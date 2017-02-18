Один из самых любимых для многих праздников — масленица — начнется уже 20 февраля, и конечно она никак не сможет пройти без блинов — популярнейшего блюда национальной русской кухни. Для своих читателей редакция ИА "Амител" подготовила видеорецепт фаршированных блинчиков, с которых, как раз, и можно начать отмечать масленичную неделю.

Что понадобится?

Для теста:

Мука – 120 гр

Молоко – 400 мл

Яйцо – 2 шт.

Сахар и соль по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

Фарш свиной/говяжий — 100 гр

Веточка укропа

Морковь — 30 гр

Лук — 30 гр

Томатная паста — 0,5 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Как готовить?

В миску с мукой разбить яйца, добавить сахар и соль, залить молоко, растительное масло и перемешать. Раскаленную сковороду смазать растительным маслом. Половником вылить на нее тесто и обжарить блин с двух сторон.

Для начинки порубить мелкими кубиками морковь, лук, чеснок и зелень. Высыпать морковь на разогретую сковородку, обжарить на растительном масле, добавить лук. После на сковородку выложить фарш, через 10 минут заправить его томатной пастой, после долить немного воды и потушить еще 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок, зелень, посолить и поперчить. Дать начинке остыть и выложить ее на блин, завернуть в рулет и порезать.

Можно полить блин растопленным сливочным маслом, украсить зеленью и подать со сметаной.

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана "Carte-Blanche" Андреем Стромиловым

Материал впервые опубликован 4 марта 2016 года