У традиционного масленичного блюда множество вариаций по всему миру. Готовят блины из риса, картофеля и многих других продуктов. Как их пекут в США, Индии и Швеции и с чем подают, разбирался корреспондент информационного портала Аmic.ru.
Панкейки
Фото: simplegoodandtasty.com
Наверное, многие видели в зарубежных фильмах большие пышные оладьи, которые обычно обильно поливают сиропом или смазывают арахисовым маслом – это американский вариант старинного русского блюда. Панкейки – так их называют в США и Канаде – непременная составляющая завтрака, а приготовить их совсем не сложно.
Ингредиенты:
Куриные яйца – 3 шт.
Жирное молоко или сливки – 500 мл
Мука – 500 г
Сахар – 5 ч. л.
Пекарский порошок – 3 ч. л.
Способ приготовления:
Для теста нужно хорошо взбить молоко и яйца, к ним добавить муку, сахар и пекарский порошок. Тщательно перемешать и дать тесту постоять 40-50 минут. Когда тесто поднимется, его нужно вновь перемешать.
Далее смазать сковороду сливочным маслом, ложкой выложить тесто на сковороду и обжарить блин с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые панкейки сложить на тарелку стопочкой и полить сиропом.
Паннекокены
Фото: www.marieclaire.ru
Это национальное голландское блюдо очень напоминает русские блины с припеком. В качестве начинки здесь также используют разнообразные продукты: мясо, рыбу, сыр, орехи, фрукты и многое другое. Из приготовления этого блюда устраивают настоящее шоу, хотя рецептура довольно проста и повторить ее на российской кухне труда не составит.
Ингредиенты:
Гречневая мука – 200 г
Куриные яйца – 4 шт.
Молоко – 500 мл
Арахисовое масло – 2 ст. л.
Сливочное масло – 20 г
Сахар – 70 г
Щепотка соли
Способ приготовления:
Высыпьте муку в миску, сделайте небольшое углубление, разбейте туда яйца и взбейте венчиком. Затем влейте молоко, добавьте сахар, арахисовое масло. Перемешайте, влейте в тесто растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Тесто должно получиться жидким.
Слегка смажьте сковородку растительным маслом, налейте немного теста на сковородку, чтобы блинчик получился тонким. Приготовьте начинку на свой вкус и разложите ее на готовые блинчики.
Рагмурки
Фото: s54.radikal.ru
Это шведское блюдо весьма напоминает драники, хотя считается разновидностью блинов. Рагмурки весьма сытные, поэтому их часто можно встретить среди повседневных блюд, а подают их обычно с беконом.
Ингредиенты:
Куриные яйца – 2 шт.
Мука – 300 г
Соль – 1 ч. л.
Молоко – 700 мл
Картофель – 8 шт.
Бекон – 400 г
Немного сливочного масла для жарки
Муку и соль смешать в миске, влить половину молока и взбить до образования однородной массы. По одному разбить в тесто яйца и перемешать. Долить оставшееся молоко и дать тесту немного постоять.
Очистить и натереть на мелкой терке картофель и добавить в тесто. Обжарить бекон на сковородке до образования золотистой корочки и выложить на фольгу. Жир, оставшийся после жарки, аккуратно слить в отдельную мисочку. Слепить картофельные оладьи и обжарить их на сливочном масле.
Далее, по желанию, можно завернуть рагмурки в фольгу вместе с беконом, полить оставшимся свиным жиром и запечь в духовке в течение 10-15 минут при температуре 175 градусов.
Доса
Фото: www.hify.me
Популярное индийское блюдо также пользуется большим спросом в Малайзии и Сингапуре. Им практически заменяют хлеб, а готовят из чечевичной и рисовой муки. Вариаций приготовления досы очень много, среди них рисовые блины с начинкой и пряностями.
Ингредиенты:
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тесто
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начинка
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Белый рис – 300 г
Белая дробленая чечевица – 300 г
Острый красный перец – 2 стручка
Сахар – 0,5 ч. л.
Соль – 2 ч. л.
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Картофель – 10 шт.
Кокосовая стружка – 4 ст. л.
Тертый свежий имбирь – 3 ч. л.
Топленое сливочное масло – 4 ст. л.
Семена купины, горчицы, куркум, кориандр и другие специи по вкусу
Залить рис и чечевицу водой и оставить на 6-8 часов. Затем измельчить их в блендере с добавлением небольшого количества воды. Должна получиться жидкая кашица. После нужно добавить перец, сахар, соль и снова перемешать. Дать тесту отдохнуть – поставить его в теплое место на 10-12 часов.
Перед выпеканием досы смазать сковородку растительным или топленым сливочным маслом. Влить 4 столовые ложки теста в центр разогретой сковороды и распределить по всей поверхности быстрыми круговыми движениями, пока блин не начнет поджариваться.
Чтобы приготовить начинку, стоит отварить и размять картофель. Растереть кокосовую стружку, имбирь, добавить к ним немного воды. Обжарить на топленом масле семена кумина и горчицы, добавить получившуюся кокосово-имбирную пасту, картофель и оставшиеся специи. Обжарить в течение 4-5 минут.
Завернуть начинку в досы и слегка обжарить получившиеся фаршированные блинчики на растительном масле. Подавать на стол горячими.
Материал впервые опубликован 10 марта 2016 года
Комментарии
панкейков наготовлю сегодня )
какое все жирное и не вкусное!!!!!
лори, я ППшные блины делаю с отрубями и на разведенном молочке