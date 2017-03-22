Морской карась или дорада известна миру довольно давно, а блюда из этой рыбы очень часто встречаются в ресторанных меню. Ничуть не хуже можно приготовить ее и дома, информационный портал Amic.ru, предлагает своим читателям новый пошаговый видеорецепт, который может повторить каждый.

Что понадобится?

Филе дорады – 1 шт.

Мякоть апельсина – 20 гр

Лук – 15 гр

Цукини – 70 гр

Болгарский перец – 25 гр

Оливковое масло – 4 ст. л.

Соль, сахар и перец по вкусу

Щепотка орегано

Веточка розмарина

Как готовить?

Для соуса нужно мелко порубить перец, лук, апельсин, петрушку, добавить соль и сахар, поперчить, приправить орегано. После полить растительным маслом, перемешать и оставить на 10-5 минут.

Рыбе нужно отрезать голову и разрезать вдоль с каждой стороны, чтобы убрать кости. Отрезать брюшко с плавником и удалить мелкие косточки. Чтобы рыба не скручивалась во время жарки, на боках необходимо сделать несколько надрезов.

Рыбу посолить и поперчить с обеих сторон, выложить на раскаленную сковороду, политую растительным маслом. Обжарить филе с каждой стороны, добавить к нему нарезанные кружочками цукини.

На лист положить пергамент, выложить цукини, рыбу и полить соусом. Готовить в духовке 10 минут при температуре 180 — 200 градусов.

Выложить готовое блюдо на тарелку, полить оставшимся соусом, украсить розмарином.

Материал впервые опубликован 23 марта 2016 года