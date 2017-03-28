Фото: dvamolotka.ru

В первый месяц весны у дачников хлопот полон рот. Нужно перебрать семена, посадить рассаду, ухаживать за ростками и многое другое. Но кроме того, в марте обязательно нужно навестить свой садовый участок, чтобы понять, как он зиму перезимовал и начать подготовку к летнему сезону. Что нужно успеть сделать на участке пока не растаял снег – читайте в рубрике Amic.ru "Дача".

Побелка деревьев и кустарников

Фото: m.fb.ru

В Сибири в конце марта и в начале апреля еще неустойчивая погода. По ночам морозы, а днем – плюсовые температуры. Все это сильно вредит коре плодовых деревьев. Именно поэтому самая первая задача, которая стоит перед садоводами защитить свои яблоньки, груши и прочие деревья. Самый простой способ их защитить — это побелка. Впрочем, если вы на зиму укутывали свои яблоньки от мышей и зайцев, то эта "упаковка" поможет защитить их и от резких перепадов температур.



Чистим и режем

Фото: datcha-dom.ru

Опытные садоводы в это время проводят обрезку деревьев. Это способствует дружному цветению и хорошему урожаю. Обрезку нужно успеть сделать до того момента, как набухнут почки. При этом ночные температуры не должны опускаться ниже 5-8 градусов. Обрезают поврежденные, обломанные и подмерзшие ветви.

Тут следует соблюдать одно правило: вначале обрезают старые деревья и яблони, а затем — молодые. Не забудьте замазать садовым варом места спилов и обрезки на кустах и деревьях.

Течет ручей

Талая вода, безусловно, полезна растениям. Но огромная лужа, которая не просыхает много дней, может погубить вашу клубнику или грядку зимнего чеснока.. Кроме того, талая вода может разрушить и ваши любимые садовые дорожки. А вовремя очищенный снег и сделанные канавки помогут вам избежать этих неприятностей. Вместе со снегом, насколько возможно, почистите участок от мусора. А также проверьте, как перезимовал ваш садовый домик, не протекает ли крыша, целы ли окна, как открываются двери и пр. При необходимости можно успеть сделать мелкий ремонт.

Впервые было опубликовано 26.03.2016