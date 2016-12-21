Самый короткий день 2016 года пережили 21 декабря жители Земли. И теперь световой день будет постепенно увеличиваться.
Ученые доказали, что астрономической особенностью зимнего дня солнцестояния является максимальный наклон земной оси по отношению к нашему светилу. Из-за этого в Северном полушарии наступает самый короткий день, который в некоторых регионах длится всего несколько часов. Зато предстоящая ночь на 22 декабря будет самой длинной в году и если бы завтра не на работу, то "сони" могли бы наконец-то выспаться.
Подробнее о том, что такое солнцестояние, смотрите в инфографике портала Amic.ru.
Для увеличения картинки нажмите на нее.
Первый раз материал был опубликован 20 марта 2016 года, в 07:00.
Комментарии
классно скоро лето.одно смущает-как то времена года стали быстро менятся.
А небесная твердь не налетит на небесную ось? https://youtu.be/cxiqVjg28Ro
Поздравляю всех с Новым Годом! В день весеннего равноденствия наступает Новый год!
нам всё врут!!! длинный день - короткий день всё что говорили раньше - брехня! самый короткий день в году это 1 января, а самый длинный это когда копаешь картошку!
а пофиг сейчас время ускорилось в 2 раза, за один год пролетает 2, через лет 10 уже будет 3 кратное ускорение, жесть...
russmegas, спасибо за поздравление, но Вы опоздали с ним на три месяца))) А вот на ифографике рисунки земного шарика с освещением и тенями действительно смещены на четверть оборота и по рисунку сегодня равноденствие
комментарии из прошлого откуда?
мне еще страннее, что для комментаторов из прошлого, новость была из будущего, т.е. на тот момент она не существовала. н-да.. надо больше спать.
ура, у нас день "Земли, ЛунИ и Солнца ". одни странности. захотелось перечитать Алису
Понятно.
Поддерживаю поздравления с наступлением нового лета 7525 от СМЗХ. А еще это день победы.
Что есть СМЗХ? И кто кого победил?
Эта новость с этой же картинкой в прошлом году была. Просто достали ее из архива в ленту. А зачем лишний раз напрягаться?
22.09.2016 15:11 - гость -
а в равноденствии что то изменилось?
Зимнее солнцестояние означает что самые длинные ночи прошли и наступает поворот к свету, день будет прибавлять. Разводили костры и праздновали это событие, а к полночи зажигали свечи и загадывали желания