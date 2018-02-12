Разнообразить масленичное меню можно фаршированными блинчиками – это быстро и вкусно, а вариаций начинок наберется несколько сотен. ИА "Амител" решило собрать простые и популярные рецепты, которые может приготовить каждый и из самых доступных продуктов.

Мясная

Ингредиенты:

Нежирная свинина или говядина — 350 г

Луковицы — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу;

Сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Мясо отварить и мелко нарезать. Лук также мелко покрошить и обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить на сковороду мясо. Посолить, поперчить и жарить ещё около 10 минут. Выложить начинку на блинчики и завернуть.

Как испечь блины на гречихе, смотрите в рецепте ИА "Амител"

Куриная

Фото: delivery24.ge

Ингредиенты:

Куриная грудка — 500 г

Сметана — 2 ст. л.

Сыр — 100 г

Луковица — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу;

Сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Грудку отварить в подсоленной воде, остудить и пропустить через мясорубку. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Смешать курицу и лук, добавить раздавленный чеснок, сметану и сыр, натёртый на крупной тёрке. Посолить, поперчить, тщательно перемешать. Начинить блины, свернув их конвертиком, и немного обжарить на сливочном масле.

Печёночная

Фото: vkusnasha.com

Ингредиенты:

Говяжья печень — 600 г

Луковицы — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Куриные яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Мелко нарезать очищенные лук и морковь. Печень сварить и пропустить через мясорубку. Лук и морковь обжарить, в конце жарки добавить к ним печень и жарить ещё несколько минут. Сварить яйца и мелко порубить, высыпать к печени, луку и моркови. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Начинить блины.

Яичная

Фото: new.boyarin96.ru

Ингредиенты:

Куриные яйца — 6 шт.

Зелёный лук — 1 пучок

Соль и майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, почистить и мелко порубить, добавить к ним мелко нарезанный зеленый лук. Перемешать все ингредиенты с майонезом и посолить, нафаршировать этим блины.

Творожная с изюмом

Фото: img.povar.ru

Ингредиенты:

Творог — 500 г

Сметана — 2 ст. л.

Изюм — 0,5 стакана

1 желток

Сахар — 3 ст. л.

Ваниль — 1 ч. л.

Сливочное масло

Способ приготовления:

Творог нужно протереть через сито, добавить яичный желток и сметану. Тщательно перемешать до однородности, засыпать сахаром, ванилью и изюмом и еще раз перемешать. Оставить начинку на 1,5–2 часа в холодильнике. За это время испечь блинчики и начинить их получившейся творожной массой.

Грибная

Фото: ешьхудей.рф

Ингредиенты:

Лесные грибы (замороженные) — 300 г.

Луковицы — 3 или 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Куриные яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Сливочное и растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Грибы нарезать и обжарить на сливочном и растительном масле. Отдельно на растительном масле обжарить лук и морковь. Яйца сварить вкрутую и порубить. Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить. Нафаршировать начинкой блины.

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Капустная

Фото: www.ecolezar.ru

Ингредиенты:

Свежая капуста — 300 г

Лук — 2 или 3 шт.

Куриные яйца — 3 шт.

Соль и перец — по вкусу

Сливочное и растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Капусту мелко нашинковать и обжарить на сливочном масле. Лук мелко нарезать и отдельно от капусты обжарить на растительном масле. Яйца сварить вкрутую, порубить. Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить начинку, нафаршировать ею блины.

Материал впервые опубликован 8 марта 2016 года