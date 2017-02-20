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Блины с припеком часто ассоциируются с популярным блюдом – пиццей. Происходит это из-за того, что, когда их готовят, к ним "припекают" какую-либо начинку, в качестве которой можно использовать все что угодно: мясо, грибы, овощи, фрукты, рыбу и многое другое.

ИА "Амител" предлагает своим читателям попробовать приготовить на Масленицу что-нибудь традиционно русское, например блинчики с яйцом и зеленым луком.

Хотите испечь блины на гречихе? Смотрите, как это делать, в нашем рецепте.

Ингредиенты

Тесто Начинка 2 стакана кефира 2 стакана муки 2 яйца 2 ст. л. растительного масла 2 ст. л. сахара 1/4 ч. л. соли растопленное сливочное масло для смазывания блинов 2 вареных яйца 4 пера зеленого лука соль, черный перец

Способ приготовления

1. В большой миске взбить яйца с сахаром и солью, влить кефир и перемешать. Добавить в жидкую смесь муку и еще раз хорошо перемешать.

2. Влить в тесто 1 стакан кипятка и размешать. Оставить на 10 минут, после добавить растительное масло.

3. Для начинки мелко нарезать яйца и зеленый лук, смешать их и немного посолить и поперчить.

Существует три варианта приготовления блинов с припеком. В первом начинку кладут на еще жидкое тесто в сковороде, как в описанном нами рецепте. Так удобно печь блины с рыбой, сыром, яйцами, ягодами. Во втором способе тесто смешивают с начинкой перед выпеканием, обычно так поступают с тертой морковью, яблоками или зеленью. В третьем – сначала на сковороде обжаривают немного начинки, а потом заливают ее тестом. Таким образом готовят блины с мясом или с грибами.

4. Разогреть слегка смазанную маслом сковороду, налить теста, равномерно распределив по всей поверхности.

5. Жарить одну сторону блина примерно 30 секунд, как только тесто начнет немного схватываться, посыпать блин 1 столовой ложкой начинки и продолжить жарить, пока нижняя сторона не подрумянится.

6. Аккуратно перевернуть блин на другую сторону и жарить до готовности, 20–30 секунд.

7. Переложить блин на блюдо и смазать растопленным маслом.

Маленькие хитрости по приготовлению блинов, которые пригодятся любой хозяйке, в нашем материале.

Для блинов с припеком вся начинка режется очень мелко, поэтому она успевает приготовиться вместе с тестом. В случае с мясом или грибами их стоит сначала отварить, а потом уже использовать в приготовлении блинов.

Как приготовить фаршированные блинчики, смотрите в нашем видеорецепте.

Материал впервые опубликован 6 марта 2016 года