для студентов, желающих сдать сессию, таким становится тот, в номере которого есть цифра 5. Также, чтобы получить "отлично", можно доехать до университета на автобусе или трамвае под номером 5, но чтобы это сделать в Барнауле, нужно изловчиться. Еще должно повезти, если в гардеробе дадут номерок с заветной пятеркой. Некоторые студенты кладут пятаки под пятки или же стараются зайти в аудиторию пятыми.
Правильное поведение
Студенту во время экзамена советуют тянуть билет левой рукой, таким образом, правильный путь ему подскажет сердце. Также перед входом в аудиторию советуют подержаться за однокурсника, сдавшего экзамен на "отлично".
Похожих примет существует великое множество, а самый проверенный способ все-таки один – просто взять и выучить билеты к экзамену, тогда уже точно любому студенту повезет получить заветную пятерку.
Комментарии
интересный этот памятник, в молодости залазили сфотографироваться, между прочим залезть на него совсем не так просто, на всех фото вместо изображения получилось темное пятно - такие чудеса
Про ботинок Ползунова - новомодное фуфло. Нет такой приметы у барнаульских студентов.
У меня был свой метод.. Садился и писал шпоры, ключевые фразы, формулы и т.п. и таким образом запоминал, шпоры на экзамене уже были не нужны...
Про ботинок Ползунова - новомодное фуфло. Нет такой приметы у барнаульских студентов. --------------------- Кто-то решил сделать вброс о ботинках Ни разу не слышал о таком лакейском желании студентов.
Kertis зарегистрированный 25 января 2016 г. 12:24
не кто-то а Мария Трубина, сверху написано
интересно, она сама пробовала добраться до ботинка, расположенного на высоте в три человеческих роста?
Высшее образование в России стало посредственным и менее доступным, - ВЦИОМ - See more at: http://www.nakanune.ru/news/2016/1/25/22425796#sthash.qAdfinwU.dpuf
Фуфло, никогда не было такой приметы! Учился в 1994-1999, не тёр никто ботинки!
Это вброс АГУшников! Авторша наверное училась там на журналистике и теперь сочиняет небылицы про политех.