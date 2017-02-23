Национальное русское блюдо – блины – за свою многовековую историю обросло сотнями разнообразных рецептов, особенно это касается начинок, среди которых появились и довольно экзотические. Как необычно можно фаршировать блинчики из доступных продуктов, выяснял корреспондент ИА "Амител" .
Хотите узнать маленькие хитрости приготовления блинов – читайте наши советы.
Крабовая
Фото: www.e-vici.lt
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 200 г
Молоко – 200 мл
Куриные яйца – 2 шт.
Зелёный горошек – 150 г
Мука – 2 ст. л.
Сливочное масло – 2 ст. л.
2 пёрышка зелёного лука;
Соль по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом нужно приготовить соус: растопить масло, к нему добавить муку и варить на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. После влить молоко и варить до загустения ещё около 5 минут. Посолить по вкусу и снять с огня. Для начинки нарезать крабовые палочки, сваренные вкрутую яйца и лук, смешать все с зеленым горошком и заправить соусом. Завернуть начинку в блины.
С глазуньей и ветчиной
Фото: povarenok.name
Ингредиенты на 8 блинчиков:
Сливочное масло – 20 г
Куриные яйца – 8 шт.
Твёрдый сыр – 40 г
Ветчина – 8 ломтиков
Способ приготовления:
Смазать сковороду сливочным маслом и прогреть на ней готовый блин с обеих сторон, после выложить на него ветчину и немного тёртого сыра. Разбить яйцо в миску и аккуратно влить в центр на остальную начинку. Завернуть края блина, чтобы яйцо не растеклось. Когда глазунья поджарится, снять блин со сковороды и повторить всё со следующим.
Сырная с брокколи
Фото: cf.ua
Ингредиенты:
Чеддер – 50 г
Пармезан – 50 г
Сливки – 150 мл
брокколи
Соль по вкусу
Способ приготовления:
Сливки нагреть на медленном огне и добавить натёртые сыры и соль. Размешивать, пока сыры не растворятся, а соус не загустеет. Затем снять с огня.
Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут, затем, для сохранения цвета капусты, переложить на дуршлаг и промыть холодной водой.
На приготовленные блины выложить по 3–4 штуки брокколи и залить сырным соусом. Свернуть блины и сверху полить оставшейся заправкой.
Свекольная
Фото: img5.alimero.ru
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт.
Грецкие орехи – 100 г (очищенных)
Сливочный сыр – 200 г
Чеснок – 2 зубчика
Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу помыть, просушить, завернуть в фольгу, выложить на противень и запекать в течение часа при температуре 200ºС. После остудить, почистить, натереть на тёрке и отжать сок. Добавить к ней измельчённые чеснок и орехи, посолить и поперчить. Каждый блин смазать сливочным сыром, а затем свекольной массой и свернуть рулетом. Затем отправить в холодильник на час. Перед подачей можно нарезать.
Кабачковая
Фото: gotovim-doma.ru
Ингредиенты:
Цукини – 400 г
Луковица – 1 шт.
Твёрдый сыр – 100 г
Соль и перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
Кабачки почистить и натереть на крупной тёрке. Лук почистить и мелко нарезать. Сыр натереть на средней тёрке. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить к нему кабачки, посолить, поперчить и жарить на умеренном огне. Затем посыпать сыром и обжаривать овощи, пока сыр не растает. Получившуюся начинку завернуть в блины.
Ореховая
Фото: www.gastronom.ru
Ингредиенты:
Молоко – 500 мл
Сахар – 120 г
Смесь молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие) – 100 г
Сливочное масло – 120 г
Мука – 1 ст. л.
Ореховый сироп
Способ приготовления:
В сотейнике смешать молоко, орехи и муку, все это варить на среднем огне, пока масса не загустеет. После остудить, добавить размягчённое сливочное масло и взбить смесь при помощи миксера. Затем долить немного орехового сиропа и перемешать.
Карамельная с клубникой и миндалём
Фото: womy.ru
Ингредиенты:
Жирные сливки (33%) – 200 мл
Сахар – 150 г + 2 ч. л.
Вода – 60 мл
Свежая клубника – 20 г
Белорусский (греческий) йогурт – 300 мл
Жареный миндаль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
В сотейнике приготовить карамельный соус: засыпать сахар и смочить его водой. Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.
Клубнику нарезать, посыпать 2 чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху залить белорусским йогуртом и посыпать миндалём.
Банановая
Фото: takprosto.cc
Ингредиенты:
Бананы – 3 шт.
Сливочное масло – 70 г
Лимон – 1 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Размягчённое масло взбить с сахаром при помощи миксера. Бананы размять вилкой и сбрызнуть получившееся пюре соком одного лимона. Перемешать. Добавить пюре к маслу с сахаром и снова взбить. Фаршировать банановой смесью тонкие сладкие блины.
Апельсиновая с ликером
Фото: ladychef.ru
Ингредиенты:
Свежевыжатый апельсиновый сок – 500 мл
Сливочное масло – 25 г
Сахарная пудра – 6 ст. л.
Апельсиновое варенье – 4 ст. л.
Апельсиновый ликер – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Соединить в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет, добавить ликёр. Варить ещё пару минут на слабом огне. Подавать с блинчиками "Сюзетт".
Материал впервые опубликован 9 марта 2016 года
Комментарии
Есть замечательное слово - хитрость. Так раньше и называлось - хитрости хозяйки, секреты хозяйки. А теперь праймериз, лайффак.
9.03.2016 12:15
Filin
А, так вот что значит этот лайфак. Всегда ассоциировался этот набор букв с лайками.
Я люблю делать (ну и поедать собственно) блинчики с творожной массой (та, что с курагой) и бананом. ммм) пальчики оближешь
А, так вот что значит этот лайфак. Всегда ассоциировался этот набор букв с лайками.
лайфак, это как то типа "послать на... жизнь", лайфхак - сродини хаккеру, который ломает программные коды, иначе взлом жизни
я предпочту лайфхаки, вместо лайффака
Лайфхак - типа взлома программы жизни, обхода пароля. Зачем поганить язык иностранщиной. Ну говорите по английски сразу
Ореховая начинка на 500 мл. молока 1 ст. ложка муки??? варить на среднем огне, пока масса не загустеет.... сколько это по времени?... чтоб загустело то как надо.Блины быстрее съедят. И кроме шеф повара гастронома (судя по фото) кто нибудь это делал?
Фак,фак.... что то крутится в голове ))