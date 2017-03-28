Фото: dvamolotka.ru
В первый месяц весны у дачников хлопот полон рот. Нужно перебрать семена, посадить рассаду, ухаживать за ростками и многое другое. Но кроме того, в марте обязательно нужно навестить свой садовый участок, чтобы понять, как он зиму перезимовал и начать подготовку к летнему сезону. Что нужно успеть сделать на участке пока не растаял снег – читайте в рубрике Amic.ru "Дача".
Побелка деревьев и кустарников
Фото: m.fb.ru
В Сибири в конце марта и в начале апреля еще неустойчивая погода. По ночам морозы, а днем – плюсовые температуры. Все это сильно вредит коре плодовых деревьев. Именно поэтому самая первая задача, которая стоит перед садоводами защитить свои яблоньки, груши и прочие деревья. Самый простой способ их защитить — это побелка. Впрочем, если вы на зиму укутывали свои яблоньки от мышей и зайцев, то эта "упаковка" поможет защитить их и от резких перепадов температур.
Чистим и режем
Фото: datcha-dom.ru
Опытные садоводы в это время проводят обрезку деревьев. Это способствует дружному цветению и хорошему урожаю. Обрезку нужно успеть сделать до того момента, как набухнут почки. При этом ночные температуры не должны опускаться ниже 5-8 градусов. Обрезают поврежденные, обломанные и подмерзшие ветви.
Тут следует соблюдать одно правило: вначале обрезают старые деревья и яблони, а затем — молодые. Не забудьте замазать садовым варом места спилов и обрезки на кустах и деревьях.
Течет ручей
Талая вода, безусловно, полезна растениям. Но огромная лужа, которая не просыхает много дней, может погубить вашу клубнику или грядку зимнего чеснока.. Кроме того, талая вода может разрушить и ваши любимые садовые дорожки. А вовремя очищенный снег и сделанные канавки помогут вам избежать этих неприятностей. Вместе со снегом, насколько возможно, почистите участок от мусора. А также проверьте, как перезимовал ваш садовый домик, не протекает ли крыша, целы ли окна, как открываются двери и пр. При необходимости можно успеть сделать мелкий ремонт.
Впервые было опубликовано 26.03.2016
Комментарии
Спасибо! Осталось дачу купить...
На даче в первые месяцы (особенно!) нужно жарить шашлык, пить водку и париться в бане!
в марте еще вся дача в снегу. Единственное что можно, скворечник повесить. Самое время.
Был на даче 19 марта. Еще нигде земли не видно. Яблони под снегом в один метр. Какая побелка? -Статья, наверно, слизана с украинского сайта.
А у нас в этом году снега нет. Всю зиму доезжали до своего сада, такое редко бывает. Пригород бийска.так как та. Все выше перечисленное уже сделано.
А есть извращенцы которые имеют дачу?
Lurka зарегистрированный 26 марта 2016 г. 15:03
Отъезжаешь на 50 км от Барнаула по любой дороге и везде дачи.
это не дачи , а обычный советский огород , хотя если есть там домик и банька,то лето лучше провести там, чем в городе.
то лето лучше провести там, чем в городе.
конечно, особенно учитывая количество комарья, мошки и гнуса. как в тайге стало. лето на море лучше провести
нафиг эта дача не сдалась.
Нacрать на Овальньнго! Удобрить экскриментами выгребную яму с Каспарычем,Кохом,Боженой и прочим дeрьмом!
Какая побелка, в огороде минимум пол метра снега.
была на даче 17 марта. снег- метра полтора. до своего участка даже не дошла
Lurka зарегистрированный 26 марта 2016 г. 15:03 да. дача -это не всегда грядки. у нас дача это домик , баня , мангал, качеля, коптильня , бассейн, несколько кустов вишни, 4 яблони , а остальное газон. вы считаете .это изврщением?