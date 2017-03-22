Морской карась или дорада известна миру довольно давно, а блюда из этой рыбы очень часто встречаются в ресторанных меню. Ничуть не хуже можно приготовить ее и дома, информационный портал Amic.ru, предлагает своим читателям новый пошаговый видеорецепт, который может повторить каждый.
Что понадобится?
Филе дорады – 1 шт.
Мякоть апельсина – 20 гр
Лук – 15 гр
Цукини – 70 гр
Болгарский перец – 25 гр
Оливковое масло – 4 ст. л.
Соль, сахар и перец по вкусу
Щепотка орегано
Веточка розмарина
Как готовить?
Для соуса нужно мелко порубить перец, лук, апельсин, петрушку, добавить соль и сахар, поперчить, приправить орегано. После полить растительным маслом, перемешать и оставить на 10-5 минут.
Рыбе нужно отрезать голову и разрезать вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки. Чтобы рыба не скручивалась во время жарки, на боках необходимо сделать несколько надрезов.
Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, выложить на раскаленную сковороду, политую растительным маслом. Обжарить филе с каждой стороны, добавить к нему нарезанные кружочками цукини.
На лист положить пергамент, выложить цукини, рыбу и полить соусом. Готовить в духовке 10 минут при температуре 180 — 200 градусов.
Выложить готовое блюдо на тарелку, полить оставшимся соусом, украсить розмарином.
Материал впервые опубликован 23 марта 2016 года
Комментарии
дорада, так-то, не пролетарская рыба. ценник у нее немалый
дорада, так-то, не пролетарская рыба. ценник у нее немалый
мугут себе позволить
Антикризисное меню
Что такое орегано и розмарин?
карасиков в муке обжарить или мойвы
хороший рецепт для издевательства
это сайт для миллионеров?
или это специально колпашат население каждый день то повышением налогов, то "повышением" зарплат, то дорадой? цель то какая? вы в магазин зайдите и посмотрите что люди берут, какая дорада?
- гость - 22 марта 2017 г. 12:14 и что люди берут? не скажите?
и вообще, это смотря в каком магазине наблюдать за тем, что покупают. если в Марии-Ра, так там этой дорады просто нет, там максимум минтай. а если смотреть Метро или Бахетле, так там дорадо вполне ходовая рыба.
Автор сия абзаца Тарантино,видимо. Оч зрелищно написано.
Рыбе нужно отрезать голову и разрезать вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки. Чтобы рыба не скручивалась во время жарки, на боках необходимо сделать несколько надрезов.