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Выдержать пост – непростое дело. 40-дневное ограничение в еде может даваться тяжело. Но чувство голода можно притупить и без мяса и яиц. В качестве помощников выступают пряности и добавки.

Например, перец чили вырабатывает капсаицин, ускоряющий работу по обмену веществ и насыщение. Мята (даже зубная паста с мятным вкусом) успокаивает желудок, а еще ее можно просто нюхать, например, нанеся на запястье, масло перечной мяты. Льняное семя при попадании в организм в пять раз расширяется в объеме. Острый вкус васаби очень быстро помогает подавить аппетит.

Также подавляют чувство голода приправы и добавки: зеленый чай, фенхель, корица, семена кумина, укроп, паприка, корица (палочки), алоэ вера, морские водоросли, ягода боярышника, петрушка, красный перец, сельдерей, имбирь, звездчатка, лопух, люцерна, крапива, кардамон, подорожник.

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Как заварить мятный чай

Налейте в чайник крутой кипяток и оставьте на несколько минут. Воду вылейте. Промойте водой свежие листья мяты, примните их или мелко порубите – это поможет выделить из листьев наибольшее количество эфирных масел. Заваривайте чай обычным способом, добавьте в него измельченную мяту.

Материал впервые опубликован 11 апреля 2016 года