20 февраля начинается Масленица, и многие начнут печь любимые всеми блинчики. Если вы уже задумались о составлении масленичного меню, то мы советуем посмотреть видеорецепт от Кухни.amic.ru. и взять на заметку приготовление сытных блинов с семгой. Готовится такая начинка просто и быстро, а вкус не оставит равнодушным никого.

Что понадобится?

Для теста:

Мука – 120 г

Молоко – 400 мл

Яйцо – 2 шт.

Сахар и соль – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

Свежая семга — 300 г

Несколько веточек укропа

Соль, перец – по вкусу

Сок лимона

Как готовить?

В миску с мукой разбить яйца, добавить сахар и соль, залить молоко, растительное масло и перемешать. Раскаленную сковороду смазать растительным маслом и половником вылить на нее тесто, после обжарить блин с обеих сторон.

Для начинки семгу нарезать мелкими кубиками, посыпать солью, перцем и измельченным укропом, перемешать с соком лимона и оставить мариноваться в холодильнике на 25-30 минут.

Выложить начинку на блин, завернуть в рулет, порезать и выложить на тарелку. Можно полить растопленным сливочным маслом, украсить зеленью и подать со сметаной.

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 10 марта 2016 года