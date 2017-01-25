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Подтверждений тому, влияют ли приметы на жизнь человека, не нашел пока никто, но тем не менее многие студенты настойчиво придерживаются тех или иных традиций, привлекающих, по их мнению, хорошие оценки. В Татьянин день ИА "Амител" вспоминает популярные студенческие приметы, "помогающие" сдать сессию.

Охота на "Халяву"

Главной покровительницей студентов, не желающих просто выучить билеты к экзамену, стала "Халява". Чтобы призвать ее, студентам нужно в полночь крикнуть из окна "Халява, ловись!", тогда человеку попадется тот билет, который он знает. Однако, если в ответ кто-нибудь крикнет "Халявы не будет", на удачу рассчитывать уже бессмысленно.

Лечь спать и поумнеть

Тем, кто не успевает выучить билеты или боится все забыть, советуют положить под подушку конспекты и учебники – пока студент будет спать, его голова наполнится полезными знаниями.

Оценка важнее гигиены

Есть приметы того, что нужно делать, чтобы удачно сдать экзамен, а есть и те, которые, напротив, объясняют, чего нужно избегать накануне сдачи: например, не стоит мыть голову и стричься – это приводит к пустоте в голове.



Попросить поддержки у памятника

В каждом городе у студентов есть свой памятник-помощник. У студентов АлтГТУ это монумент изобретателю Ивану Ползунову. По одной из городских легенд, если потереть его правый ботинок, то пятерка на экзамене обеспечена. Хотя стал бы создатель первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя помогать бездельникам – вопрос спорный.

Магическое число

Многие верят в "счастливый билетик", полученный в общественном транспорте, а для студентов, желающих сдать сессию, таким становится тот, в номере которого есть цифра 5. Также, чтобы получить "отлично", можно доехать до университета на автобусе или трамвае под номером 5, но чтобы это сделать в Барнауле, нужно изловчиться. Еще должно повезти, если в гардеробе дадут номерок с заветной пятеркой. Некоторые студенты кладут пятаки под пятки или же стараются зайти в аудиторию пятыми.

Правильное поведение



Студенту во время экзамена советуют тянуть билет левой рукой, таким образом, правильный путь ему подскажет сердце. Также перед входом в аудиторию советуют подержаться за однокурсника, сдавшего экзамен на "отлично".

Похожих примет существует великое множество, а самый проверенный способ все-таки один – просто взять и выучить билеты к экзамену, тогда уже точно любому студенту повезет получить заветную пятерку.