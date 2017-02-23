Четверг, 23 Февраль, 07:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов

, ИА "Амител"
Брокколи, свекла, крабовые палочки и ликер. Как еще необычно можно фаршировать блины?

Национальное русское блюдо – блины – за свою многовековую историю обросло сотнями разнообразных рецептов, особенно это касается начинок, среди которых появились и довольно экзотические. Как необычно можно фаршировать блинчики из доступных продуктов, выяснял корреспондент ИА "Амител" .

Хотите узнать маленькие хитрости приготовления блинов – читайте наши советы.

Крабовая

Фото: www.e-vici.lt

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Молоко – 200 мл

Куриные яйца – 2 шт.

Зелёный горошек – 150 г

Мука – 2 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

2 пёрышка зелёного лука;

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом нужно приготовить соус: растопить масло, к нему добавить муку и варить на среднем огне 2 минуты, постоянно помешивая. После влить молоко и варить до загустения ещё около 5 минут. Посолить по вкусу и снять с огня. Для начинки нарезать крабовые палочки, сваренные вкрутую яйца и лук, смешать все с зеленым горошком и заправить соусом. Завернуть начинку в блины.

С глазуньей и ветчиной

Фото: povarenok.name

Ингредиенты на 8 блинчиков:

Сливочное масло – 20 г

Куриные яйца – 8 шт.

Твёрдый сыр – 40 г

Ветчина – 8 ломтиков

Способ приготовления:

Смазать сковороду сливочным маслом и прогреть на ней готовый блин с обеих сторон, после выложить на него ветчину и немного тёртого сыра. Разбить яйцо в миску и аккуратно влить в центр на остальную начинку. Завернуть края блина, чтобы яйцо не растеклось. Когда глазунья поджарится, снять блин со сковороды и повторить всё со следующим.

Сырная с брокколи

Фото: cf.ua

Ингредиенты:

Чеддер – 50 г

Пармезан – 50 г

Сливки – 150 мл

брокколи

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Сливки нагреть на медленном огне и добавить натёртые сыры и соль. Размешивать, пока сыры не растворятся, а соус не загустеет. Затем снять с огня.

Брокколи отварить в кипящей воде в течение 2 минут, затем, для сохранения цвета капусты, переложить на дуршлаг и промыть холодной водой.

На приготовленные блины выложить по 3–4 штуки брокколи и залить сырным соусом. Свернуть блины и сверху полить оставшейся заправкой.

Свекольная

Фото: img5.alimero.ru

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Грецкие орехи – 100 г (очищенных)

Сливочный сыр – 200 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу помыть, просушить, завернуть в фольгу, выложить на противень и запекать в течение часа при температуре 200ºС. После остудить, почистить, натереть на тёрке и отжать сок. Добавить к ней измельчённые чеснок и орехи, посолить и поперчить. Каждый блин смазать сливочным сыром, а затем свекольной массой и свернуть рулетом. Затем отправить в холодильник на час. Перед подачей можно нарезать.

Кабачковая

Фото: gotovim-doma.ru

Ингредиенты:

Цукини – 400 г

Луковица – 1 шт.

Твёрдый сыр – 100 г

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Кабачки почистить и натереть на крупной тёрке. Лук почистить и мелко нарезать. Сыр натереть на средней тёрке. Обжарить лук на растительном масле до прозрачности, добавить к нему кабачки, посолить, поперчить и жарить на умеренном огне. Затем посыпать сыром и обжаривать овощи, пока сыр не растает. Получившуюся начинку завернуть в блины.

Ореховая

Фото: www.gastronom.ru

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Сахар – 120 г

Смесь молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие) – 100 г

Сливочное масло – 120 г

Мука – 1 ст. л.

Ореховый сироп

Способ приготовления:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку, все это варить на среднем огне, пока масса не загустеет. После остудить, добавить размягчённое сливочное масло и взбить смесь при помощи миксера. Затем долить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалём

Фото: womy.ru

Ингредиенты:

Жирные сливки (33%) – 200 мл

Сахар – 150 г + 2 ч. л.

Вода – 60 мл

Свежая клубника – 20 г

Белорусский (греческий) йогурт – 300 мл

Жареный миндаль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В сотейнике приготовить карамельный соус: засыпать сахар и смочить его водой. Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать 2 чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху залить белорусским йогуртом и посыпать миндалём.

Банановая

Фото: takprosto.cc

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Сливочное масло – 70 г

Лимон – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Размягчённое масло взбить с сахаром при помощи миксера. Бананы размять вилкой и сбрызнуть получившееся пюре соком одного лимона. Перемешать. Добавить пюре к маслу с сахаром и снова взбить. Фаршировать банановой смесью тонкие сладкие блины.

Апельсиновая с ликером

Фото: ladychef.ru

Ингредиенты:

Свежевыжатый апельсиновый сок – 500 мл

Сливочное масло – 25 г

Сахарная пудра – 6 ст. л.

Апельсиновое варенье – 4 ст. л.

Апельсиновый ликер – 2 ст. л.

Способ приготовления:
Соединить в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Когда соус загустеет, добавить ликёр. Варить ещё пару минут на слабом огне. Подавать с блинчиками "Сюзетт".

Материал впервые опубликован 9 марта 2016 года

Читайте также в сюжете: Масленица-2016
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

9.03.2016 12:15
Filin

Есть замечательное слово - хитрость. Так раньше и называлось - хитрости хозяйки, секреты хозяйки. А теперь праймериз, лайффак.

0  0
9.03.2016 12:26
Трехдюймовочка.

9.03.2016 12:15

Filin

А, так вот что значит этот лайфак. Всегда ассоциировался этот набор букв с лайками.

0  0
9.03.2016 13:28
ЮльКа

Я люблю делать (ну и поедать собственно) блинчики с творожной массой (та, что с курагой) и бананом. ммм) пальчики оближешь

0  0
9.03.2016 13:35
Ипонамать

А, так вот что значит этот лайфак. Всегда ассоциировался этот набор букв с лайками.

лайфак, это как то типа "послать на... жизнь", лайфхак - сродини хаккеру, который ломает программные коды, иначе взлом жизни

я предпочту лайфхаки, вместо лайффака

0  0
9.03.2016 14:35
Filin

Лайфхак - типа взлома программы жизни, обхода пароля. Зачем поганить язык иностранщиной. Ну говорите по английски сразу

0  0
9.03.2016 14:44
гостья

Ореховая начинка на 500 мл. молока 1 ст. ложка муки??? варить на среднем огне, пока масса не загустеет.... сколько это по времени?... чтоб загустело то как надо.Блины быстрее съедят. И кроме шеф повара гастронома (судя по фото) кто нибудь это делал?

0  0
23.02.2017 07:43
Дядька

Фак,фак.... что то крутится в голове ))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
07:38
Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера 0
07:12
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 7
06:44
Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни 0
06:27
Дом с каминной и утепленными дверями продают в Барнауле за 17 млн руб. Фото 0
06:04
Герои наших дней: мужчины, которые совершают подвиги сегодня 4
05:07
Солнце и плюсовая температура ждут жителей Алтайского края 23 февраля 0
04:08
Финальные сцены лучших фильмов "Оскара" за 45 лет собрали в одном видео 0
03:12
Ученые доказали, что древние племена придерживались матриархата 0
02:11
Вечно молодой: найден способ замедлить старение 0
01:18
Первый полет космических туристов вокруг Луны состоится в 2021 году 0
00:41
ФАС удалось снизить стоимость более чем на 100 наименований лекарств 0
23:12
Показываем попугая, исполнившего с Эминемом и Рианной песню The Monster 0
22:12
Шойгу: в России созданы войска информационных операций 0
21:13
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех россиян 0
20:15
МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России 0
19:51
Президент Украины заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией 3
19:24
Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с украинским периодом 0
19:07
Коротко о главном: страсти по диагностическому центру и поиски вертолета
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 февраля
18:56
МИД РФ ответил на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН 0
18:24
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против главы "Почты России" 0
18:09
Ракета "Союз-У" в последний раз в истории стартовала с Байконура 0
17:51
Барнаул в предпраздничный вечер встал в длинных пробках 0
17:34
Семипалатинцы Алтайского края будут получать все меры социальной поддержки 2
17:25
Подробности массовой аварии на проспекте Ленина в Барнауле сообщили в ГИБДД 3
17:14
Смотрим на потоп в центре Барнаула после двух суток снежной бури. Видео 1
17:07
МЧС показало оборудование, с помощью которого ищут вертолет на Алтае. Видео 5
16:52
Королева Елизавета II может пригласить Валентину Терешкову на аудиенцию 2
16:36
Янукович попросил мировых лидеров создать специальную комиссию по "майдану" 10
16:25
Когда в России заработает натуральное возмещение по ОСАГО? 7
16:19
Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину 7
16:07
Женщина-водитель сбила девятилетнюю девочку на переходе в Новосибирске 0
15:54
"Мошенники-беженцы" похитили у барнаульского пенсионера 320 тысяч рублей 4
15:33
О чем фильм "Защитники", в котором есть человек-ветер и медведь с пулеметом? 1
15:27
Бийчанку будут судить за торговлю "шпионскими штучками" 6
15:16
Два десятка пожарных тушили жилой дом в Рубцовске 0
15:04
СК объявил о завершении расследования по делу мэра Горно-Алтайска 1
14:52
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии синтетических наркотиков 0
14:38
Столкновение нескольких машин произошло на проспекте Ленина в Барнауле 11
14:22
Главу Кош-Агачского района подозревают в особо крупном взяточничестве 1
14:13
МЧС открыло движение на пяти участках трасс в Алтайском крае 0
14:09
Александр Карлин выделил 1,4 миллиона на квартиру для алтайского спортсмена 10
14:00
Как прошел барнаульский концерт легендарной группы "Сплин"? 0
13:57
Amnesty International раскритиковала Россию за "пакет Яровой" 1
13:39
Киев призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН 18
13:28
В Барнауле на Масленицу проведут музыкальный флешмоб 1
13:09
Житель Заринска угнал машину у пригласившего его в гости знакомого. Фото 0
12:59
Автомобили Mercedes-Benz начнут собирать в России 15
12:36
Опрос: мнение американцев о Путине улучшилось за последнее время 5
12:33
Интересные факты о мужчинах и об их мозге. Инфографика 4
12:23
Четыре новых iPad покажут на презентации Apple – СМИ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.