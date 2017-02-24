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Если осталось немного кислого молока, спешить его выливать не стоит: кашу из него не сварить, зато блины получатся отличные, особенно если воспользоваться рецептом от ИА "Амител" .
Можно готовить блины и на минералке, хотите знать как, читайте наш рецепт.
Ингредиенты:
Яйцо куриное — 1 шт.
Сахар — 3 столовые ложки
Вода — 200 мл
Масло сливочное — 150 г
Молоко (любой жирности, но обязательно кислое) — 500 мл
Мука пшеничная — 500 г
Разрыхлитель теста — 1 чайная ложка
Соль — 0,5 чайной ложки
Способ приготовления:
1. Венчиком или миксером взбить до образования крепкой пены яйцо с половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками сахара. Добавить 200 мл кипяченой воды и хорошо перемемешать.
Перед добавлением яиц в тесто их обязательно нужно хорошо взбить.
2. Залить кислое молоко, затем высыпать муку и одну чайную ложку разрыхлителя. Тщательно все перемешать. Смесь должна стать похожа на густую сметану.
Не нужно взбивать тесто для блинов слишком сильно – от этого оно станет только более тягучим, "резиновым". Если блины получаются непропекшимися, не переворачиваются при подсохших краях, рвутся – значит не хватает муки.
3. Разогреть сковороду, смазав растительным маслом и обжарить блины с обоих сторон до золотистого цвета.
Можно взять кусочек картофелины, наколоть его на нож или вилку, обмакнуть в растительное масло и смазать сковороду – тогда на ней не будет лишнего масла.
Хотите знать маленькие хитрости по приготовлению блинов, читайте в нашим материале.
Подавать кислые блины стоит смазав их маслом.
Материал впервые опубликован 7 марта 2016 года
Комментарии
Одно яйцо на 700мл жидкости ? Снимать блины со сковороды замучитесь .
"Смесь должна стать похожа на густую сметану " - так вы оладушки собрались печь ? , так бы и писали ,. Блины пекут из жидкого теста .
Интересно, авторы статьи сами-то пробовали это приготовить?!
воообще ни ем не блины ни оладьи, или аладьи)))
Блины пекут из жидкого теста .
а из кислого молока не получится печь блины из очень жидкого теста, поэтому правильно написали о том,что нужно тесто с консистенцией, как у густой сметаны; получаются блины слегка толстоватые, но от этого,благодаря приятной кислинки не теряют своего очарования, к тому же прекрасно сочетаются с практически любыми начинками,а также прекрасно можно это тесто использовать для приготовления блинов с припеком.