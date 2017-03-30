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"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
30 марта исполнилось четыре года, как не стало великого алтайского актера Валерия Золотухина

30 марта исполнилось четыре года, как не стало уроженца Алтайского края, актера Валерия Золотухина. Народный артист России, экс-художественный руководитель Театра на Таганке скончался 30 марта 2013 года на 72-м году жизни от осложнений, вызванных опухолью головного мозга.  Прощание с Валерием Золотухиным состоялось 2 апреля в Театре на Таганке. 4 апреля с нашим земляком простились в Барнауле в Молодежном театре Алтая, а похоронили Золотухина на территории построенного на его сбережения Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток Алтайского края. По случаю годовщины смерти нашего великого земляка Amic.ru решил вспомнить, что Золотухин был не только великим актером, но и замечательным певцом. Мы собрали видео с самыми яркими исполнениями песен в кино Валерием Золотухиным.

"Хозяин тайги" (1968 год) – "Ой, мороз, мороз"

С конца 1960-х годов актёр много снимался в кино, наибольшую известность принесла ему роль участкового Серёжкина в трилогии "Хозяин тайги", где он исполнил песни вместе с Владимиром Высоцким, с которым Золотухина связывали долгие годы дружбы.

"Бумбараш" (1971 год) – "Надоело воевать"

Первая по-настоящему яркая роль в кино Валерия Золотухина. В советском двухсерийном музыкальном телефильме по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара актер исполняет песни, специально написанные бардом Юрием Кимом. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в Тетаре на Таганке закрепилось прозвище "Бумбарашка".

"Бумбараш" (1971 год) – "Ходят кони"

Еще один бессмертный хит, исполненный Валерием Золотухиным в этом фильме.

"12 стульев" (1971 год) – "Где среди пампасов бегают бизоны"

В экранизации известного романа Валерий Золотухин озвучил главного персонажа Остапа Бендера. Правда, не во всем фильме, а в сцене, где актер Арчил Гомиашвили поет песню, написанную Александром Зацепиным для  мадам Грицацуевой в исполнении Натальи Крачковской.  

"Разговор со счастьем" (1973 год) – "Иван Васильевич меняет профессию"

Главный хит великого фильма Леонида Гайдая, где Леонид Куравлев голосом Валерия Золотухина исполняет одну из самых знаменитых песен в истории советского кино.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

30.03.2016 18:49
Абориген

Мосфильм - козлячья фирма.

0  0
30.03.2016 18:57
Абориген

Извиняюсь - на ютубе смотреть можно, это на левых сайтах низя )

0  0
31.03.2016 09:38
- гость -

Талантливый был человек - прекрасный актер, пел замечательно.

0  0
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