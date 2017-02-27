Великий пост в 2017 году начинается 27 февраля. Православные заранее готовились к посту, который продлится семь недель и закончится только 16 апреля. В ресторанах появилось постное меню, на прилавках магазинов лежат постные продукты со специальной пометкой, но священнослужители напоминают, что пост должен приносить пользу не только телу, но и душе. Кто такие православные гордецы и лицемеры, чем опасен пост для души и что такое диета по религиозным убеждениям? На эти вопросы информационному порталу Amic.ru рассказал представитель Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов.

- Отец Владимир, чем Великий пост принципиально отличается от остального времени года? Что должно поменяться в нашей жизни, кроме рациона?

- Время Великого поста — время особого внимания к своей душе. Верующий человек может отдохнуть от суеты и уделить внимание духовному состоянию. Если человек постится только физически (просто отказывается от мясной и молочной пищи), но при этом не стремится духовно совершенствоваться (зол на окружающих, не творит дел милосердия), то это не пост. А диета по религиозным соображениям. Настоящий пост должен касаться изменений нашей души. Это время особого покаяния, это время более активного совершения добрых дел.

Пост должен приносить пользу для души и для тела. Но если зацикливаться только на теле, то это будет диетой. Телесный пост дан для того, чтобы духу было легче было управлять телом. Пост в пище — это дополнительное. Не первостепенное, но важное.

- Во время Великого поста верующие должны ходить в храмы на богослужение. Но не все люди по объективным причинам могут это делать регулярно. Многие не могут пойти на службу из-за работы.

- Многие люди не работают в субботу и воскресенье. Можно найти возможность сходить в храм. В любом случае, если человек имеет желание посещать богослужение, он найдет такую возможность. Сейчас, в первую неделю Великого поста, есть особые богослужения. Первые четыре дня вечером во всех храмах читается покаянный канон. Эти богослужения проходят вечером. Для того, чтобы работающие люди смогли посетить службу.

Пост — это духовные подвиг. Но один пост без участия в таинствах церковных, без заботы о своем исправлении, не так ценен. Приступая к посту всегда задавайте себе вопрос: "Зачем я это делаю?". Если человек это воспринимает как сезонную чистку организма, или как традицию, то пусть спросит себя, зачем он это делает. От поста пользу получит только тот, кто воспринимает его осознанно. Тот, кто воспринимает его как духовный подвиг. Только тогда человек получит пользу от поста.

- К Великому посту необходимо готовиться заранее. Человек должен исповедоваться и причаститься. Можно ли входить в пост без покаяния?

- Можно, но за время поста нужно дойти до храма и постараться принять участие в таинствах церкви. Пост способствует тому, чтобы мы могли собраться с мыслями, отвлечься от суеты повседневной и подготовиться к исповеди, которая необходимо для очищения нашей души. Важен акт покаяния, который завершается исповедью.

- Не все люди могут говорить о своих грехах. Получается, что человек стесняется исповедоваться, но не стесняются грешить?

- Если бы все также стеснялись грешить, как и исповедоваться, то, наверное, было бы меньше проблем. Но человек, который нарушает заповеди, не всегда задумывается о последствии. А потом, когда приходит время раскаяться, он стесняется, смущается, ему стыдно. Нужно помнить, что человек приходит на исповедь к Богу. Священник — посредник между человеком и Господом. Необходимо помнить, что если человек будет идти на поводу у своих страхов, то он не получит пользу от покаяния. Если человек скрывает свои грехи, если он не хочет в них раскаяться, то он не получит исцеления. Также, как и в больнице.

Я немного коснусь молитв таинства исповеди. Там есть такие слова: "Если ты пришел во врачебницу, не уйди отсюда неисцеленным". Грех — такая же болезнь. И очень суровая болезнь, она таится в душе. Если у нас что-то болит, то мы идем к врачу. А когда болит душа, мы не бежим в церковь. Чтобы человек побежал в храм, надо чтобы душа очень сильно заболела. И исцелить душу может только Господь.

- Но все-таки, можно ли молиться дома, если не успеваешь в церковь?

- Можно молиться и дома, но нужно помнить, что церковная общественная молитва она тоже очень важна, от нее не стоит уклоняться. Почему она важна? Что такое церковь? Это тело Христово. Когда каждый христианин молиться у себя дома, это хорошо. Но когда все вместе люди собираются на службу, это намного лучше.

- Можно ли говорить, что барнаульцы за последние годы стали чаще приходить в церковь и все больше людей выдерживают Великий пост?

- Если говорить о том храме, где служу я, то я могу сказать, что люди приходят. И студенты, и и молодежь, и пожилые люди. И за последние годы прихожан стало больше. Самое главное — сделать первый шаг. Чтобы покаяние было искренним, надо принять то, что ты духовно болен. А не всякий человек сможет признать себя таковым. Второй момент — нельзя останавливаться на этом пути. В Евангелие есть такие слова : "Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия".

- Можно ли в пост ходить в гости? И что делать, если на столе нет постной пищи? Обидеть хозяйку? Или съесть угощение, но искупить это потом более строгим постом?

- В пост по гостям не ходят. Если человек приходит в гости, то можно проявить к хозяевам любовь и отведать кушаний. Однако тот факт, что он к ним пришел, это тоже есть проявление любви. Многие люди не ходят в гости в это время.

- Если здоровье не позволяет поститься, но человек этого желает?

- Пост — это не время самоистязания. У каждого человека должна быть своя мера поста. Мера должна зависеть от состояния здоровья. Перед началом поста те люди, которые знают о своих проблемах со здоровьем, подходят к священникам и берут у них благословения, чтобы выдерживать пост в определенной мере. Например, допускается употребления молочных продуктов.

У каждого свой определенный духовный уровень. Кто-то начинает поститься только в Великий пост. Или даже только в первую и последнюю седмицу поста. Потом человек начинает соблюдать и другие посты. Даже еженедельные. Вся суть состоит в том, чтобы человек воспринял для себя определенный подвиг для собственного спасения. И этот подвиг совершал. Главное не величие взятого на себя дела. Главное, чтобы человек делал это регулярно.

- Кто такой духовный наставник и зачем он нужен людям?

- Духовным наставником является каждый священник. Но тут нужно помнить о таком понятии как "духовный отец". Когда человек посещает храм, он может по своему духовному расположению избрать для себя священника, которого он знает, кому он доверяет. Если такого человека еще нет, то можно спросить совета у любого священника. У нас в храм люди приходят семьями. Зная проблемы этих людей, можно давать какие-то советы. Они звонят, приходят, спрашивают. Иногда люди просят благословения.

- Люди, которые постятся, нередко одержимы гордыней. Мол, они лучше, чем те, которые не решились на это шаг. Они их осуждают.

- Вы правильно сказали, что осуждение всегда основывается на гордости. Гордость — мать всех пороков. Если к любому подвигу примешивается гордость, то она уничтожает все плоды этого подвига. Если человек постится, молится, посещает храм, читает священное писание, но при этом возносится, свысока смотрит на всех знакомых, которые этого не делают, осуждает их, то он губит все свои благие поступки. Нужно помнить, что и пост, и молитва это является средством для самого главного дела — дела спасения своей души.

- Какие перемены могут произойти с человеком за время Великого поста?

- Во время Великого поста усиливается духовная брань. Война внутри человека начинается. Если он начинает поститься, то дьявол начинает на него нападать, потому что человек встал на правильную дорогу. Это проявляет через раздражение человека, он может стать беспокойным, начинает сомневаться. Но это признак того, что человек идет правильной дорогой. И тут главное не испугаться и не повернуть назад. А плоды поста, если человек дошел до конца, не испугался, очень велики. Человек приближается к тому пути, который ведет нас в царство небесное.

Не нужно впадать в такую крайность, как лицемерие. Есть люди, которые говорят, что во время поста они не будут ни с кем общаться, будут сидеть дома и молиться. А внутри себя человек может быть не таким, каким он хочет быть внешне. Здесь нужно поститься в меру. Есть люди, которым очень легко не есть мясо, но очень сложно не смотреть любимые сериалы. Есть люди, которым просто выстаивать многочасовые богослужения, но сложно ограничить общение в социальных сетях. Поэтому главное найти слабую сторону и работать над ней.

Переопубликовано с 14.03.2016