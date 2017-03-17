Тем, кому кажется, что постная кухня сложная, невкусная и однообразная, информационный портал Amic.ru предлагает посмотреть новый видеорецепт. На кухне ресторана Carte-Blanche показали, как готовить запеченую поленту с овощами в пикантном соусе из томатов.
Кстати, под итальянским словом полента скрывается обычная кукурузная крупа.
Что понадобится?
Овощи:
Цукини – 20 гр
Болгарский перец – 15 гр
Стручковая фасоль – 15 гр
Лук – 1/2 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Розмарин
Для поленты:
Кукурузная крупа – 100 гр
Молоко – 500 гр
Чеснок – 2 зубчика
Лавровый лист
Для соуса:
Вода – 100 гр
Чеснок – 1 зубчик
Томат – 50 гр
Оливковое масло
Соль, сахар и перец по вкусу
Как готовить?
1. Начинаем с овощей: цукини, перец и лук нужно порезать, а чеснок измельчить. Поэтапно все выложить на разогретую сковородку: сначала перец, после цукини, далее лук и фасоль. Добавить розмарин и измельченный чеснок, посолить, поперчить и переложить на тарелку.
2. После можно приступать к приготовлению поленты. Молоко вылить в сотейник и довести до кипения. Высыпать кукурузную крупу, добавить зубчики чеснока и лавровый лист. Помешивая венчиком, варить, пока каша не загустеет.
3. В последнюю очередь готовим соус. Для этого нужно на раскаленной сковороде с растительным маслом обжарить томаты, а через минуту добавить чеснок, воду и потушить. Положить лист базилика, посолить, поперчить и посыпать сахаром.
На вощи выложить поленту, полить соусом, украсить руколой и добавить немного оливкового масла.
Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.
Комментарии
Это не совсем постная еда, с молоком то...
Наверное вкусно,но постным это блюдо сложно назвать,посколь-ку в нем добавлено МОЛОКО.
Молоко можно смело заменить на воду
Очень крутой проект!
Ну мясо бы еще добавили, че типа мясо нарекаю тебя овощем и можно есть