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Новости

Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть

, ИА "Амител", Мария Трубина
Картины о Холокосте, которые заставляют плакать и помнить

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Чтобы почтить память людей, переживших эти страшные события, корреспондент ИА "Амител" собрал 10 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть.

"Пианист"


Исторический фильм режиссера Романа Полански основан на реальных событиях и описывает историю музыканта Владислава Шпильмана. Эта лента была удостоена "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале, а также трёх премий "Оскар".

"Жизнь прекрасна"


Как объяснить ребенку, что такое война? Это игра, главный приз в которой – танк. Трагикомедия 1997 года "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи описывает события во время Второй мировой в Италии. Режиссер сам снялся в главной роли, а пару ему составила его жена – Николетта Браски.

"Сад Финци-Контини"

Режиссер Витторио Де Сик снял трогательную картину об итальянских евреях, постепенно приспосабливающихся к фашистскому порабощению. Действие этого фильма разворачивается в Италии во времена правления Муссолини.

"Список Шиндлера"


Режиссером этой военной драмы стал Стивен Спилберг. Это экранизация романа "Ковчег Шиндлера", основанного на реальных событиях. Немецкий предприниматель, рискуя собственной жизнью, спасает жизни 1100 польским евреям – он открывает собственное производство и убеждает начальство разрешить ему составить список специалистов-евреев, нужных ему для работы. Картина получила семь "Оскаров".

"Поезд жизни"

События картины румынского режиссера Раду Михайляну разворачиваются летом 1941 года. Еврейская община маленькой деревни собирается построить настоящий поезд и бежать на нем от нацистов в Палестину.

"Иона, который жил в чреве кита"


В этом фильме режиссера Роберто Фаэнца показан Холокост глазами Ионы Оберски – трехлетнего ребенка, жившего в Амстердаме во время Второй мировой войны. После оккупации города немцами он был депортирован в лагерь Берген-Бельзен вместе со всей своей семьей. Оставшись в лагере без родителей, он проводит в неволе всю войну среди голода и жестокости.


"Мальчик в полосатой пижаме"

Если дети решили поиграть в шашки, то и колючая проволока для них не преграда. "Мальчик в полосатой пижаме" – лента британского режиссера Марка Хермана. Это история, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза ничего не подозревающего восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря Бруно. Он случайно знакомится с еврейским мальчиком, и завязавшаяся между ними дружба приводит к страшным последствиям.


"Дневник Анны"

В 1959 году появился незабываемый черно-белый фильм Франка Джорджа Стивенса, получивший три "Оскара". Лента представляет собой экранизацию знаменитого "Дневника Анны Франк", который вела тринадцатилетняя еврейская девочка, жившая вместе с семьей в трагическое для своего народа время в Голландии.


"Европа, Европа"

Судьбу еврейского подростка, выдававшего себя за немца, чтобы избежать нацистского преследования, описал в своей картине режиссер Aгнешка Холланд. Фильм снят на основе автобиографии Соломона Переля.

"Суд над богом"

Английский фильм, показывающий жизнь группы заключенных евреев в Освенциме. Они решают провести суд над Богом, обвиняя его в том, что он покинул свой народ, допустив геноцид.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.01.2016 08:39
хлопаем и машем

Холокоста не было

0  0
27.01.2016 08:56
Ируся

а почему все фильмы иностранные? А где же "Иди и смотри", "Помни имя своё".

0  0
27.01.2016 08:57
Сумрачный гений

" Чтобы почтить память людей, переживших эти страшные события, корреспондент ИА Амител собрал 10 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть."

Кому стоит? Я и без фильмов разберусь что было и чего не было.

0  0
27.01.2016 09:45
дед

надыть свои фильмы продвигать, задолбала уже эвридейская тема, особенно когда посмотришь на их деяния в нашей стране, поневоле станешь заклятым...!

0  0
27.01.2016 10:25
Filin

В войсках нацистской Германии воевало около 150 000 евреев, среди них несколько генералов, были они и в войсках СС. Это тоже холокост, аднака. Помио евреев как-то славянские народы гибли в лагерях, но почему-то стенают только по евреям. Сербская семья прятала маленькую Мадлен Олбрайт от фашистов. Чем потом отплатила Олбрайт известно - бомбежками Белграда

0  0
27.01.2016 10:39
- гость -

Ндааааа, ребята.... смотрю на вас и верю, что "подводная лодка действительно утонула"©. Скажи, паноптикум : это у вас юмор такой или вы на самом деле жлобье?

0  0
27.01.2016 10:44
Ируся

Филин! Почему стенают только по евреям? Википедия о холокосте говорит вот о чем:

в широком смысле[5] — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадёжно больных и инвалидов и др.) в период существования нацистской Германии[6][7][8].

0  0
27.01.2016 11:05
ZloeZlo

Ируся - википедия не является энциклопедией, я прям щас могу там грамотно написать, что Гитлер был глубокозаконсперированным палестинским разведчиком ))) Холокост имеет отношение только к истеблению евреев и не более того. На вики просто дали более широкое определение данному событию.

Кстати за отрицание холокоста в ЕС грозит уголовное преследование. Хых.

0  0
27.01.2016 11:16
Бывший владелец ТАЗа

10 сказок про евреев...

0  0
27.01.2016 11:46
- гость -

- гость - 27 января 2016 г. 10:39

У многих есть знакомые, которые всё время жалуются и причитают о том, как у них всё плохо, как их обижают на работе и в быту. Сначала это вызывает сочувствие, через какое-то время иронию, а затем раздражение...

0  0
27.01.2016 12:29
- гость -

а где "Кабаре" Боба Фосса

0  0
27.01.2016 12:33
- гость -

У себя в Люфтваффе я сам решаю, кто еврей, а кто нет Герман Геринг

0  0
27.01.2016 12:56
Элвис

Смотрел "Пианиста" и "Список Шиндлера" - даже пересматривал, открывая что-то новое. Советую. По поводу того, что евреи (про евреев) сняли много хороших фильмов, виним евреев? Поздравляю! Кстати, есть один хороший документальный цыкл BBC (если не ошибаюсь) 70-х годов про Восточный фронт. Называется "Неизвестная война". Снят в соавторстве с Ромэном Роланом. Купил диски с предубеждением, мол очередная пропаганда ВМВ от "Союзников" о том, как американцы с австралийцами защитили Европу и Сталина (который в сговоре с Гитлером) от фашистов. Но посмотрев фильм, а после, КАК снимали этот фильм (обсуждая каждый излагаемый эпизод доходило почти до драки- версия англичан и НАШ взгляд). в начале первой (выбранной наугад) серии сюжет: показана хроника блокадного Ленинграда и слова диктора (примерно): "в одном только (!) этом Советском городе погибло больше жителей, сколько потеряли войск ВСЕ союзники вместе взятые..."

0  0
27.01.2016 13:15
- гость -

Я рекомендую "6 миллионов - потеряны и найдены" Эрнста Цунделя и Юргена Графа - "Миф о Холокосте", "Великая ложь ХХ века" и "Крах мирового порядка". Получается, что холокост - афера, мошенничество в глобальном масштабе, осуществленная сионистами с целью "поднять бабла" (выплаты Германии Израилю составили многие десятки миллиардов марок, что серьезно помогло ему в создании инфраструктуры), ну и как идеология, чтобы сплотить еврейский народ.

0  0
27.01.2016 13:24
Filin

Поздравляю! Кстати, есть один хороший документальный цыкл BBC (если не ошибаюсь) 70-х годов про Восточный фронт. Называется "Неизвестная война". Снят в соавторстве с Ромэном Роланом.

Вообще-то его в Союзе по телевизору показывали

0  0
27.01.2016 13:26
- гость -

Создатели мифа о "холокосте" в сотни раз преуменьшают жертвы русского народа. Так, в "Энциклопедии холокоста" сообщается, что в германских лагерях якобы было убито 3 млн. евреев, а также "десятки тысяч цыган и советских военнопленных".

0  0
27.01.2016 13:40
Элвис- Filin

"Вообще-то его в Союзе по телевизору показывали" я не помню. В каком году? == "вобще-то"- к чему, пардон?

0  0
27.01.2016 13:42
- гость -

Для российских зрителей немного странно это -"должен посмотреть".Дело в том,что во время Отечественной войны мирных советских жителей погибло намного больше,чем евреев во время 2-ой мировой.

0  0
27.01.2016 13:46
- гость -

Холокост - вещь придуманная. среди жертв нацизма были и евреи. О холокосте можно было бы говорить, если бы жертв евреев в процентном отношении было бы больше. Этого нет, значит вещь надуманная для зарабатывания денег. Это как вопрос, были ли американцы на луне? Из тех, кто озаботился этим вопросом, 60% не верят в факт прилунения, 40% спорящих отстаивают это мнение. Но доказать факт высадки или невысадки на Луну можно в будущем, а холокост - нельзя. Чем дальше от войны, тем сложнее доказательство. Остается логика, а она как раз против холокоста.

0  0
27.01.2016 14:55
kkk

мне русскому это зачем? еврейского бога навязали, теперь ещё и фильмы ...

0  0
27.01.2016 15:09
Элвис

Так легко все навязывают...

0  0
27.01.2016 16:18
- гость -

Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.

Чем больше твердят про холокост, тем все больше начинаю сомневаться в том что они этого не заслужили. Сионизм = фашизм. Евреев убили максимум 6 млн. во всех странах, а как же расценивать убийство славянского населения? Они что, были собаками?

0  0
27.01.2017 07:23
- гость -

я не помню. В каком году? Помню, хороший фильм, много серий. От автора - Питер Устинов. Не 70-е, много позже.

0  0
27.01.2017 07:47
- гость -

Ируся зарегистрированный 27 января 2016 г. 08:56 больше 2x лет online а почему все фильмы иностранные? А где же "Иди и смотри", "Помни имя своё". --- а ви таки не знаете что такое холокост?

0  0
27.01.2017 07:51
- гость -

- гость - 27 января 2016 г. 13:46 Холокост - вещь придуманная. среди жертв нацизма были и евреи. О холокосте можно было бы говорить, если бы жертв евреев в процентном отношении было бы больше. Этого нет, значит вещь надуманная для зарабатывания денег. Это как вопрос, были ли американцы на луне? Из тех, кто озаботился этим вопросом, 60% не верят в факт прилунения, 40% спорящих отстаивают это мнение. Но доказать факт высадки или невысадки на Луну можно в будущем, а холокост - нельзя. Чем дальше от войны, тем сложнее доказательство. Остается логика, а она как раз против холокоста. --- гитлер целенаправленно истреблял евреев, это факт но так же целенаправленно он истреблял и славян да даже поляки истребляли наших военнопленных (еще до Катыни, в больших масштабах), но про это как-то не вспоминают

0  0
27.01.2017 07:52
- гость -

День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США.

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