Всемирный день сна в 2019 году отмечают 15 марта. А знаете ли вы, что позы, которые люди принимают во время сна, могут многое рассказать о личности конкретного человека. Существует шесть различных положений, каждое из которых может больше поведать о его характере, чем сам человек.
Среднестатистический человек во время сна до 30 раз меняет свою позу, а человек неспокойный, с кучей хронических заболеваний способен поворачиваться до 100 раз за ночь. Впрочем, для психологического анализа мы будем брать позы, в которых человек спит чаще всего. Подробности в инфографике портала Amic.ru.
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Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 18 марта 2016 года
Комментарии
Чем на боку отличается от томления
Кошкина
16:11
Чем на боку отличается от томления
Ноги и руки по-разному лежат!)))))))
ааа.. раскид копытцев
лапки вытянуты или поджаты
Ирине Киселевой
- Сон менее 8 часов делает человека становится раздражительным
наверно через гугл переводчик прикольненькая фраза получилась
А если Стоя - значит ты Конь!!!)))
А если Стоя - значит ты Конь!!!)))
или Лошадь! )))
Значит, мой кот не уверен в себе, раним... Ну-ну.)))
Спина болит по утрам.
Почему?
Думал, диван старый плохой. Обновили на хороший. Болит.
Обновили на кровать с ортопедическим матрасом. Болит.
Несколько минут, пока не разомнешься и не расходишься