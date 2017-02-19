Блины самая важная часть предстоящей масленичной недели. Тонкие кружевные, или пышные и воздушные у каждой хозяйки свой рецепт блинов и свои хитрости. В преддверии масленичной недели ИА "Амител" сделало подборку лайфхаков, благодаря которым у вас никогда не выйдет блин комом.

- Чтобы блины были не только вкусными, но и красивыми, необходимо муку просеять и дать ей немного отстояться.

- Муку для блинов разводите в соленой воде, тогда в тесте не будет комочков.

- Жидкость в тесто для блинов следует добавлять горячей, чтобы повысить клейкость муки.

- Если тесто пересолить, то оно плохо бродит, и блин получается бледным. Если слишком много сахара, тесто становится твердым.

- Чтобы не перелить в сковороду масло, смазывайте ее либо куском несоленого сала, либо кружочком сырого картофеля, опущенным в растительное масло.

- Когда печете блины, одну сковороду поставьте на маленький огонь. Складывайте в нее уже испеченные блины и смазывайте разогретым сливочным маслом. Получившуюся стопку блинов нужно будет переворачивать, тогда к моменту готовности последнего блина первый не успеет остыть.



Блины в бутылке

Это прекрасная возможность облегчить себе жизнь во время выпечки блинов. Во-первых, так почти не пачкается посуда, во-вторых, это очень удобно. Итак, берете пластиковую бутылку, вставляете в нее воронку, вспоминаете ваш любимый рецепт и засыпаете-заливаете все необходимые ингридиенты. Затем закручиваете крышкой и хорошенько трясете. Тесто хорошо размешивается. Далее льете тесто на смазанную маслом горячую сковороду. Готово!

Если тесто останется, его также удобно хранить в бутылке в холодильнике.ъ

Материал впервые опубликован 4 марта 2016 года