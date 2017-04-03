Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля. По данным НАК, 11 человек погибли и более 20 получили ранения.

В Генпрокуратуре уже назвали случившееся терактом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии произошедшего в метро Санкт-Петербурга.

По словам Путина, городские власти, если потребуется, и федеральные, примут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Amic.ru вспоминает самые известные теракты, совершенные в метро и аэропортах за последние годы.

- 11 апреля 2011 года на станции "Октябрьская" Московской линии минского метрополитена (Белоруссия) прогремел мощный взрыв. В результате атаки террористов погибли 15 человек, около 200 получили ранения. Террористами стали граждане Белоруссии — Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Осенью 2011 года суд приговорил обоих к высшей мере наказания — смертной казни. Ковалев подавал прошение о помиловании, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловать осужденных отказался. В марте 2012 года приговор был приведен в исполнение.

- 7 июля 2005 года в Лондоне (Великобритания) произошла серия взрывов на центральных линиях метро ("Кингс‑кросс", "Эджвэр‑роуд" и "Олдгейт") и в двухэтажном автобусе на площади Тависток‑сквер. Совершенные четырьмя террористами‑смертниками взрывы унесли жизни 52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы. Исполнителями стали четверо мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Все исполнители терактов прошли подготовку в лагерях "Аль‑Каиды" в Пакистане.

- 20 марта 1995 года газовая атака в метро Токио. Десять террористов, разбившись на пары, распылили в воздухе 6 контейнеров с отравляющим газом зарин. Теракт организовала религиозная организация Аум Синрике. По разным данным, погибли 12 человек, 5 тысяч пострадали.

- 6 февраля 2004 произошёл мощный взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Автозаводская" и "Павелецкая". Погибло 39 человек, ранено 120. Взрывное устройство мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте привёл в действие уроженец Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев. Одним из результатов взрывов в московском метрополитене в 2014 году явилось создание с августа того же года централизованной системы видеонаблюдения в качестве антитеррористической программы.

- 29 марта 2010 года произошёл взрыв на станции метро "Лубянка" в Москве. Сдетонировало взрывное устройство во втором вагоне. По предварительным данным, взрывы произвели террористки-смертницы, приехавшие в Москву на междугороднем автобусе; мощность зарядов – 1,5 кг и 3 кг в тротиловом эквиваленте. В результате террористической атаки общее число жертв составило 41 человек, раненых — 88 человек, 73 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

- 24 января 2011 года прогремел взрыв, осуществленный террористом-смертником в московском аэропорту Домодедово в зале международных прилетов. Мощность взрывного устройства составила около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате терактов погибли 37 российских и иностранных граждан. Еще 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. По версии следствия, организатором теракта был лидер преступной организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева.