Принято думать, что герои остались в прошлом. Что современное поколение не способно на самопожертвование и даже не знает, что такое – отдать жизнь за Родину. Сегодня, в День защитника Отечества редакция ИА "Амител" решила опровергнуть этот миф и вспомнить имена тех, кто стал героем в наши дни.

Александр Прохоренко

Офицер спецназа, 25-летний лейтенант Прохоренко погиб в марте под Пальмирой, выполняя задачи по наведению ударов российской авиации по боевикам ИГИЛ. Он был обнаружен террористами и, оказавшись в окружении, не пожелал сдаваться и вызвал огонь на себя. Ему было присвоено звание Героя России посмертно, а его именем назвали улицу в Оренбурге. Подвиг Прохоренко вызвал восхищение не только в России. Две французские семьи пожертвовали награды, в числе которых был и орден Почетного легиона.

В Оренбурге, откуда родом офицер, у него осталась молодая жена, которую после гибели Александра пришлось госпитализировать, чтобы сохранить жизнь их ребенка. В августе у нее родилась дочь Виолетта.

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Олег Федюра

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковник внутренней службы Олег Федюра. Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю/ТАСС

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю, который проявил себя во время стихийных бедствий в регионе. Спасатель лично побывал во всех затопленных городах и деревнях, руководил поисково-спасательными операциями, помогал эвакуировать людей, да и сам не сидел сложа руки – на его счету сотни подобных мероприятий. 2 сентября вместе со своей бригадой он направлялся в очередное село, в котором было затоплено 400 домов и больше 1000 человек ждали помощи. Пересекая реку, КАМАЗ, в котором находились Федюра и еще 8 человек, рухнул в воду. Олег Федюра спас весь личный состав, однако потом не смог выбраться из затопленной машины и погиб.

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Константин Парикожа

Уроженец Томска, 38-летний летчик сумел посадить лайнер с горящим двигателем, в котором находилось 350 пассажиров, среди которых было много семей с детьми и 20 членов экипажа. Самолет летел из Доминиканы, на высоте 6 тыс. метров прозвучал хлопок и салон заволокло дымом, началась паника. Во время посадки у самолета загорелись и шасси. Однако благодаря мастерству пилота, Боинг-777 удалось успешно посадить и никто из пассажиров не пострадал. Парикожа получил орден Мужества из рук президента.

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Данил Максудов

Фото: стоп-кадр Вести.ру

Молодой полицейский Данил Максудов вряд ли мечтал о славе, когда сквозь снег и ветер выводил замерзших людей к спасателям. Это случилось второго января 2016 года на автомобильной дороге Оренбург — Орк. Тогда из-за внезапного бурана сотни людей оказались в снежном плену. После спасательной операции более 10 человек с переохлаждением были госпитализированы.

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25-летний Данил сквозь ветер выводил людей на трассу, где их ждали спасатели (их техника не смогла пробиться к застрявшим автомобилям). Максудов отдал куртку замерзшему ребенку, а рукавицы – девушке. Сам он получил обморожение кистей рук и в результате лишился пальцев.

Сергей Ганжа

Юный житель села Шипуново Сергей Ганжа летом 2016 года спас тонущую пятилетнюю девочку и был представлен к награде МЧС России. Инцидент произошел 26 августа. 17-летний парень возвращался домой с рыбалки по берегу реки Клепечиха. По дороге его внимание привлек крик мальчика, который звал на помощь. Оказалось, что в беду попала его маленькая сестренка. Парень с разбега прыгнул в воду и начал нырять, пытаясь найти ребенка в мутной воде. Глубина составляла не менее шести метров, а сильное течение значительно затрудняло поиски. После четвертой попытки парень смог найти на дне девочку и вытащил ее на берег. Сергей Ганжа начал делать ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Спустя несколько минут ребенок задышал. После этого юноша вызвал скорую помощь, и пострадавшая была доставлена в Шипуновскую районную больницу.

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Олег Пешков

Фото: ru.wikipedia.org

Уроженец Алтайского края, командир экипажа бомбардировщика Су-24 Олег Пешков 24 ноября 2015 года совершал боевой вылет в Сирии. Бомбардировщик был сбит турецкими военными и упал на сирийской территории. Экипаж сумел катапультироваться. Но Пешков был убит во время приземления. Посмертно ему присвоено звание Герой России. В селе Косиха Алтайского края его именем названа улица.

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Серик Султангабиев

Фото: ural-news.net

25 сентября 2014 года 40-летний полковник Серик Султангабиев в закрытом военном городе Лесной в Свердловской области закрыл своим телом младшего сержанта, уронившего гранату. В итоге сержант не пострадал, а подполковник получил тяжелейшее ранение.

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Сергей Солнечников

Фото: www.warheroes.ru

28 марта 2012 года на учебном полигоне под Белогорском командир батальона связи майор Сергей Солнечников накрыл собою срикошетившую боевую гранату. Майор погиб, но ценой своей жизни спас многих солдат. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

Александр Макаренко

5 октября 2010 года в Московской области подполковник Александр Макаренко заслонил подчинённого от взрыва ручной гранаты. Солдат выдернул предохранительную чеку, но во время замаха для броска выронил гранату. Офицер среагировал мгновенно. Он отшвырнул гранату ногой, оттолкнул солдата и накрыл его своим телом. В результате взрыва подполковник получил множественные осколочные ранения и контузию. Офицер перенёс несколько операций. Солдат не пострадал.

Дмитрий Островерхов

В 2007 году на одном из учебных полигонов Калининградской области у гранаты в руке рядового Мирхайдарова сработал боек Майор Дмитрий Островерхов выбил гранату из рук солдата в окоп, а самого рядового вытолкнул из земляного укрытия. И накрыл падающего бойца своим телом. Рядовой отделался легким испугом, а майор получил тяжелейшее ранение.

Александр Беляев и Александр Голущак

В марте 2005 года на полигоне "Зеленчукском" рядовой Дмитриев выронил гранату прямо под ноги находившихся в окопе солдат и офицеров. Находившийся рядом майор Александр Беляев успел крикнуть "граната!", выбросил солдата из окопа и прикрыл собой. Другой майор — Александр Голущак в это время прикрыл собой остальных солдат. Рядовому Дмитриеву пришлось писать объяснительную на имя командира части. А офицеры были представлены к ордену Мужества.

Игорь Якунин

Фото: politika42.ru

В марте 2003 года в Кемеровской области погиб 45-летний комбат Игорь Якунин. Рядовой Денис Лобашев выронил гранату уже с выдернутым кольцом. Комбат успел заслонить своим телом молодых солдат. От полученных ранений он скончался через несколько дней.

Виталий Попов

16 января 2003 года, на Камышинском полигоне в Волгоградской области солдат-срочник Даниил Бондарев выронил себе под ноги гранату со снятым предохранителем. Замкомандира подразделения старший лейтенант Виталий Попов сбил солдата с ног и прикрыл собой во время взрыва. Солдат не пострадал. Офицер выжил чудом, перенес серьезные операции. За проявленное мужество лейтенант представлен к государственной награде.

И это далеко не весь список тех, кто стал героем в наши дни. Тех, кто не жалеет свои жизни, чтобы другие вернулись домой. С праздником всех защитников Отечества. Мы желаем, чтобы вы всегда возвращались к своим близким.

Впервые опубликовано 23.02.2016. Дополнено 22.02.2017