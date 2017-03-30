30 марта исполнилось четыре года, как не стало уроженца Алтайского края, актера Валерия Золотухина. Народный артист России, экс-художественный руководитель Театра на Таганке скончался 30 марта 2013 года на 72-м году жизни от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Прощание с Валерием Золотухиным состоялось 2 апреля в Театре на Таганке. 4 апреля с нашим земляком простились в Барнауле в Молодежном театре Алтая, а похоронили Золотухина на территории построенного на его сбережения Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток Алтайского края. По случаю годовщины смерти нашего великого земляка Amic.ru решил вспомнить, что Золотухин был не только великим актером, но и замечательным певцом. Мы собрали видео с самыми яркими исполнениями песен в кино Валерием Золотухиным.

"Хозяин тайги" (1968 год) – "Ой, мороз, мороз"

С конца 1960-х годов актёр много снимался в кино, наибольшую известность принесла ему роль участкового Серёжкина в трилогии "Хозяин тайги", где он исполнил песни вместе с Владимиром Высоцким, с которым Золотухина связывали долгие годы дружбы.

"Бумбараш" (1971 год) – "Надоело воевать"

Первая по-настоящему яркая роль в кино Валерия Золотухина. В советском двухсерийном музыкальном телефильме по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара актер исполняет песни, специально написанные бардом Юрием Кимом. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в Тетаре на Таганке закрепилось прозвище "Бумбарашка".

"Бумбараш" (1971 год) – "Ходят кони"

Еще один бессмертный хит, исполненный Валерием Золотухиным в этом фильме.

"12 стульев" (1971 год) – "Где среди пампасов бегают бизоны"

В экранизации известного романа Валерий Золотухин озвучил главного персонажа Остапа Бендера. Правда, не во всем фильме, а в сцене, где актер Арчил Гомиашвили поет песню, написанную Александром Зацепиным для мадам Грицацуевой в исполнении Натальи Крачковской.

"Разговор со счастьем" (1973 год) – "Иван Васильевич меняет профессию"

Главный хит великого фильма Леонида Гайдая, где Леонид Куравлев голосом Валерия Золотухина исполняет одну из самых знаменитых песен в истории советского кино.