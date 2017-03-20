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Рыбные блюда очень вкусные, но готовить их не всегда просто, особенно, если не знаешь некоторых нюансов. На кухне барнаульского рестрана Carte-Blanche корреспондент информационного портала Amic.ru разбирался с тонкостями разделки рыбы на филе.
Такой способ подходит для разделывания лосося, форели и горбуши.
Как это делать?
Сначала нужно отрезать рыбе голову, после разрезать филе вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки.
Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.
Материал впервые опубликован 21 марта 2016 года
Комментарии
Шеф Гордон Рамзи уволил бы с треском за такую разделку.Столько мякоти на костях оставил.
Нашли что разделать. Вы карася или карпа попробуйте без костей сделать, тогда видно профессионал. А лосося и чайник без опыта раздербанит.
На видео дорадо? А советы для красной рыбы? Разделал красиво, филе ровное, что на костях осталось много (ну это ж повар ресторана, пусть ему зарплату тогда этими срезками и выдают). Карася так разделывать нельзя ибо потом еще три часа с пинцетом сидеть.
в ютубе и покруче разделки есть. и быстрее и эффективнее
Разделал красиво, филе ровное, что на костях осталось много _____________ разве это много ? грамульки не о чем . Зато вам потом больше в "ленте" достанется, раз вы знаете толк в обрезках.
Карася так разделывать нельзя ибо потом еще три часа с пинцетом сидеть. ______ а разве карася можно есть ?
21.03.2016 15:45 - гость - А вы обрезками из "ленты" питаетесь? И про карася не слышали? Меньше надо в магазины ходить... вредность скупать.