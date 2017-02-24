Пятница, 24 Февраль, 10:36

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше?

, ИА "Амител"
Блины на кислом молоке: как готовить это блюдо и какие тонкости нужно знать?

Фото: menushki.ru

Если осталось немного кислого молока, спешить его выливать не стоит: кашу из него не сварить, зато блины получатся отличные, особенно если воспользоваться рецептом от ИА "Амител" .

Можно готовить блины и на минералке, хотите знать как, читайте наш рецепт.

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 3 столовые ложки

Вода — 200 мл

Масло сливочное — 150 г

Молоко (любой жирности, но обязательно кислое) — 500 мл

Мука пшеничная — 500 г

Разрыхлитель теста  — 1 чайная ложка

Соль — 0,5 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Венчиком или миксером взбить до образования крепкой пены яйцо с половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками сахара. Добавить 200 мл кипяченой воды и хорошо перемемешать.

Перед добавлением яиц в тесто их обязательно нужно хорошо взбить.

2. Залить кислое молоко, затем высыпать муку и одну чайную ложку разрыхлителя. Тщательно все перемешать. Смесь должна стать похожа на густую сметану.

Не нужно взбивать тесто для блинов слишком сильно – от этого оно станет только более тягучим, "резиновым". Если блины получаются непропекшимися, не переворачиваются при подсохших краях, рвутся – значит не хватает муки. 

3. Разогреть сковороду, смазав растительным маслом и обжарить блины с обоих сторон до золотистого цвета.

Можно взять кусочек картофелины, наколоть его на нож или вилку, обмакнуть в растительное масло и смазать сковороду – тогда на ней не будет лишнего масла.

Хотите знать маленькие хитрости по приготовлению блинов, читайте в нашим материале.

Подавать кислые блины стоит смазав их маслом.


Материал впервые опубликован 7 марта 2016 года

Читайте также в сюжете: Масленица-2016
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

7.03.2016 11:12
гость

Одно яйцо на 700мл жидкости ? Снимать блины со сковороды замучитесь .

3  0
7.03.2016 11:15
гость

"Смесь должна стать похожа на густую сметану " - так вы оладушки собрались печь ? , так бы и писали ,. Блины пекут из жидкого теста .

2  0
7.03.2016 11:49
Стальной Алхимик

Интересно, авторы статьи сами-то пробовали это приготовить?!

1  0
8.03.2016 14:11
- гость -

воообще ни ем не блины ни оладьи, или аладьи)))

0  0
24.02.2017 08:53
- гость -

Блины пекут из жидкого теста .

а из кислого молока не получится печь блины из очень жидкого теста, поэтому правильно написали о том,что нужно тесто с консистенцией, как у густой сметаны; получаются блины слегка толстоватые, но от этого,благодаря приятной кислинки не теряют своего очарования, к тому же прекрасно сочетаются с практически любыми начинками,а также прекрасно можно это тесто использовать для приготовления блинов с припеком.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
10:06
Брата Ким Чен Ына убили нервно-паралитическим "ви-газом" 1
09:39
Трамп заявил, что намерен увеличить ядерный арсенал США 6
09:11
Спасатели 24 февраля продолжат поиски вертолета в Телецком озере 3
08:41
Один участок дороги в Алтайском крае остается закрытым 2
08:18
Пожарные 42 минуты тушили частный жилой дом в Барнауле 0
07:45
Быстро, вкусно, кисло: как приготовить блины на простокваше? 5
07:26
Цены на бензин в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибири 10
07:08
Есть над чем подумать: 10 лучших цитат Стива Джобса 1
06:46
Мир кино: как выбирают номинантов на "Оскар" и другие секреты премии 0
06:27
Коттедж с каминным залом продают под Барнаулом за 9,3 млн рублей. Фото 8
06:02
Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"? 4
05:04
Мокрый снег и плюсовую температуру прогнозируют в Алтайском крае 24 февраля 1
23:03
Функция фоторепортажа появилась в Instagram 0
22:02
Злоумышленники похитили у россиян в Париже сумки и одежду на €100 тыс. 2
21:04
Киану Ривз назвал условия съемок для четвертой "Матрицы" 1
20:02
Должность главы Скотленд-Ярда впервые получила женщина 0
19:24
Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве 0
19:02
Житель Троицкого пошел из Барнаула по снежному шторму к жене пешком 4
18:29
Герман Греф предрек в этом году самые низкие ипотечниые ставки 0
18:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию 0
17:33
Очевидцы: жилой многоквартирный дом начал рушиться в Бийске. Фото 6
17:02
Потепление до +4 градусов прогнозируют в Алтайском крае днем 24 февраля 0
16:36
Пьяный житель Ульяновска напал на фельдшера скорой помощи 6
16:01
Пассажирский автобус сошел с трассы в Алтайском крае - очевидцы 0
15:33
Алтайские спасатели на снегоболотоходе спасли из снежного плена бийчан 0
15:02
Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае 0
14:32
Барнаульский бизнесмен набрал на своих друзей кредитов на 7 млн рублей 8
14:03
Пушков с юмором отнесся к словам Порошенко о войне с Россией 12
13:31
Дональд Трамп хочет отменить закон Обамы о туалетах для детей-трансгендеров 13
13:06
Спасатели 23 февраля продолжают поиски вертолета в Телецком озере 3
12:25
Снежная масса убила 12-летнего ребенка в селе Ая 1
12:04
Сергей Дугин поздравил барнаульцев с Днем защитника Отечества 3
11:41
Ученые нашли семь планет, пригодных для жизни 17
11:07
Александр Карлин поздравил всех защитников Отечества с праздником 5
10:45
Семь пожарных в Бийске тушили автомобиль ночью 23 февраля 1
10:30
Компания Tele2 объявила о старте продаж бюджетных смартфонов 0
10:17
Сердюков оказался в числе претендентов в совет директоров ОАК 58
10:00
Хоккейная команда "Бочкари" будет представлять Алтайский край в Сочи 2
09:43
СМИ: Михаил Горбачев продает свой дом в Баварских Альпах 25
09:11
Список региональных трасс в Алтайском крае, где открыли движение 8
08:47
27 пожарных тушили многоквартирный дом в Барнауле в ночь на 23 февраля 7
08:38
Восхищаемся и любим: девушки Amic.ru о мужчинах в День защитника Отечества 11
08:21
Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни 16
08:06
Пять фактов о "Черном квадрате" Казимира Малевича, которые стоит знать 11
07:52
"Защитники", "Вурдалаки" и другие премьеры на 23 февраля в кино 0
07:38
Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера 1
07:12
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 9
06:44
Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни 0
06:27
Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото 5
06:04
Герои наших дней: мужчины, которые совершают подвиги сегодня 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.