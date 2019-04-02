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День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Сейчас Белоруссия для большинства россиян ассоциируется с ее единственным и неповторимым лидером в лице Александра Григорьевича Лукашенко.

Сегодняшний праздник — отличный повод вспомнить бессмертные высказывания этого удивительного и неподражаемого политика.

"Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".

"Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет".

"Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет".

"Лучше быть диктатором, чем голубым", – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме в свой адрес со стороны тогдашнего министра иностранных дел Германии, открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле .

. "Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили".

"Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом".

"Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное".

"Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко".

"Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду".

"Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду".

"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский".

"Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет".

"Сегодня–завтра–послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь".

"Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед".

"Я ну до бешенства люблю детей".

"Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными".

"Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда".

"Что я там в Европе не видел?! Грязно все! Люди трутся друг о друга".

"Я президент государства, и это государство будет, пока я президент".

"Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России…Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации".

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 апреля 2016 года.