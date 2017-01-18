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"Помню бомбежку, а лица родителей забыла": воспоминания блокадницы

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
"Я маму выбирала по ногтям, а папу по пальто". Воспоминания женщины, которая пережила блокаду Ленинграда

О Санкт-Петербурге она всегда будет говорить как о самом родном человеке. Трепетно, с любовью и гордостью. Северная столица – первый и, пожалуй, единственный дом для девочки, которую в октябре 41-го года увезли из блокадного Ленинграда в Алтайский край. Тогда детей эшелонами свозили на Алтай. Выжили не все. Нине Смирновой повезло: жива осталась. Несмотря на то, что всю жизнь Нина Смирнова прожила на Алтае, сердце навсегда осталось в городе на Неве.

Сегодня, 18 января, в день прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, с порталом Amic.ru страшными воспоминаниями поделилась уроженка Санкт-Петербурга.

"Ты не папа!"

Нине Андреевне, тогда еще просто Нине, было два года, когда она с сотнями других детей приехала в село Боровлянка Алтайского края. От детских воспоминаний остались бомбежка, взрывы, дым, страшные самолеты. И большое здание с белыми колоннами на Васильевском острове. Но она точно знает, у нее были мама и папа, которых она отчаянно ждала. Ждала, что они приедут в глухое алтайское село и заберут ее обратно, в Ленинград. Позже она узнала, что отец погиб на фронте, а мама, возможно, от голода, возможно, в окопах. Но это потом.

Детей из блокадного Ленинграда расселили по баракам. Было холодно и страшно. Еды было мало, дети постоянно болели. Некоторые куда-то исчезали.

"Это я когда повзрослела, поняла, что они умирали", – вспоминает Нина Андреевна. "Я уже плохо помню, что происходило, помню, что было очень страшно. Что я все время звала именно папу. Кричала: "Андрей, Андрей". Так меня в документах и записали – Андреевной. А потом за мной пришла мама", – рассказывает блокадница.

Как выглядела мама, Нина Андреевна не знала. Лицо стерлось, даже цвет глаз не помнила. Главная примета — длинные темные волосы. "Когда в детском доме появилась Паксеева Анна Тихоновна, я сразу поняла, что это мама. Потому что у нее была длинная коса. Но все-таки сомневалась в том, что она мне родная. Я помнила, что у моей мамы было другое платье. Красивое. А еще у нее был яркий лак на ногтях. А у Анны Тихоновны маникюра не было. Руки с мозолями от огорода, хозяйства. Я у нее постоянно спрашивала: "А ты точно моя мама?" (улыбается).

А вот с папой было сложнее. Муж Анны Тихоновны в то время служил в Новосибирске. Когда Михаил Паксеев вернулся домой, девочка отказывалась называть его папой. "Он приехал в тулупе! А я помню, что мой отец ходил в кожаном пальто. И его звали Андреем. А тут Миша, я долго не могла к нему привыкнуть", – рассказывает Нина Андреевна.

Приемного папу она называла Андрюшей, а тот постоянно ее поправлял. Девочка злилась. А приемная мама просила мужа потерпеть, дать ребенку время, мол, обязательно привыкнет, полюбит.

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Мечта блокадницы

Всю свою жизнь Нина Андреевна прожила в Алтайском крае, но то самое здание на Васильевском острове (с белыми колоннами) не давало покоя блокаднице. "У меня была мечта съездить в Санкт-Петербург. Подойти к этому зданию. Оно мне даже по ночам снилось, словно звало к себе", – вспоминает уроженка Ленинграда.

Фото altairegion22.ru

Мечта блокадницы сбылась. В 2012 году о поселке Боровлянка в Алтайском крае заговорили по всей России. После того как там установили мемориал всем погибшим на Алтае блокадникам. Монумент устанавливали на народные деньги. В районе объявили акцию "Зажгите свечи в нашу память" и начали сбор средств для памятника детям блокадного Ленинграда. Денежные переводы "летели" из разных уголков страны. Тогда Нина Андреевна и рассказала о заветном желании – поехать на Родину. Деньги на поездку выделило крупное алтайское предприятие, и блокадница на четыре дня улетела в город на Неве.

"Я поклонилась этому городу. Побывала на Пискаревском кладбище, съездила на Васильевский остров. Не успела посмотреть на Аничкин мост, да и еще есть места, куда я не успела добраться. Через два года я смогу бесплатно поехать в Санкт-Петербург. Но одна же я не смогу этого сделать. А я мечтаю еще разочек увидеть Неву и Васильевский остров. Мне бы просто туда добраться, меня там встретят, уже есть кому со мной там "возиться", – делится Нина Андреевна.

День снятия блокады для нее не просто дата. Когда Нина Андреевна говорит про войну, в голосе слышится металл. "Ненавижу войну. Она отняла у меня родителей, город, мою жизнь", – говорит блокадница. И тут же добавляет: "Спасибо, что не забываете. Приезжайте в гости обязательно! Мы с вами на мемориал сходим, я вам еще много чего расскажу. Вы только приезжайте".

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.01.2016 12:46
100местка

Чой-то на ветке либерастов нет,как рассказывал отец,его бабка в Ленинграде каждый день ела 250 грамм хлеба,но мы-победили,кто хотит это повторить-милости просим!

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27.01.2016 12:50
- гость -

стамеска, что там, как в Австралии дела?

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27.01.2016 13:27
100местка

Твои дела хреновые,батя 12 твоих пригающих сородичей не сафари застрелил!

0  0
27.01.2016 13:28
- гость -

нда... рубанок не пиши тут больше... конь ушел и ты уйди

0  0
18.01.2017 10:50
Filin

У меня мама в 4 года в Ржеве 41 была. И хлеба им никто не давал. Вспоминает, как ходили зимой в поле, мороженых коней потрошили - нашу конницу посекли

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18.01.2017 10:54
ыть

27.01.2016 12:46 100местка

"кто хотит это повторить-милости просим!"

Что ты там собрался повторять? Как можно в здравом уме желать то, что прошли наши деды и бабушки? Голод, холод, смерть повсюду, война - это тебе не развлечение.

0  0
18.01.2017 11:33
Rogue Stray

ыть 18 января 2017 г. 10:54________ А для них это как в танчики поиграть.

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