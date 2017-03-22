Среда, 22 Март, 14:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,23
€ 61,73
Brent
$ 51,5
5°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Рыбный день: видео рецепт приготовления филе дорада с апельсинами и цукини

, ИА "Амител", Мария Трубина
Как вкусно и просто приготовить рыбу дорада: пошаговый рецепт от Amic.ru

Морской карась или дорада известна миру довольно давно, а блюда из этой рыбы очень часто встречаются в ресторанных меню. Ничуть не хуже можно приготовить ее и дома, информационный портал Amic.ru, предлагает своим читателям новый пошаговый видеорецепт, который может повторить каждый.

Что понадобится?

Филе дорады – 1 шт.

Мякоть апельсина – 20 гр

Лук – 15 гр

Цукини – 70 гр

Болгарский перец – 25 гр

Оливковое масло – 4 ст. л.

Соль, сахар и перец по вкусу

Щепотка орегано

Веточка розмарина

Как готовить?

Для соуса нужно мелко порубить перец, лук, апельсин, петрушку, добавить соль и сахар, поперчить, приправить орегано. После полить растительным маслом, перемешать и оставить на 10-5 минут.

Рыбе нужно отрезать голову и разрезать вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки. Чтобы рыба не скручивалась во время жарки, на боках необходимо сделать несколько надрезов.

Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, выложить на раскаленную сковороду, политую растительным маслом. Обжарить филе с каждой стороны, добавить к нему нарезанные кружочками цукини.

На лист положить пергамент, выложить цукини, рыбу и полить соусом. Готовить в духовке 10 минут при температуре 180 — 200 градусов.

Выложить готовое блюдо на тарелку, полить оставшимся соусом, украсить розмарином.

Материал впервые опубликован 23 марта 2016 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.03.2016 14:30
- гость -

дорада, так-то, не пролетарская рыба. ценник у нее немалый

0  0
23.03.2016 14:54
Ипонамать

дорада, так-то, не пролетарская рыба. ценник у нее немалый

мугут себе позволить

0  0
23.03.2016 14:57
- гость -

Антикризисное меню

0  0
23.03.2016 16:59
- гость -

Что такое орегано и розмарин?

0  0
22.03.2017 12:09
Саныч

карасиков в муке обжарить или мойвы

0  0
22.03.2017 12:10
- гость -

хороший рецепт для издевательства

0  0
22.03.2017 12:11
- гость -

это сайт для миллионеров?

0  0
22.03.2017 12:14
- гость -

или это специально колпашат население каждый день то повышением налогов, то "повышением" зарплат, то дорадой? цель то какая? вы в магазин зайдите и посмотрите что люди берут, какая дорада?

0  0
22.03.2017 12:18
- гость -

- гость - 22 марта 2017 г. 12:14 и что люди берут? не скажите?

0  0
22.03.2017 12:20
- гость -

и вообще, это смотря в каком магазине наблюдать за тем, что покупают. если в Марии-Ра, так там этой дорады просто нет, там максимум минтай. а если смотреть Метро или Бахетле, так там дорадо вполне ходовая рыба.

0  0
22.03.2017 13:45
Ируся

Автор сия абзаца Тарантино,видимо. Оч зрелищно написано.

Рыбе нужно отрезать голову и разрезать вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки. Чтобы рыба не скручивалась во время жарки, на боках необходимо сделать несколько надрезов.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:06
"Дымок пошел": как подрывают лед на алтайских реках. Видео 0
13:50
Легче высадить: теряющей сознание беременной не уступили место в автобусе 3
13:33
Как поменяется вода во время паводка и можно ли будет барнаульцам ее пить? 2
13:26
Министры обороны США и Финляндии обсудили "российскую агрессию" 1
13:17
Более 500 нарушений выявили в среде гастарбайтеров в Алтайском крае 1
13:04
Британия и США запретили провоз электроники в самолетах - СМИ 0
12:50
Власти Барнаула не исключают появления в городе платных зон 25
12:33
Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 4,1% 7
12:24
Шестилетний ребенок погиб в Барнауле, прыгнув с крыши в сугроб 8
12:16
Иконы, кресты и медали: как на Алтае борются с "культурной" контрабандой 1
12:05
Рыбный день: видео рецепт приготовления филе дорада с апельсинами и цукини 11
12:00
Открытие нового "Леруа Мерлен" в Барнауле. Видео 5
11:53
Жительницы Алтайского края устроили драку на шоу "Пусть говорят". Видео 9
11:34
Чиновники в регионах России стали получать на 11,5% больше 13
11:29
Покупаем лекарства по-новому: что изменилось и как это скажется на людях? 3
11:14
Руководителя ФГУП при ФСО задержали по "делу о резиденции Путина" - СМИ 22
11:07
Подробности создания первой платной парковки раскрыли власти Барнаула 23
11:00
Алтайский учитель получил награду за интернет-проект 1
10:52
Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая весна 1
10:34
Молодые люди с синдромом Дауна на день стали ведущими на телеканале "Дождь" 6
10:30
День открытых дверей пройдет в АлтГТУ имени Ползунова 14
10:21
Придется поработать: надежд на спокойный паводок почти нет 1
10:13
Топ-5 любимых автомобилей таксистов России 0
10:07
Наследники братьев Стругацких выложили их произведения в открытый доступ 4
09:49
На открытии "Леруа Мерлен" в Барнауле танцевали и обливались шампанским 45
09:34
Кабинет административного здания в Барнауле тушили 15 человек 1
09:28
Телохранитель Гитлера рассказал о самоубийстве фюрера 5
09:19
Открытие второго гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фото 9
09:09
Голодец попросила Путина повысить МРОТ 37
08:59
Глава МВД Франции подал в отставку после политического скандала 8
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 22 марта 0
08:19
Кладбище советских солдат осквернили в Варшаве 15
08:00
Выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер`2017" пройдет в "Арене" 0
07:34
Руины под мартовским небом: сгоревший радиозавод в Барнауле. Фото 4
07:03
Элитный дом в немецком стиле продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей. Фото 22
06:32
Как рождается Сказка или Почему артисты театра кукол ценятся на вес золота? 0
06:01
Реальные располагаемые доходы в феврале на Алтае выросли на 19,4% - власти 104
05:08
Гололед и плюс за окном ждут барнаульцев 22 марта 0
02:02
Актриса Моника Беллуччи станет ведущей 70-го Каннского кинофестиваля 0
01:01
Ученые составили список продуктов, защищающих легкие курильщика 0
00:09
"АвтоВАЗ" отзывает 106 тысяч Lada Kalina и Granta 1
23:14
"Лавина" из снега накрыла прохожих в центре Омска. Видео 0
22:12
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к функциям модератов из-за сбоя 0
21:14
КС запретил полиции задерживать пикетчиков без реальной угрозы 2
20:24
Медведев утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 1,5% 15
19:56
Путин заявил, что продолжительность жизни в РФ к 2025 году составит 76 лет 6
19:27
Лукашенко сообщил о задержании готовивших вооруженную провокацию боевиках 2
19:08
Коротко о главном: преображение Барнаула, ямы и закрытая "Галактика"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:58
Алтайский губернатор лично проверил готовность сил и средств к паводку 5
18:43
Кремль рассчитывает на участие Самойловой на "Евровидении-2017" 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.