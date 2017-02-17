20 февраля начинается Масленица, и многие начнут печь любимые всеми блинчики. Если вы уже задумались о составлении масленичного меню, то мы советуем посмотреть видеорецепт от Кухни.amic.ru. и взять на заметку приготовление сытных блинов с семгой. Готовится такая начинка просто и быстро, а вкус не оставит равнодушным никого.
Что понадобится?
Для теста:
Мука – 120 г
Молоко – 400 мл
Яйцо – 2 шт.
Сахар и соль – по вкусу
Растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
Свежая семга — 300 г
Несколько веточек укропа
Соль, перец – по вкусу
Сок лимона
Как готовить?
В миску с мукой разбить яйца, добавить сахар и соль, залить молоко, растительное масло и перемешать. Раскаленную сковороду смазать растительным маслом и половником вылить на нее тесто, после обжарить блин с обеих сторон.
Для начинки семгу нарезать мелкими кубиками, посыпать солью, перцем и измельченным укропом, перемешать с соком лимона и оставить мариноваться в холодильнике на 25-30 минут.
Выложить начинку на блин, завернуть в рулет, порезать и выложить на тарелку. Можно полить растопленным сливочным маслом, украсить зеленью и подать со сметаной.
Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.
Материал впервые опубликован 10 марта 2016 года
Комментарии
Для основной части Народа очень актуальный рецепт))))
селедкой заменю семгу
хочу блины с творогом и изюмом!
не хочу блинов, хочу просто семгу на гриле
Не хочу готовить. Когда Амик начнет оказывать услуги доставки?
Панночка 11 марта 2016 г. 09:07
вот каза
Как приготовить блины с семгой и зеленью: видеорецепт от Кухни.amic.ru
завидую кухне амик.ру, они могут позволить себе семгу(
че заныли то? сделайте с горбушей она без гомогенизированных дряней хотя бы
Где вы собрались найти свежую сёмгу зимой посреди Евразии?
Учу: Сёмга/форель/любая красная рыба должна быть слабосолёная. Завернуть в блин с любым приличным творожным сыром по вкусу. Не обожраться до икоты.
17.02.2017 12:19 - гость - Где вы собрались найти свежую сёмгу зимой посреди Евразии?
А летом она в Оби плавает?
ща новый собственник прийдёт - хорошо если с маслом блины будут
Гость от12:30,Не в Пивоварке!
накормите оголодавший Амик
и оголодавшую Пероженку
А сёмга разве не под контрсанкциями?
белорусская нет.))
> А летом она в Оби плавает?
Кверху брюхом.
Кому не по карману сёмга, предлагаю более дешёвый вариант: Колбаса, сыр, кетчуп, майонез, зелёный или маринованный лук, завернуть в блин и подогреть.
вариант с колбасой тоже не проканает. будут ныть, что хорошая колбаса тоже дорогая, а шкуру перемешанную с соей они не едят.