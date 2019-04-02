Вторник, 2 Апрель, 08:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,42
€ 73,5
Обь
55см +29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает афоризмы неповторимого Александра Лукашенко

Фото: kp.by

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Сейчас Белоруссия для большинства россиян ассоциируется с ее единственным и неповторимым лидером в лице Александра Григорьевича Лукашенко.

Сегодняшний праздник — отличный повод вспомнить бессмертные высказывания этого удивительного и неподражаемого политика.

  • "Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
  • "Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет".
  • "Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет".
  • "Лучше быть диктатором, чем голубым", – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме  в свой адрес со стороны тогдашнего министра иностранных дел Германии, открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле.
  • "Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили".
  • "Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом".
  • "Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное".
  • "Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко".
  • "Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду".
  • "Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду".
  • "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский".
  • "Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет".
  • "Сегодня–завтра–послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь".
  • "Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед".
  • "Я ну до бешенства люблю детей".
  • "Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными".
  • "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда".
  • "Что я там в Европе не видел?! Грязно все! Люди трутся друг о друга".
  • "Я президент государства, и это государство будет, пока я президент".
  • "Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России…Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации".
Материалы по теме

 

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 апреля 2016 года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

2.04.2016 11:21
- гость -

всё верно!

2  0
2.04.2016 11:42
- гость -

Только в осколках СССР существуют бессменны лидеры. Во всем цивилизованном мире по другому.

0  2
2.04.2016 11:50
- гость -

Во всем цивилизованном мире по другому.
--------------
по другому - по твоему это значит хорошо или плохо?

1  0
2.04.2016 12:35
гость

А мыхалываныч ни корупсионер.

0  1
2.04.2016 13:01
гость

Батька молодец не даёт масковским воповайкам Беларусь прихватизировать.
Мыхалываныч не корупсионер.

1  0
2.04.2016 13:06
- гость -

как лукашенко может быть президентом?

0  1
2.04.2016 13:19
Ru.банок

Лучше быть диктатором,чем голубым-золотые слова,хе,хе!
Тем не менее геросоюз снял санкции с Белоруссии и этого чела,ввиду их неэффективности!

Такой же участи ждут и антироссийские санкции, после избрания Президентом Шойгу,а министром обороны Кадырова,хе,хе!

1  0
2.04.2016 13:27
гость

Шерхебель зачем украл моё хе хе.
Нехорошо.
Ну а кадыров хоть морды набьет воровайкам.
Хе хе.

0  0
2.04.2016 15:15
- гость -

вы в Минске,Гродно были? Белорусы мечтают жить в Европе! Все цены переводят в доллары.

0  0
2.04.2016 16:00
- гость -

Шойгу точно не сделает кадырку минобороны. Скорее Киркорова поставит

0  0
2.04.2016 16:28
- гость -

БАЦЬКУ НА ЦАРСТВОВАНИЕ.
КУ!

0  0
2.04.2016 16:33
- гость -

Молодец. Чувствуется, что настоящий патриот своей страны. Ни богатсва ни гадости не накликал на себя.

2  0
2.04.2016 16:49
- гость -

ЕС эти фразы почитал и санкции снял. А че тут скажешь? "Лучше быть диктатором, чем голубым". Он много оппозиционеров мордой об асфальт повозил, после этого ЕС санкции и снял. Значит ЕС не так уж силен, как хорохорится. Хороший прецедент для сторонников санкций

1  0
2.04.2016 16:57
- гость -

гость - 2 апреля 2016 г.
16:49 Значит ЕС не так уж силен, как
хорохорится

Союза Белоруссии и России сильно очкуют. Поэтому санкции и сняли. Разделить хотят.

1  0
3.04.2016 10:50
гость

Как ни пугаться вводят третий десяток лет тот союз даже хотели сделать единый рупь но так на уровне хотелок и стоит.
Хе хе.

0  0
3.04.2016 12:20
гость

Батьку в президенты расеи, вместе корупционера пупкина.

0  0
30.08.2016 17:08
- гость -

Е. Сатановский о нем неуемном союзнике, как то емко высказался.

0  0
30.08.2016 17:39
Берти Вустер

Бацькалки повылазили )))
На самом деле лука запредельно убог, в своей краснопузой номенклатурности.
Живет и трясется, как бы в гааге не оказаться ))
И хочется там быть своим и понимает что рожей не вышел )))
Ни в звезду короче ни в красну армию ))))

Феодосия, оконно-минисанаторная при лукашенки ты первый взвоешь.

0  2
30.08.2016 17:42
гость

В Белоруссии год от года жить становится лучше,бензин не дорожает,коммуналка дешевле нашей,да и продукты натуральные и все работают.

1  0
30.08.2016 18:32
Foxie

Лучше...съезди, поживи, особенно в селе, потом напишешь, если не побоишься.

0  0
3.07.2017 09:39
- гость -

Интересно когда вытащат белорусских скелетов из шкафа?

0  0
3.07.2017 11:36
- гость -

"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать ворованное, некуда"

0  0
2.04.2018 09:50
- гость -

нУ ДА, НУ ДА.

0  0
2.04.2018 09:52
Вася Пупкин

Амик, а в чём фишка публикации комментов за 2016 и 2017 г.г.?!

0  0
2.04.2018 10:31
Doka

"Лучше...съезди, поживи, особенно в селе, потом" .. у нас села конечно лучше ...

0  0
2.04.2018 11:35
- гость -

3.04.2016 12:20
гость
Батьку в президенты ра

молчание сделает вас умнее

0  0
2.04.2018 11:48
- гость -

Виагру ко двору поставляете

0  0
30.08.2018 08:25
- гость -

Амик, а в чём фишка публикации комментов за 2016 и 2017 г.г.?!
В чем, в чем.....
Да каждый день надо публиковать!!!

0  0
30.08.2018 10:07
- гость -

Легитимный пока Россию доет, как только корова сдохнет разом скинут, сами Белорусы мечтают о Евросоюзе

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:31
Лазерная коррекция: от чего зависит результат и как выбрать клинику 0
08:30
Циркониевые коронки, как родные зубы – в чем главные плюсы 0
08:22
Открытие новой пиццерии в Барнауле: годовой запас пиццы и -30% на первый заказ 0
08:16
"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 29
08:03
В тайге, как дома: возможен ли комфортный отдых в самом сердце Алтая 0
07:50
Мстители, животные-зомби и "Хэллбой": главные премьеры в кино в апреле 1
07:34
Задолженность по зарплате на Алтае выросла в два раза 1
07:19
Барнаульцам не хватает обустроенных парков и детских кружков – социологи 2
07:03
Квартиру в доме с мраморными стенами и полами продают в центре Барнаула за 9 млн 0
06:48
Детский писатель Елена Клишина: "Заставить детей полюбить книги нельзя" 0
06:32
Мужчины, которые ждут своих дам в магазинах 0
06:17
Жара до +20 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 2 апреля 0
06:01
"АлтайФест" в 2019 году не сменит формат и пройдет на "Сибирском подворье" 2
05:07
Польские священники сожгли "богохульные" книги о Гарри Поттере 0
04:52
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 0
03:24
Ученые создали "умную" пижаму от бессонницы 0
02:43
Итоги выборов на Украине после обработки 95,59% бюллетеней 0
01:59
УАЗ анонсировал выпуск "Русского Прадо" за 1,5 млн рублей 4
00:59
СКР возбудил дело по факту гибели совладелицы S7 в авиакатастрофе 0
23:59
Названы марки легковушек, которые чаще покупают с дизелями 0
23:46
"ВКонтакте" назвали причину утечки голосовых сообщений 0
23:26
Божена Рынска возглавила новый "рейтинг травли" медиаперсон 0
22:59
Губернатор оценил скандал с увольнением за фото в купальнике 3
22:44
Минтруд разработал методику нематериальной мотивации бюджетников 3
22:26
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани 3
21:54
Прокуратура просит суд продлить домашний арест Серебренникову 0
21:34
Кремль жестко ответил Зеленскому на слова о Крыме и Донбассе 3
21:13
Путин подписал закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 2
20:56
Завершается обустройство экотропы у Телецкого озера 0
20:37
Восемь алтайских депутатов лишились постов по невнимательности 2
20:08
Определяются участники второго тура выборов на Украине 0
19:46
Названа причина полетов истребителей над Новосибирском 1
19:25
На Алтае плюнувшего в сотрудника УФСИН арестанта отправили в колонию 0
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, кошельки сибиряков и +20 в апреле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 апреля
18:53
Мораторий на выкуп сельхозземель могут отменить в Алтайском крае 4
18:31
Кувшинникова устроилась в институт после "голого" флешмоба 13
18:11
В Алтайском крае восстановили движение по размытой дороге 0
17:47
Сквозь решетку: как полиция Алтайского края ловит дистанционных мошенников 0
17:34
Барнаул и Томск с 1 апреля связали прямым авиарейсом 0
17:25
В России стартовал весенний призыв в армию 2
17:12
20-градусную жару обещают в Алтайском крае в первую неделю апреля 1
17:06
Любовь россиян к "батончикам из крови" шокировала американцев 3
16:50
Кто такой Владимир Зеленский, который вскоре может стать президентом Украины 6
16:32
Из Новосибирска в Японию: сибиряки раскупают туры на цветение сакуры 1
16:25
Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в ЕС 1
16:14
Талые воды подтопили два десятка домовладений в селе в Горном Алтае 0
16:04
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным 13
15:47
54 млн руб. дополнительно выделили на ремонт спортивных учреждений на Алтае 0
15:26
Барнаулец потерял 190 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру в аренду 1
15:17
Республика Алтай вошла в топ самых "невезучих" регионов РФ 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.