Тем, кому кажется, что постная кухня сложная, невкусная и однообразная, информационный портал Amic.ru предлагает посмотреть новый видеорецепт. На кухне ресторана Carte-Blanche показали, как готовить запеченую поленту с овощами в пикантном соусе из томатов.

Кстати, под итальянским словом полента скрывается обычная кукурузная крупа.

Что понадобится?

Овощи:

Цукини – 20 гр

Болгарский перец – 15 гр

Стручковая фасоль – 15 гр

Лук – 1/2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Розмарин

Для поленты:

Кукурузная крупа – 100 гр

Молоко – 500 гр

Чеснок – 2 зубчика

Лавровый лист

Для соуса:

Вода – 100 гр

Чеснок – 1 зубчик

Томат – 50 гр

Оливковое масло

Соль, сахар и перец по вкусу

Как готовить?

1. Начинаем с овощей: цукини, перец и лук нужно порезать, а чеснок измельчить. Поэтапно все выложить на разогретую сковородку: сначала перец, после цукини, далее лук и фасоль. Добавить розмарин и измельченный чеснок, посолить, поперчить и переложить на тарелку.

2. После можно приступать к приготовлению поленты. Молоко вылить в сотейник и довести до кипения. Высыпать кукурузную крупу, добавить зубчики чеснока и лавровый лист. Помешивая венчиком, варить, пока каша не загустеет.

3. В последнюю очередь готовим соус. Для этого нужно на раскаленной сковороде с растительным маслом обжарить томаты, а через минуту добавить чеснок, воду и потушить. Положить лист базилика, посолить, поперчить и посыпать сахаром.

На вощи выложить поленту, полить соусом, украсить руколой и добавить немного оливкового масла.

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.