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Рыбные блюда очень вкусные, но готовить их не всегда просто, особенно, если не знаешь некоторых нюансов. На кухне барнаульского рестрана Carte-Blanche корреспондент информационного портала Amic.ru разбирался с тонкостями разделки рыбы на филе.

Такой способ подходит для разделывания лосося, форели и горбуши.

Как это делать?

Сначала нужно отрезать рыбе голову, после разрезать филе вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки.

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 21 марта 2016 года