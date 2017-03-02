Появившаяся 2 марта 1930 года в газете "Правда" статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" упоминается во многих исторических работах и художественных произведениях. Достаточно вспомнить "Поднятую целину" Михаила Шолохова.
Более того, само название статьи стало крылатым выражением. О чем был тот исторический материал и о его значении в отечественной истории вспоминает ИА "Амител" .
Легких путей не было
Коллективизация в сельском хозяйстве Советского Союза, продолжавшаяся к тому времени уже третий год, шла непросто. Там, где сельское население хранило опыт крестьянских общин, процесс объединения хозяйств продвигался равномерно и с минимальными эксцессами. Но в тех регионах, где общинные традиции исторически были слабы, дела обстояли неважно.
К тому же многие руководители на местах слабо представляли себе, как осуществлять коллективизацию и какие цели должны при этом быть достигнуты. Дело в том, что сам процесс коллективизации зачастую вызывал сомнения. С одной стороны, бурно развивавшаяся промышленность требовала средств. Взять эти средства, кроме как за счет продажи зерна на экспорт, было неоткуда. Нефтяная отрасль в ту пору находилась только в стадии развития, и ее отдача была не столь велика, как сегодня. Конечно, был предложен довольно привлекательный путь развития сельской кооперации, выдвинутый виднейшим экономистом Александром Чаяновым, но этот вариант был слишком растянут во времени. Нескольких десятков лет у руководства страны просто не было. Мощная промышленность и новые города нужны были в течение максимум десяти лет. Другого мягкого варианта в то время не предложил никто. Оставались только непопулярные, мягко говоря, варианты. И коллективизация была одним из них.
Справедливости ради стоит сказать, что разногласия по поводу коллективизации были и в советском руководстве. Сам Сталин, поначалу неоднократно говоривший об угрозе новому явлению со стороны кулаков, к началу 1930 года заметно сбавлял градус обвинительной риторики. Дело в том, что получаемые им сводки о настроениях во многих аграрных регионах страны вызывали опасения массовых волнений крестьянства. И генсек партии большевиков принял решение сбавить обороты.
Артель, а не коммуна
В той статье Сталин сразу дал понять ретивым руководителям на местах, что излишнее усердие в процессе раскулачивания неуместно. "Коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным", – говорилось в статье. Он также резко высказался о насаждавших коллективизацию ускоренными темпами руководителях в северных районах страны и Туркестане, требуя учитывать "разнообразие условий в различных районах СССР".
В некоторых регионах страны руководители принялись создавать сельскохозяйственные коммуны, обобществляя не только трудовой инвентарь и землю, но и личное имущество. Эти формы планом коллективизации не были предусмотрены, о чем также говорилось в "Головокружении от успехов": "Не коммуна, а сельскохозяйственная артель является основным звеном колхозного движения, но в артели не обобществляются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот, домашняя птица и т. д.".
Путь из колхозов и обратно
Статья возымела действие, на следующий день "Правда" опубликовала материал "Поворот к весенним работам", в котором выражалась поддержка сталинской позиции.
Между прочим, после выхода сталинской статьи репрессивных мер 14 марта 1930 года вышло постановление ЦК ВКП (б) "О борьбе с искривлением партийной линии в колхозном движении", в котором действия особо старательных "коллективизаторов" характеризовалась как "левацкие загибы". И процесс коллективизации явно замедлил свой ход. В марте-июне 1930 года начался отток крестьян из колхозов.
К июлю 1930-го коллективные хозяйства насчитывали только 21% от общего числа крестьян. Но это уже не имело принципиального значения для формировавшейся системы. К тому времени наращивало объемы машиностроение. Дальше были постановления VI съезда Советов "О колхозном строительстве" и "О совхозном строительстве", укрепившие социальное положение этих форм сельского хозяйства. И деревня сделала свой выбор.
Материал впервые был опубликован 2 марта 2016 года.
Комментарии
трусливые поколения оставили потомкам разорённую страну
Русский народ - народ-реалист. И плюет на ....болов с крутой горки. Никто, кроме партийных погонял, цидулю эту не читал. Некогда хлеборобу газетки читать.
С какого века поколения стали трусливыми?
Гость, ты лох обыкновенный!
Интересная статья. Даже удивлен, что на Амике опять Сталина вспомнили? Это что вообще такое?!
Куда смотрят господа в погонах?! Прекратить! Не сметь! ))))
Кстати, есть ещё одна интересная книга Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР".
Гражданин 2 марта 2016 г. 07:59 Эту работу нужно тоже запретить!
Сталин за счет крестьянства проводил индустриализацию страны перед нависшей угрозой европейского нацизма. Сейчас за счёт общенародной собственности граждан СССР, за счет присвоения природных богатств территории и обнищания всего населения обогащается кучка назначенных олигархов. Есть разница?
Гражданин зарегистрированный 2 марта 2016 г. 07:59 ______________________ Да, Сталина много стало. Подводят по-маленьку?
Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая в дни памяти Вождя с 2010 года, будет проведена двенадцатый раз 5 марта 2016! Приходите сами, приглашайте друзей и единомышленников!
5 марта 2016 года мы, простые граждане России организуем возложение цветов к могиле И.В. Сталина. Мы считаем, что необходимо не только отдать дань памяти Вождю, но и напомнить всем о его великой роли в истории нашей Родины.
Цель акции - организация возложения, а также обеспечение добровольного сбора средств от граждан на приобретение цветов к годовщине Дня памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Москве на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2016 года.
Целостность и уважение истории важно для любой страны и народа, не желающих погибнуть и раствориться во времени. История нашей страны – это много веков, на протяжении были не только громкие победы и грандиозные свершения, встречались и провалы и неудачи. Однако ткань истории неразрывна, все эти года и десятилетия политы потом и кровью наших предков, осенены неустанным трудом по строительству и укреплению державы.
Ни один из исторических периодов нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить, как вредный и ненужный. Тем более, если речь идет о периоде небывалого взлета и могущества России – периоде, когда она впервые в своей истории на долгое время стала одной из двух ведущих держав мира – периоде сталинского СССР, неразрывно связанного с фигурой самого И.В.Сталина. http://colonelcassad.livejournal.com/2640864.html
На чужом несчастье свое счастье не построишь
гость 2 марта 2016 г. 08:59 Сейчас же строят счастье для избранных на несчастье остальных? Может будет и наоборот?
да уж. александр 2 отменил крепостное право, сталин его вернул.
Сильно поимели крестьян большевики, за счет них и бесплатной лагерной рабочей силы и выкарабкались.
лиха беда начало
Пузырек 2 марта 2016 г. 08:49 Думаю, да. Не сильно ошибусь, если скажу, что скоро и бойни будут между теми, кто "за" и кто "против".
Да и предыдущие пару лет показали, что единства в стране нет. Болотная, националисты, цветные революции и т.д. просто так не проходят. Кап-кап-кап по-тихонько. А когда наступит пик, то потребуется ориентир: кто-то (что-то) сильный, мужественный, прямолинейный, талантливый. За последние 100 лет мне на ум приходят только Сталин, Жуков, Королев.
Мог быть и Путин, но... Он променял народ на друзей-олигархов. Это его фатальная ошибка.
7 бед 1 отвед
ви 2 марта 2016 г. 09:12 а сейчас не можете выкарабкаться ни за счет бесплатной "лагерной" силы, ни за деньги. Космодром то ума не хватает достроить. ))))
Да, кстати, указ САМИМ о повышении акцизов на топливо вроде как подписан? Одобрям-с?
Не газетная статья Сталина остановила крестьянские бунты, а статья сталинского УК, и целый НКВД со своей системой лагерей.
Умиляет, как упыря хвалят люди, которые при социализме даже ни дня не жили.
Как Советский Союз стал первой-второй державой в мире? Как он провел индустриализацию? Как он создал высочайшую науку, освоил космос, атомную энергию, создал ядерное и водородное оружие, современные ракетные вооружения? Он был одной из двух ведущих передовых стран мира. Он что? Ждал внешних инвестиций? Применял свободно плавающий курс рубля к доллару? Он демонетизировал экономику, опасаясь инфляции? Он сокращал государственные расходы? Нет. Курс рубля к доллару был фиксированным. Он устанавливался в интересах баланса экспортно-импортных операций. Мы ж не на луне жили! И железный занавес — это фигура речи. Был и экспорт. Был и импорт. И в разные годы они были очень значимыми и значительными. Министерство финансов, Государственный Банк СССР работали на своих собственных основаниях и соображениях, сколько эмитировать, сколько запускать в безналичный оборот, то есть в оборот инвестиционных обменов, не связанных с конечным потреблением, где у населения работали наличные рубли.
Гражданин зарегистрированный 2 марта 2016 г. 09:18
Если сейчас власти повышают акцизы на топливо - это означает разве, что Сталин не упырь был? Что не он народ по лагерям раскидал? Какая связь?
Советский Союз строился трудами таких же, как мы с вами людей. Наши отцы, деды, матери и бабушки были такими же. Они не были умнее и трудолюбивее. Они были такими же. Их трудами страна росла, развивалась и достигла величия. А чего достигает Россия нашими трудами? Позорища? Деградации? Порога развала? Предмета презрения, неуважения, нелюбви и ненависти у большей части мира? Может быть, от нас зависит то, что мы стали такими неумехами? Или папа и мамы вдруг народили нас такими уродами? Нет. Мы похожи на них. Значит, болезнь России — в другом месте. В головах, в которых нет мозгов, совести, профессиональности, способности понять, что натворили, и исправить эту ситуацию.
2.03.2016 09:19 - гость -
ну ка озвучь сколько ты жил при социализме?
Одни фрагменты истории получаются более удачными, чем другие. Германия скатилась от Бисмарка к Меркель, Франция — от де Голля к Саркози и Олланду, Россия — от Сталина к Путину, Турция — от Ататюрка к Эрдогану. После времен великих правителей мир вступил в эпоху недальновидных и алчных лидеров. Сегодня таков, к сожалению, весь мир, и за примерами далеко ходить не надо.
Serg 1 зарегистрированный 2 марта 2016 г. 09:24 а чё, не жил что-ле?) хватило
не будет этот народ жить хорошо никогда .как только он жирок немного наростит всегда найдуться спецы по изъятию а народишко в силу своей трусости и разобщённости безропотен
- гость - 2 марта 2016 г. 09:42
Serg 1 зарегистрированный 2 марта 2016 г. 09:24 а чё, не жил что-ле?) хватило
да вы батенька пенсионЭр или вы не знаете что социализм кончился в 1961 году
гость - 2 марта 2016 г. 09:21 вы ещё про 100 млн. посаженных и 50 млн. расстрелянных напишите. Да, были лагеря, да сидели, да пахали на всесоюзных стройках. Да, я за то, что и сейчас так было! Да, я одобрю строительство заключенными детских садов, школ, мостов, ФАПов и прочих социально значимых объектов. Если вас пугает количество заключенных в те годы, то меня пугает количество ушедших от ответственности сегодня. Я легко смогу составить список из 100 человек за 1 час, кого можно отправить в "лагеря" и стройки. Сердюков и Ко уже с десяток наберется. В Правительстве сколько можно неблагонадежных найти? А наш сити-менеджер? А руководство г. Рубцовска? Дальше продолжать?
А я ведь ещё могу написать про высшую меру наказания... Давайте вспомним вместе: http://rublev-museum.livejournal.com/353571.html - пьяный водитель сбил 5 сирот и их воспитателей насмерть. Ссылок много не пропустят по-этому на словах: дочь иркутского чиновника, Никита Бочко, Михаил Дроздов, и т.д. и т.п. Вам странным количество пожаров в прошлые годы в военных частях не показалось?
Заметьте, я ничего не придумываю, а просто вспоминаю факты и события недавних дней.
- гость - 2 марта 2016 г. 10:13 Это с какого перепуга в 1961 году сосиализм закончился?
В России народ никогда не жил. Жила хорошо некоторая его часть... Раньше парт.номенклатура теперь власть предержащие вот для них социализм и был построен и он есть по моему даже не обсуждается. В нашей стране прав тот у кого больше прав. Каждый это испытывал это на себе.
09:27 Эх гость тебя бы туда на недельку в социализм. Может и рад будешь получишь бесплатную фуфайку с сапогами койко место в бараке и чашку супа ухи за вкалывание на заводе всю жизнь без возможности даже переезда в город, если не сдохнешь даже грамоту дадут
Если смотреть на историю понимаешь что и будущего нет...
славяне есть рабы при любой власти ничего тут не поделаеш.красные приходят грабят белые приходят тоже грабят освободители приходят тоже грабят.
- гость - 2 марта 2016 г. 10:31 Причем за опоздание на работу на этом же самом заводе расстрел и родственников до седьмого колена в ГУЛАГ! Поэтому население и вымирало такими темпами, а сейчас прирост населения обгоняет смертность в разы! Даже без расстрелов!
Да, были лагеря, да сидели, да пахали на всесоюзных стройках ------------------ Я у своей Бабушки спрашмвал, забрали ли у нас в селе кого во времена Сталина , было ли дело? Она говорила, что никого не забирали, что был один единственный случай - директора совхоза чего то там сотрудники НКВД таскали. Человек он вроде как был порядочный. И то обошлось все. Он потом уехал куда то на повышение.
гостю 10.31. Такие как ты и подточили основы государства. Жили мы, знаем по своему опыту как было: учились, лечились, отдыхали бесплатно, жилье получали, кто ждать не хотел, шёл на стройку - за год, максимум два - квартира. И теперь многие, наверняка и такие как ты, живут в квартирах, построенных при социализме, дети их учатся в школах и вузах, сами они в больницу ходят - все эти здания построены при социализме. Ишь, раскудахтались, очернители! Сам-то ты поди бесплатно образование получил ( если вообще в то время на свет народился). Хватит уже сказки рассказывать! Мой отец на заводе получал в два(!) раза больше рядовых чиновников в исполкоме и парткоме. Человек труда был в почете.
Любопытный факт: вся россия (ее фондовый рынок) сейчас стоит $276 млрд -- на 15% дешевле, чем Facebook. Apple стоит $619 млрд. . В 1990 году россия имела 16% мирового рынка нефти и 29,7% газа, сейчас -- 12,6% и 16,7% соответственно. . Объем транзитных перевозок по Транссибу сейчас 7 млн тонн в год, а через Суэцкий канал в прошлом году прошло 823 млн тонн грузов. . При Ельцине по Севморпути провозили 460 тыс тонн грузов в год, а в 2015 -- всего 39 тыс тонн. К тому же, запущен Новый шелковый путь из Китая в Европу в обход россии. . На россии не построено ни одного нового морского порта, в Китае за то же время -- более 15. Все порты россии обрабатывают на 20–25% меньше грузов, чем один только порт Шанхая. . На россии не построено ни одного нового аэропорта, в то время как для обслуживания рейсов из Европы в Азию в Дубае построен крупнейший авиационный узел мира, через который в 2015 г. прошло 75 млн человек. "Турецкие авиалинии" совместно с Emirates, Etihad, Qatar создали европейско-азиатский вощдушный мост. . З.Ы. и на кацмадроме "Восточный" опять задерживают зарплату... ))
Последнее шоу: бутафория «1937 год номер два» http://m-kalashnikov.livejournal.com/2608861.html
рубцовчанка 2 марта 2016 г. 11:29 Отдыхали за свои кровные. Лечились за взятки врачам. Учились - да, бесплатно. И образование бесплатно получил, тоже соглашусь. Жилье бесплатное - не получили. Живу в квартире постройки 1995 года. Ребенок мой учится в школе постройки 2001 года. Зарплаты инженера при Совке - 120 рублей. Работяги до 350 получали. А в Исполкоме помимо 450-500 рублей, еще и спецпаек, и спецбольница, и спецкурорты. Так что бред пишешь, рубцовчанка. За исключением образования.
- гость - 2 марта 2016 г. 11:32 Это очернительство. Советую чаще посещать "сделано у нас.ру"
- гость - 2 марта 2016 г. 11:32 А ты все сочинения Анального перепечатываешь? Или это бореньки-покойника докладец?
An Vlad зарегистрированный 2 марта 2016 г. 11:22 Я у своей тоже спрашивал, как жилось и как относились к Сталину. Было очень тяжело, все эти послевоенные годы пахали, как проклятые, плуги на себе детьми таскали. Так как в селе ни света, ни мужиков, ни техники. На деревню в 4 улицы было ровно 4 букваря. Но Сталину в то время все до одного относились к с уважением. Ибо победили и грамоте обучили.
рубцовчанка 2 марта 2016 г. 11:29 да знаем как было бабушкам было что рассказать, у всех у кого руки росли из нужного места, были богатые усадьбы и хорошо вели хозяйство, раскулачили раздали пьяницам и тунеядцам, которые все растащили и пропили. А кто пытался хозяйство вести, обложили налогами, посадил яблоню, должен мешок яблок сдать, завел курицу должен корзину яиц подарить, поэтому все в огороде вырезали ничего не садили, раньше только самое необходимое, типа винограда ничего не было можно было и попасть за такое под трибунал если что вкусное захочешь вырастить. Женщин заставляли даже беременных на 8 месяце пахать бесплатно в поле до самых родов. А если хочешь сбежать в город, так просто не отпускали, нужно было очень большой блат иметь... Вы просто не знаете о чем мечтаете, не дай бог, такого снова...
со временем всё плохое забывается помнят только хорошее поэтому спрашивать у бабушек не вариант.да и кто бы им правду говорил?они были детьми.правда в документах той поры большинство которых засекречены понятно с какой целью
рубцовчанка 2 марта 2016 г. 11:29 по поводу квартиры живу в маленькой но новостройке, в старом убитом жилье нет желания жить, я не на столько богат ведь там людей стригут на коммунальных как овец, благо в новых квартирах счетчики на все включая отопление, коммунальные в среднем в 2 раза меньше, школа также новая во дворе и садик, больница рядом красивая коммерческая, но в ней по секрету скажу принимают по полюсу бесплатно.
правда в документах той поры большинство которых засекречены понятно с какой целью
с какой? чтоб никто не узнал, что массовые репрессии это фикция? или чтоб никого не ужаснуть стотыщмильенными расстрелами?
с какой? чтоб никто не узнал, что массовые репрессии это фикция?
да вполне возможно и фикция, народ так умирал пачками, голод и нищета, все что вырастил нужно отдать было в колхоз, своим детям ничего не оставалось, у бабушки из 5ых 3 умерло от болезней и голода...
- гость - 2 марта 2016 г. 10:25
- гость - 2 марта 2016 г. 10:13 Это с какого перепуга в 1961 году сосиализм закончился?
а с такого, что партия, будучи авангардом класса, отказалась от диктатуры пролетариата, и наступила на просторах СССР диктатура членов партии и начался переходный период от социализма, как начального этапа коммунизма, к капитализму
Народ с колхоза вечером в озеро вместе с коровами мыться шел, женщины с одной стороны мужчины с другой, вот и вся радость была, а вечером пляски под гармошку. Зато заборов не было замков на дверях)) Тащить просто нечего было коммуняги все вытаскивали и так подчистую, ни каких телевизоров или другой техники, простите, но даже трусов не было, роскошью считалось тряпками просто обматывались
Но было в нашем народе всегда общее, это вера в царя правителя, раньше верили в Сталина, сегодня в Путина и веру в хорошую в будущем загробную жизнь...
бабка моя сказывала солдаты демобилизованные тащили одежку из Европы дарили бабам своим обноски немецкие - нижнее белье ,а быбы то не понмали ,что такое низик,сорочка нижняя и на танцы одевали вместо платья
Классно 10:31 отчитался! Это ужастики из собственной жизни или по рассказам папы? Так надо было нормально работать, а не по зонам ошиваться.
- гость - 2 марта 2016 г. 12:32 Это рассказы бабушек о их обычной жизни в деревнях того времени, дедам к сожалению не дали дожить.
Кровавый Сталин до того довел страну, что даже через 25 лет сплошной демократии не достигли успехов тех лет?
деды дожили но только вертухаи
- гость - 2 марта 2016 г. 12:36 Думаю, с такими правителями если не мы, но наши дети точно доживут до такой жизни.
- гость - 2 марта 2016 г. 12:19
Тащить просто нечего было коммуняги все вытаскивали
а уж в россии которую мы потеряли крестьянские избы ломились от достатка и по деревням стоял постоянный хруст французской булки
Щас не восторг мягко говоря,но и при коммунистах не надо расхваливать. Не знаю я ,где та золотая середина при которой на Руси жить хорошо.
Выходит, так ни кто не удосужился прочитать книгу И.В.Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР"? Например: " Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления." (с)
сейчас у власти те же правители с той же идеологией и старыми бандитскими кумирами столетней давности просто перекрасившие себя на волне народных волнений.но в их головах продолжают жить дзержинские ленины сталины и т.д.не пришли люди другого формата а эти изгаляются по старой привычке
- гость - 2 марта 2016 г. 13:46 Пришли люди другого формата, которых больше интересует собственный карман, а не развитие государства, за 25 лет неудосужившиеся сказать, в какую сторону идет страна? Государство сейчас напоминает самолет. Есть пилоты, есть пассажиры, есть хорошая погода, есть ещё топливо в баках, есть запас высоты. А вот куда летим - не понятно.
13:35 проблемы социализма в социалистических республиках?а он по образованию кто что бы писать такие брошюры?гладко на бумаге да забыли про овраги.он знал что после его смерти неблагодарные потомки будут очернять его имя вот и писал всякую ерунду да и то не сам а скорее всего зэки которых он потом расстрелял
- гость - 2 марта 2016 г. 13:57 Конечно, до нынешнего кандидата экономических наук ему далеко За 15 лет развалить промышленность в угоду западу не каждому дано.
а сталина небыло это продукт пиартехнологий.кто то из вас видел его в живую?
в оболочку джугашвили переселился ленин оставив своё тело в мавзолее
В Москве 5 марта почтят память Сталина: "Люди теряют уверенность в потенциале нынешней власти и обращаются к исторической фигуре" http://www.nakanune.ru/news/2016/3/1/22429112/#sthash.UTpldWFQ.dpuf
Сталин святой человек по всем своим деяниям , служению России и их результатам . НАРОД ИНТУИТИВНО ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ - ЭТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ РОССИИ.
Интересно, потомки сегодняшних Россиян будут вспоминать добрым словом сегодняшних небожителей Кремля, как Йосифа Виссарионовича Сталина, Сегодняшним "небожителям" до Сталина - как раком до Парижа.
Почему нет официального адреса, куда можно перечислить деньги на цветы для ГЕНЕРАЛИССИМУСА ЙОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА?
На текущий момент КПРФ единственная сила способная противостоять путинскому олигархату, как бы плох Зюганов не был другого "инструмента" для смены власти кроме КПРФ нет.
Вообще , антисовки ,либерасты и приспособленцы из КПСС -преступники . И в том ,что они четверть века грабят и уничтожают захваченные ими республики СССР и народы в них,, и как оккупанты ,не считают это их преступлением . И в том ,что они делают именно то ,в чем обвиняют коммунистов -безосновательно ,бездоказательно ,клеветнически ,объявляют других преступниками . Хрущев ,в отличии от них ,ничего сознательно во вред стране и народу не делал ,все по дурости ,а оклеветал он Сталина ,по-моему мнению ,из-за комплекса неполноценности перед Сталиным . Как и у антисовков - за счет лжи ,клеветы на других , тупого критиканства ,выставить себя лучше других
О ,сразу видно зомби-антисовка . Сразу понятно ,что ничего адекватного от Вас не будет ,только то ,что вашему зомбированному стаду антисовков внушили ваши кукловоды .
Вы ,повторяющие за вашими кукловодами про "ватников ", САМИ за политические репрессии и против оклеветанных вами коммунистов и их сторонников ,и всех инакомыслящих . Вы сами "ни за кого и ни при чем ", но люто ненавидите людей с убеждениями .
Осуждение роли Сталина соратниками глубоко беспокоила китайского лидера. Мао обращался к этой теме в марте, октябре и ноябре 1956 года. В беседах с Послом СССР в КНР Павлом Юдиным, Мао Цзэдун говорил, зная, что тот доведет его мнение до сведения советского руководства: «Вы (имелся в виду Хрущев и Политбюро ЦК КПСС) совсем отказались от такого меча, как Сталин, выбросили этот меч. В результате враги подхватили его,чтобы им убивать нас. Ваши действия равносильны тому, чтобы,подняв камень, потом бросить его себе на ноги».
Сталина можно уважать только даже за то, что он (в большей мере) выиграл Отечественную войну и создал великую державу-СССР. Трудно представить, если бы сейчас началась такая война как в 1941 году. Кто бы воевал и за сколько дней противник захватил бы Россию!
Левада-центр: Россияне стали больше ценить Сталина и Брежнева Отношение россиян к бывшим правителям страны за последние четыре года существенно изменилось, свидетельствует опрос «Левада-центра». Так 40% россиян считают, что время правления Иосифа Сталина принесло стране больше хорошего, чем плохо. Поддержка Сталина выросла на 13% по сравнению с 2012 годом. Симпатия наших сограждан к эпохе Леонида Брежнева за последних четыре года выросла на 9% - до 51%. Поддержка действий Никиты Хрущева за четыре года, наоборот, снизилась. 31% считает, что время его правления принесло больше хорошего и почти столько же — 29% — высказались негативно о хрущевской эпохе.
5 марта 2016 года на Красной площади в Москве http://stalinizator.ru/
15:45 что значит выиграл войну?для тебя миллионы жизней это игрушки?тогда понятно сталин твой кумир
"Если бы не Сталин, то..." - то скорее всего и не было бы ни Дмитрия Анатольевича, ни Владимира Владимировича.
Что соскучились по Сталину? Наверное уже подумываете о тройках, чтобы расстреливать без свидетелей, что же вы тогда его хаете, я вот считаю, что он принес большую пользу в предвоенное, военное и послевоенное время стране и народу, заранее оговорюсь, я ведь вас так боюсь, а, вдруг вы, тоже заставите меня под протокол говорить разные гадости, про Советское время, в котором я прожил 50 лет. Заранее предупреждаю, я боюсь щекотки, и без всякой пытки выдам вам страшные тайны Едра, как вы говорите, и в которой я не состою, и даже Коммунистической партии, в которой я не состоял, вот уже два не состою есть, а теперь два участвовал, докладываю участвовал в защите Белого Дома и о ужас Кремля в в 1993 году о чем невероятно сожалею, Еще сожалею в том, что выросло поколение манкуртов, которое ненавидит мой народ. Можете написать под протокол, надеюсь, что вы меня найдете, когда у вас будет власть, в чем я сомневаюсь.
Зачем так балаболить. Вы были рабом в СССР? Вы там жили и учились бесплатно до 25 лет и стали инженером или врачом. Это где вы такое видели, чтобы рабов учили столько лет и бесплатно и людей из простых крестья и рабочих? Если у Вас как говорят в таких случаях не все дома, то постыдились бы марать этой сайт. Идите к своим на сайт ЕдРа, вот там оторвётесь с бредом на всю катушку.
Ельцин, Путин и Медведев - это 20 лет. это уже эпоха, за которую Сталин сделал новую страну, способную во всем противостоять лидирующим государствам и выстоявшую в результате. И на созданной его волей базе сложилось и все остальное - и космос, и сверхдержава, и сам факт второго полюса геополитики. Нет смысла повторять, но все же - наши президенты почему-то время свое упустили. Правят будто начерно. Чтобы потом уже по-белому начать. Только один уже помер, так ничего спьяну и не успев... А время и для двух других уходит. К сожалению и для меня, и для всех нас - уходит наше время, и гордится нечем.
А вам не кажется более, чем странным, что наши президенты упустили своё время, чтобы, избавившись от коммунистической партократии сделать нашу страну передовой в области демократии дальнейшей индустриализации сильным государством в научном и хозяйственном аспектах Что им помешало? Почему они поддержали деструктивные направления типа монетизации, которые доказали плохую приживаемость в России? почему буквально пропихивали задачу приватизации и передачу хозяйствующих субъектов в руки частного бизнеса, который до сих пор является у нас диким и живёт и работает больше по понятиям, чем по Закону, в результате чего оказались разбазаренными и просто разворованными ресурсы, создаваемые поколениями советских людей. Такое поведение президентов не кажется -ли вам странным?
Чем дольше живу и чем дольше наблюдаю события в нашей стране, тем крепче становится убеждение в том, что Сталин был во многом-многом прав по части обеспечения безопасности страны как внешней, так и внутренней, особенно внутренней! Россия и российский народ - настолько самобытны (сложилось исторически), что повального либерализма и западничества в стране быть не может! Обстановка в России внутри в настоящий момент, очень во многом ( с поправкой на ХХIвек) похожа на обстановку в России в 1914 - 1917 годах. Тот же саботаж, тот же разгул либеральщины, полная свобода иностранным службам и их пособникам (5-ой колонне), прозападные политики и т.д и т.п. И чем это всё закончилось - мы все знаем!
Для меня СТАЛИН это величайшая ЛИЧНОСТЬ в нашей истории!!! При СТАЛИНЕ была идеалогия и цель !!! После смерти СТАЛИНА, идеалогию загадили и переврали,цель уничтожили.В данный момент цель СИЛЬНЫХ мира сего, своё БЛАГОСОСТОЯНИЕ и НАЖИВА ,которая прикрыта ОГОЛТЕЛЫМ СЛОВОБЛУДИЕМ,а народ брошен в ОМУТ ВЫЖИВАНИЯ.
На мой взгляд, чтобы судить поступки и руководство таким огромным, впервые в истории планеты, строительством социалистического государства, необходимо иметь абсолютно достоверные данные той эпохи. Чего у историков нет. То время описывали разные люди с разными взглядами в угоду очередной серости в высшем эшелоне власти. Я думаю, что выводы о личности Сталина объективно сделаны одним человеком, современником Сталина - Черчеллем, которого невозможно заподозрить в любви или не любви к своему противнику: "Сталин принял Россию с сохой, а оставил ядерную державу". Все остальное от лукавого, в т.ч. и "миллионы расстрелянных и замученных". В лагерях при Сталине было 2млн. 700 тыс. осужденных, в т.ч. и по 58-й статье. Расстреляно около 400 тысяч человек. При либералах в 90-х погибло более 11 млн. человек. Это без войны, "сталинских лагерей", расстрелов...
СТАЛИН ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЕМ. "Я ПОМНЮ БОЙ, НАПОМИНАЮЩИЙ АД, ДРУЗЕЙ, ЧТО СПЯТ В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА, И ГОВОРЮ Я В ПАМЯТЬ ТЕХ СОЛДАТ, НЕТ ДЛЯ МЕНЯ НА КАРТЕ ВОЛГОГРАДА". стихи ветеранов ВОВ
путин приняял страну с домашним телефоном а оставит с сотовым.это в ответ на сталин соха бомба