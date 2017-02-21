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Легче легкого: как приготовить блины на минералке?

, ИА "Амител"
Бережем фигуру: ИА "Амител" представляет рецепт универсальных блинов на минеральной воде

Фото: gorodkirov.ru

Для тех, кто боится поправиться от  блинчиков во время Масленицы, ИА "Амител" подготовило новый рецепт этого национального русского блюда.

Вместо молока или простокваши здесь нужно использовать минеральную воду. Блины получатся легкими и очень вкусными.Свежая природная минеральная вода увеличивает время жизни и эффективность работы абсолютно всех клеток человека и положительно воздействует на весь организм, помогая ему самостоятельно справляться с патологией. Лечебные свойства минеральной воды зависят от шести основных ионов – растворенных солей, представленных электрически заряженными частицами: три катиона — натрий (Na+), кальций (Са 2+), магний (Мg2+) и три аниона — хлор (Сl-), сульфат (SO4) и гидрокарбонат (НСО3).

Ингредиенты

Мука пшеничная – 125 г

Яйцо куриное – 2 шт.

Молоко – 125 г

Сахар – 1,5 ст. л.

Соль – щепотка

Минеральная вода с газом – 125 мл

Не нужно думать, что лучшая вода – это та, что привезена издалека. Российские ничуть не хуже по своему составу и свойствам. В зависимости от количества и состава минеральных солей вода бывает олигоминеральной, минеральной или слабоминеральной, сульфатной, хлоридной, кальциевой, магниевой, натриевой, фторной, содержащей бикарбонаты, железистой, кислой, микробиологически чистой.

Способ приготовления

1. Все ингредиенты смешать в емкости.

2. В тесто можно добавить 3 столовые ложки масла и тогда жарить, не добавляя масла на сковороду.

3. Выпекать блинчики на разогретой сковороде, затем при желании дополнить начинкой.

Покупать минералку стоит в аптеке, обязательно посмотрев дату розлива: вода в стеклянных бутылках хранится до 2 лет, а в пластиковых – 18 месяцев. На этикетке должно быть указано название лаборатории, в которой был проведен анализ. "Осадок при 180 градусах" – это одна из самых главных надписей на этикетке, которую надо проверять, когда выбираешь минеральную воду. Без ограничений пить можно только ту воду, в которой содержится не более 500 мг солей на литр. Воду с минерализацией от 500 до 1500 мг/л пить можно, только чередуя со столовой, иначе в организме начнется накопление солей, в особенности натрия. Что до воды, в литре которой содержится более 1500 мг солей, то ее надо употреблять только по назначению врача.

Материал впервые опубликован 5 марта 2016 года

Читайте также в сюжете: Масленица-2016
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2016 10:18
медведь-шатун

Бред, сами кушайте отраву на минеральной воде - мин. вода делается с добавлением технического газа - ЯД - кто не знает....

0  0
5.03.2016 12:05
- гость -

а можно просто воду посолить?

0  0
5.03.2016 12:06
- гость -

я второй день переживаю: красивые ли выйдут блины на минералке?

0  0
5.03.2016 14:27
Виктория

Мы добавляем в тесто теплой Касмалинской, и блины получаются с дырочками.

0  0
21.02.2017 13:57
- гость -

молоко от коровки яйки деревенские мука хорошая соль сахар масло ароматное вкусные блины гарантированы

0  0
21.02.2017 14:14
Ируся

Я замешиваю заварное тесто на кефире. Оч вкусно. С дырочками и тоненькие получаются.

0  0
21.02.2017 14:37
- гость -

Я замешиваю заварное тесто на кефире.

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