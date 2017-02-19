Блины самая важная часть предстоящей масленичной недели. Тонкие кружевные, или пышные и воздушные у каждой хозяйки свой рецепт блинов и свои хитрости. В преддверии масленичной недели ИА "Амител" сделало подборку лайфхаков, благодаря которым у вас никогда не выйдет блин комом.
- Чтобы блины были не только вкусными, но и красивыми, необходимо муку просеять и дать ей немного отстояться.
- Муку для блинов разводите в соленой воде, тогда в тесте не будет комочков.
- Жидкость в тесто для блинов следует добавлять горячей, чтобы повысить клейкость муки.
- Если тесто пересолить, то оно плохо бродит, и блин получается бледным. Если слишком много сахара, тесто становится твердым.
- Чтобы не перелить в сковороду масло, смазывайте ее либо куском несоленого сала, либо кружочком сырого картофеля, опущенным в растительное масло.
- Когда печете блины, одну сковороду поставьте на маленький огонь. Складывайте в нее уже испеченные блины и смазывайте разогретым сливочным маслом. Получившуюся стопку блинов нужно будет переворачивать, тогда к моменту готовности последнего блина первый не успеет остыть.
Блины в бутылке
Это прекрасная возможность облегчить себе жизнь во время выпечки блинов. Во-первых, так почти не пачкается посуда, во-вторых, это очень удобно. Итак, берете пластиковую бутылку, вставляете в нее воронку, вспоминаете ваш любимый рецепт и засыпаете-заливаете все необходимые ингридиенты. Затем закручиваете крышкой и хорошенько трясете. Тесто хорошо размешивается. Далее льете тесто на смазанную маслом горячую сковороду. Готово!
Если тесто останется, его также удобно хранить в бутылке в холодильнике.ъ
Материал впервые опубликован 4 марта 2016 года
Комментарии
лайффак - это что?
Муку для блинов разводите в соленой воде, тогда в тесте не будет комочков. ============ В миксере удобно тесто для блинов взбивать, точно никаких комочков.
Вообще, интересно получается.... на масленицу девки на словах все блины пекут, а фактически, ни разу энтих блинов не видал)))))
- гость - 4 марта 2016 а с какого перепуга они должны тебя блинами кормит? Женись - и требуй!
лайффак - это что?
факин лайф
Вообще, интересно получается.... на масленицу девки на словах все блины пекут, а фактически, ни разу энтих блинов не видал)))))
пеку. но некому. поэтому редко
Забава 4 марта 2016 г. 12:07
Женись - и требуй!
дорогие блины получатся
Молоко вливать горячим - раз, размешиваем миксером - два, сковородку смазываю и салом и немножко растительным маслом - три, в тесто вливаю полстакана горячей минералки, чтобы были дырочки - четыре. А вот блины в бутылке - полная туфта, повелась на рецепт в контакте. Плохо промешивается тесто, как не тряси ты бутылку, когда льешь из бутылки на сковородку, не угадаешь, то больше выльется, то меньше, в результате получаются толстые блины. И в бутылке очень мало теста, всего на 10-12 блинов, опозорилась перед гостями, и пришлось по обычному рецепту заводить в кастрюле тесто и печь детям нормальные блины.
прочитал... понял, что главное в блинах - красота