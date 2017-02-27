Каков срок годности семян?

Опытные садоводы утверждают, что самые скоропортящиеся семена у моркови, петрушки и сельдерея. Уже на второй год их всхожесть резко падает.



Лук-чернушка, редис, перцы и укроп могут храниться до трех лет, а капуста, свекла и горох – до пяти лет.



Семена арбуза, томатов и фасоли могут взойти и через пять-шесть лет хранения.



Дольше всего хранятся семена кабачков, огурцов и тыквы – до семи лет. Кстати, семена этих культур вообще рекомендуют сеять только через полтора-два года после их сбора.