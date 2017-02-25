У традиционного масленичного блюда множество вариаций по всему миру. Готовят блины из риса, картофеля и многих других продуктов. Как их пекут в США, Индии и Швеции и с чем подают, разбирался корреспондент информационного портала Аmic.ru.

Панкейки

Фото: simplegoodandtasty.com

Наверное, многие видели в зарубежных фильмах большие пышные оладьи, которые обычно обильно поливают сиропом или смазывают арахисовым маслом – это американский вариант старинного русского блюда. Панкейки – так их называют в США и Канаде – непременная составляющая завтрака, а приготовить их совсем не сложно.

Ингредиенты:

Куриные яйца – 3 шт.

Жирное молоко или сливки – 500 мл

Мука – 500 г

Сахар – 5 ч. л.

Пекарский порошок – 3 ч. л.

Способ приготовления:

Для теста нужно хорошо взбить молоко и яйца, к ним добавить муку, сахар и пекарский порошок. Тщательно перемешать и дать тесту постоять 40-50 минут. Когда тесто поднимется, его нужно вновь перемешать.

Далее смазать сковороду сливочным маслом, ложкой выложить тесто на сковороду и обжарить блин с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые панкейки сложить на тарелку стопочкой и полить сиропом.

Паннекокены

Фото: www.marieclaire.ru

Это национальное голландское блюдо очень напоминает русские блины с припеком. В качестве начинки здесь также используют разнообразные продукты: мясо, рыбу, сыр, орехи, фрукты и многое другое. Из приготовления этого блюда устраивают настоящее шоу, хотя рецептура довольно проста и повторить ее на российской кухне труда не составит.

Ингредиенты:

Гречневая мука – 200 г

Куриные яйца – 4 шт.

Молоко – 500 мл

Арахисовое масло – 2 ст. л.

Сливочное масло – 20 г

Сахар – 70 г

Щепотка соли

Способ приготовления:

Высыпьте муку в миску, сделайте небольшое углубление, разбейте туда яйца и взбейте венчиком. Затем влейте молоко, добавьте сахар, арахисовое масло. Перемешайте, влейте в тесто растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Тесто должно получиться жидким.

Слегка смажьте сковородку растительным маслом, налейте немного теста на сковородку, чтобы блинчик получился тонким. Приготовьте начинку на свой вкус и разложите ее на готовые блинчики.

Рагмурки

Фото: s54.radikal.ru

Это шведское блюдо весьма напоминает драники, хотя считается разновидностью блинов. Рагмурки весьма сытные, поэтому их часто можно встретить среди повседневных блюд, а подают их обычно с беконом.

Ингредиенты:

Куриные яйца – 2 шт.

Мука – 300 г

Соль – 1 ч. л.

Молоко – 700 мл

Картофель – 8 шт.

Бекон – 400 г

Немного сливочного масла для жарки

Муку и соль смешать в миске, влить половину молока и взбить до образования однородной массы. По одному разбить в тесто яйца и перемешать. Долить оставшееся молоко и дать тесту немного постоять.

Очистить и натереть на мелкой терке картофель и добавить в тесто. Обжарить бекон на сковородке до образования золотистой корочки и выложить на фольгу. Жир, оставшийся после жарки, аккуратно слить в отдельную мисочку. Слепить картофельные оладьи и обжарить их на сливочном масле.

Далее, по желанию, можно завернуть рагмурки в фольгу вместе с беконом, полить оставшимся свиным жиром и запечь в духовке в течение 10-15 минут при температуре 175 градусов.

Доса

Фото: www.hify.me

Популярное индийское блюдо также пользуется большим спросом в Малайзии и Сингапуре. Им практически заменяют хлеб, а готовят из чечевичной и рисовой муки. Вариаций приготовления досы очень много, среди них рисовые блины с начинкой и пряностями.

Ингредиенты:

тесто начинка Белый рис – 300 г Белая дробленая чечевица – 300 г Острый красный перец – 2 стручка Сахар – 0,5 ч. л. Соль – 2 ч. л. Картофель – 10 шт. Кокосовая стружка – 4 ст. л. Тертый свежий имбирь – 3 ч. л. Топленое сливочное масло – 4 ст. л. Семена купины, горчицы, куркум, кориандр и другие специи по вкусу

Залить рис и чечевицу водой и оставить на 6-8 часов. Затем измельчить их в блендере с добавлением небольшого количества воды. Должна получиться жидкая кашица. После нужно добавить перец, сахар, соль и снова перемешать. Дать тесту отдохнуть – поставить его в теплое место на 10-12 часов.

Перед выпеканием досы смазать сковородку растительным или топленым сливочным маслом. Влить 4 столовые ложки теста в центр разогретой сковороды и распределить по всей поверхности быстрыми круговыми движениями, пока блин не начнет поджариваться.

Чтобы приготовить начинку, стоит отварить и размять картофель. Растереть кокосовую стружку, имбирь, добавить к ним немного воды. Обжарить на топленом масле семена кумина и горчицы, добавить получившуюся кокосово-имбирную пасту, картофель и оставшиеся специи. Обжарить в течение 4-5 минут.

Завернуть начинку в досы и слегка обжарить получившиеся фаршированные блинчики на растительном масле. Подавать на стол горячими.

Материал впервые опубликован 10 марта 2016 года