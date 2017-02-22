Фото: vsedeserti.ru

Среди масленичных блюд особое место занимают блины на гречке, обладающие невероятным вкусом и ароматом. Даже ярые противники гречневой каши не смогут устоять перед этими красивыми коричневыми тонкими блинчиками "в дырочку". Кроме того, они еще и очень полезные, так как эта крупа – кладезь различных важных для человека элементов. Самое главное в приготовлении блинов на гречке – вода, на молоке они легкими и воздушными не получатся.

Такие красные блины станут прекрасным украшением стола на День защитника Отечества, так что если еще не продумывали меню на 23 февраля, советуем воспользоваться нашей идеей.

Ингредиенты

Вода – 500 мл

Гречневая мука – стакан

Яйцо куриное – 2 шт

Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления

1. В отдельной емкости необходимо взбить яйца до плотной чуть белой консистенции и оставить на 2-3 минуты.

2. В теплую воду добавить сахар, соль и гречневую муку, размешивая венчиком или вилкой. В получившуюся массу влить ранее взбитые яйца. Все тщательно перемешать до полной однородности.

Если у вас нет гречневой муки, можно просто размолоть гречневую крупу в кофемолке.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и вылить на нее половником немного теста.

4. Когда края зарумянятся, нужно перевернуть блинчик на другую сторону и также хорошо прожарить. Блины можно складывать один на другой, смазывая растопленным сливочным маслом.

Подавать гречневые блины к столу можно с чем угодно: со сметаной, сгущённым молоком, вареньем и другими добавками. Кроме того, они подходят и для фаршировки мясом или грибами, но тогда стоит положить в тесто меньше сахара.

Гречка богата лимонной и яблочной кислотами, которые улучшают пищеварение. Она содержит 18 аминокислот, витамины В1, В2, фолиевую кислоту, РР, Е, медь, йод, цинк, фтор, бор, кальций, железо, калий. Кроме того, в ней много фолиевой кислоты, помогающей организму противостоять инфекциям и простуде, и белка, поэтому эту крупу нужно обязательно употреблять при усиленных нагрузках, после операций и сильных кровопотерь.

Материал впервые опубликован 4 марта 2016 года