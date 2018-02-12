Разнообразить масленичное меню можно фаршированными блинчиками – это быстро и вкусно, а вариаций начинок наберется несколько сотен. ИА "Амител" решило собрать простые и популярные рецепты, которые может приготовить каждый и из самых доступных продуктов.
Мясная
Ингредиенты:
Нежирная свинина или говядина — 350 г
Луковицы — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу;
Сливочное масло для жарки.
Способ приготовления:
Мясо отварить и мелко нарезать. Лук также мелко покрошить и обжарить на сливочном масле до прозрачности, добавить на сковороду мясо. Посолить, поперчить и жарить ещё около 10 минут. Выложить начинку на блинчики и завернуть.
Как испечь блины на гречихе, смотрите в рецепте ИА "Амител"
Куриная
Фото: delivery24.ge
Ингредиенты:
Куриная грудка — 500 г
Сметана — 2 ст. л.
Сыр — 100 г
Луковица — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Соль, перец — по вкусу;
Сливочное масло для жарки.
Способ приготовления:
Грудку отварить в подсоленной воде, остудить и пропустить через мясорубку. Лук мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Смешать курицу и лук, добавить раздавленный чеснок, сметану и сыр, натёртый на крупной тёрке. Посолить, поперчить, тщательно перемешать. Начинить блины, свернув их конвертиком, и немного обжарить на сливочном масле.
Печёночная
Фото: vkusnasha.com
Ингредиенты:
Говяжья печень — 600 г
Луковицы — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Куриные яйца — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Сливочное масло для жарки.
Способ приготовления:
Мелко нарезать очищенные лук и морковь. Печень сварить и пропустить через мясорубку. Лук и морковь обжарить, в конце жарки добавить к ним печень и жарить ещё несколько минут. Сварить яйца и мелко порубить, высыпать к печени, луку и моркови. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Начинить блины.
Яичная
Фото: new.boyarin96.ru
Ингредиенты:
Куриные яйца — 6 шт.
Зелёный лук — 1 пучок
Соль и майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца сварить вкрутую, почистить и мелко порубить, добавить к ним мелко нарезанный зеленый лук. Перемешать все ингредиенты с майонезом и посолить, нафаршировать этим блины.
Творожная с изюмом
Фото: img.povar.ru
Ингредиенты:
Творог — 500 г
Сметана — 2 ст. л.
Изюм — 0,5 стакана
1 желток
Сахар — 3 ст. л.
Ваниль — 1 ч. л.
Сливочное масло
Способ приготовления:
Творог нужно протереть через сито, добавить яичный желток и сметану. Тщательно перемешать до однородности, засыпать сахаром, ванилью и изюмом и еще раз перемешать. Оставить начинку на 1,5–2 часа в холодильнике. За это время испечь блинчики и начинить их получившейся творожной массой.
Грибная
Фото: ешьхудей.рф
Ингредиенты:
Лесные грибы (замороженные) — 300 г.
Луковицы — 3 или 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Куриные яйца — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Сливочное и растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Грибы нарезать и обжарить на сливочном и растительном масле. Отдельно на растительном масле обжарить лук и морковь. Яйца сварить вкрутую и порубить. Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить. Нафаршировать начинкой блины.
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Капустная
Фото: www.ecolezar.ru
Ингредиенты:
Свежая капуста — 300 г
Лук — 2 или 3 шт.
Куриные яйца — 3 шт.
Соль и перец — по вкусу
Сливочное и растительное масло для жарки
Способ приготовления:
Капусту мелко нашинковать и обжарить на сливочном масле. Лук мелко нарезать и отдельно от капусты обжарить на растительном масле. Яйца сварить вкрутую, порубить. Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить начинку, нафаршировать ею блины.
Материал впервые опубликован 8 марта 2016 года
Комментарии
капуста? фубе
а я люблю капусту
единственно можно взять квашенную капусту+ лук меленько + сальцо.. как закусь под водовку норм
сливочное масло? для жарки??