Всемирный день сна в 2017 году отмечают 17 марта. А знаете ли вы, что позы, которые люди принимают во время сна, могут многое рассказать о личности конкретного человека. Существует шесть различных положений, каждое из которых может больше поведать о его характере, чем сам человек.

Среднестатистический человек во время сна до 30 раз меняет свою позу, а человек неспокойный, с кучей хронических заболеваний способен поворачиваться до 100 раз за ночь. Впрочем, для психологического анализа мы будем брать позы, в которых человек спит чаще всего. Подробности в инфографике портала Amic.ru.

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Впервые материал был опубликован 18 марта 2016 года в 13:47.