Лук-чернушка, редис, перцы и укроп могут храниться до трех лет, а капуста, свекла и горох – до пяти лет.
Семена арбуза, томатов и фасоли могут взойти и через пять-шесть лет хранения.
Дольше всего хранятся семена кабачков, огурцов и тыквы – до семи лет. Кстати, семена этих культур вообще рекомендуют сеять только через полтора-два года после их сбора.
Хорошего вам урожая!
Комментарии
так как проверить
никак обновляй каждый год
никак не надо проверять, все можно купить, как делают в цивилизованном мире, а не бегать потом после лета, к врачу, то там болит то там стреляет, экономически всякие посадки уже давно не выгодны, хотя просто отдыхать на даче это я не отрицаю, ну яблоки, и прочие смородины пусть кончено растут, а вот всякие парники томаты нет...
все можно купить,
неужели этой осенью рост доходов у населения планируется?))
а так действительно: как проверить качество семян и надежность продавца,ведь иногда то, что изображено на упаковке далеко не соответствует уже выросшему
Проверить только посадкой в грунт
У лука чернушки на второй год всхожесть резко падает..А вот семена моркови можно хранить гораздо дольше, чем указано в статье. Если, конечно, условия хранения нормальные.
Купить рассаду весной у бабушек.
8.03.2016 12:52 Варя
Так и сидишь на лапше, отдавая последнее на трафик?
2-3 марта сейте баклажаны и перец, 15-16 высокорослые помидоры, все остальные 21-22-23 марта. Это если под укрывной после 15 мая. Если в грунт открытый, то всё на неделю позже. И не смотрите на лунный календарь, они все разные. Всё проверено личным опытом
Так и сидишь на лапше, отдавая последнее на трафик?
Не надо! Бывает и гусятинка в лапше!