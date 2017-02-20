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Блины с припеком часто ассоциируются с популярным блюдом – пиццей. Происходит это из-за того, что, когда их готовят, к ним "припекают" какую-либо начинку, в качестве которой можно использовать все что угодно: мясо, грибы, овощи, фрукты, рыбу и многое другое.
ИА "Амител" предлагает своим читателям попробовать приготовить на Масленицу что-нибудь традиционно русское, например блинчики с яйцом и зеленым луком.
Хотите испечь блины на гречихе? Смотрите, как это делать, в нашем рецепте.
Ингредиенты
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Тесто
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Начинка
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2 стакана кефира
2 стакана муки
2 яйца
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. сахара
1/4 ч. л. соли
растопленное сливочное масло для смазывания блинов
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2 вареных яйца
4 пера зеленого лукасоль, черный перец
Способ приготовления
1. В большой миске взбить яйца с сахаром и солью, влить кефир и перемешать. Добавить в жидкую смесь муку и еще раз хорошо перемешать.
2. Влить в тесто 1 стакан кипятка и размешать. Оставить на 10 минут, после добавить растительное масло.
3. Для начинки мелко нарезать яйца и зеленый лук, смешать их и немного посолить и поперчить.
Существует три варианта приготовления блинов с припеком. В первом начинку кладут на еще жидкое тесто в сковороде, как в описанном нами рецепте. Так удобно печь блины с рыбой, сыром, яйцами, ягодами. Во втором способе тесто смешивают с начинкой перед выпеканием, обычно так поступают с тертой морковью, яблоками или зеленью. В третьем – сначала на сковороде обжаривают немного начинки, а потом заливают ее тестом. Таким образом готовят блины с мясом или с грибами.
4. Разогреть слегка смазанную маслом сковороду, налить теста, равномерно распределив по всей поверхности.
5. Жарить одну сторону блина примерно 30 секунд, как только тесто начнет немного схватываться, посыпать блин 1 столовой ложкой начинки и продолжить жарить, пока нижняя сторона не подрумянится.
6. Аккуратно перевернуть блин на другую сторону и жарить до готовности, 20–30 секунд.
7. Переложить блин на блюдо и смазать растопленным маслом.
Маленькие хитрости по приготовлению блинов, которые пригодятся любой хозяйке, в нашем материале.
Для блинов с припеком вся начинка режется очень мелко, поэтому она успевает приготовиться вместе с тестом. В случае с мясом или грибами их стоит сначала отварить, а потом уже использовать в приготовлении блинов.
Как приготовить фаршированные блинчики, смотрите в нашем видеорецепте.
Материал впервые опубликован 6 марта 2016 года
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