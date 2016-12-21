Самый короткий день 2016 года пережили 21 декабря жители Земли. И теперь световой день будет постепенно увеличиваться.

Ученые доказали, что астрономической особенностью зимнего дня солнцестояния является максимальный наклон земной оси по отношению к нашему светилу. Из-за этого в Северном полушарии наступает самый короткий день, который в некоторых регионах длится всего несколько часов. Зато предстоящая ночь на 22 декабря будет самой длинной в году и если бы завтра не на работу, то "сони" могли бы наконец-то выспаться.

Подробнее о том, что такое солнцестояние, смотрите в инфографике портала Amic.ru.

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Первый раз материал был опубликован 20 марта 2016 года, в 07:00.