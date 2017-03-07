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Какие цветы дарить и как правильно их выбрать? Инфографика

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Мужчины в канун 8 Марта штурмуют цветочные магазины и киоски

Трудно представить 8 Марта без цветов, которые стали одним из признанных символов этого праздника. Букет может служить как прекрасным дополнением к любому подарку, так и самостоятельным презентом. А для того, чтобы он действительно обрадовал ту, которой предназначен, к выбору цветов надо подходить обдуманно и взвешенно. Из нашей инфографики вы узнаете, о чем говорит язык цветов, а также мы раскроем маленькие секреты, как выбрать хороший букет.

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Мужчины в канун 8 Марта штурмуют цветочные магазины и киоски. С полок и витрин сметается все, что стоит в воде и сидит в горшках. Но мало кто из мужчин задумывается, все ли цветы, согласно этикету, можно преподносить своим любимым и дорогим женщинам.

Какие цветы кому дарить?

  • Цветы для девушки: ландыш, орхидея, красная роза;

  • Цветы для супруги: гербера, красная роза, астра;

  • Цветы для подруги: ирис, хризантема, ромашка;

  • Цветы для мамы: гвоздика, тюльпан;

  • Цветы для сестры: розовый тюльпан, маргаритки;

  • Цветы для бабушки: желтый тюльпан, белая роза;

  • Цветы для свекрови: желтая роза;

  • Цветы для коллеги: розовая роза.

Впервые материал был опубликован 4 марта 2016 года в 08:45.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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