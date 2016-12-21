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Новости

Что такое зимнее солнцестояние? Инфографика

, ИА "Амител", Ирина Киселева
День зимнего солнцестояния с древних времен имел для людей особое значение

Самый короткий день 2016 года пережили 21 декабря жители Земли. И теперь световой день будет постепенно увеличиваться.

Ученые доказали, что астрономической особенностью зимнего дня солнцестояния является максимальный наклон земной оси по отношению к нашему светилу. Из-за этого в Северном полушарии наступает самый короткий день, который в некоторых регионах длится всего несколько часов. Зато предстоящая ночь на 22 декабря будет самой длинной в году и если бы завтра не на работу, то "сони" могли бы наконец-то выспаться.

Подробнее о том, что такое солнцестояние, смотрите в инфографике портала Amic.ru.

Для увеличения картинки нажмите на нее.

 

Первый раз материал был опубликован 20 марта 2016 года, в 07:00.

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.03.2016 09:04
- гость -

классно скоро лето.одно смущает-как то времена года стали быстро менятся.

1  0
20.03.2016 09:34
- гость -

А небесная твердь не налетит на небесную ось? https://youtu.be/cxiqVjg28Ro

0  0
20.03.2016 12:07
russmegas

Поздравляю всех с Новым Годом! В день весеннего равноденствия наступает Новый год!

0  0
21.06.2016 13:37
- гость -

нам всё врут!!! длинный день - короткий день всё что говорили раньше - брехня! самый короткий день в году это 1 января, а самый длинный это когда копаешь картошку!

0  0
21.06.2016 14:00
- гость -

а пофиг сейчас время ускорилось в 2 раза, за один год пролетает 2, через лет 10 уже будет 3 кратное ускорение, жесть...

0  0
21.06.2016 14:06
Вячеслав

russmegas, спасибо за поздравление, но Вы опоздали с ним на три месяца))) А вот на ифографике рисунки земного шарика с освещением и тенями действительно смещены на четверть оборота и по рисунку сегодня равноденствие

0  0
21.06.2016 14:07
- гость -

комментарии из прошлого откуда?

0  0
21.06.2016 14:09
- гость -

мне еще страннее, что для комментаторов из прошлого, новость была из будущего, т.е. на тот момент она не существовала. н-да.. надо больше спать.

0  0
21.06.2016 14:11
- гость -

ура, у нас день "Земли, ЛунИ и Солнца ". одни странности. захотелось перечитать Алису

0  0
22.09.2016 09:49
Розовая кофточка

Понятно.

0  0
22.09.2016 09:53
- гость -

0  0
22.09.2016 10:03
1

Поддерживаю поздравления с наступлением нового лета 7525 от СМЗХ. А еще это день победы.

0  0
22.09.2016 11:30
Кот.Без сапог.

Что есть СМЗХ? И кто кого победил?

0  0
22.09.2016 15:11
- гость -

Эта новость с этой же картинкой в прошлом году была. Просто достали ее из архива в ленту. А зачем лишний раз напрягаться?

0  0
22.09.2016 15:17
- гость -

22.09.2016 15:11 - гость -

а в равноденствии что то изменилось?

0  0
22.12.2016 09:55
- гость -

Зимнее солнцестояние означает что самые длинные ночи прошли и наступает поворот к свету, день будет прибавлять. Разводили костры и праздновали это событие, а к полночи зажигали свечи и загадывали желания

0  0
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