Один из самых любимых для многих праздников — масленица — начнется уже 20 февраля, и конечно она никак не сможет пройти без блинов — популярнейшего блюда национальной русской кухни. Для своих читателей редакция ИА "Амител" подготовила видеорецепт фаршированных блинчиков, с которых, как раз, и можно начать отмечать масленичную неделю.
Что понадобится?
Для теста:
Мука – 120 гр
Молоко – 400 мл
Яйцо – 2 шт.
Сахар и соль по вкусу
Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
Фарш свиной/говяжий — 100 гр
Веточка укропа
Морковь — 30 гр
Лук — 30 гр
Томатная паста — 0,5 ст. л.
Соль, перец по вкусу
В миску с мукой разбить яйца, добавить сахар и соль, залить молоко, растительное масло и перемешать. Раскаленную сковороду смазать растительным маслом. Половником вылить на нее тесто и обжарить блин с двух сторон.
Для начинки порубить мелкими кубиками морковь, лук, чеснок и зелень. Высыпать морковь на разогретую сковородку, обжарить на растительном масле, добавить лук. После на сковородку выложить фарш, через 10 минут заправить его томатной пастой, после долить немного воды и потушить еще 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок, зелень, посолить и поперчить. Дать начинке остыть и выложить ее на блин, завернуть в рулет и порезать.
Можно полить блин растопленным сливочным маслом, украсить зеленью и подать со сметаной.
Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана "Carte-Blanche" Андреем Стромиловым
Материал впервые опубликован 4 марта 2016 года
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