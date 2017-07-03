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"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru ко дню независимости Республики Беларусь вспоминает афоризмы ее национального лидера Александра Лукашенко

Фото: kp.by

Братская Белоруссия празднует в понедельник, 3 июля, День независимости. У сегодняшнего российского обывателя Белоруссия напрямую ассоциируется с ее национальным лидером — президентом Александром Лукашенко. 

Редакция портала Amic.ru поздравляет граждан союзного государства с праздником и вспоминает бессмертные высказывания Лукашенко.

  • "Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
  • "Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет".
  • "Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет".
  • "Лучше быть диктатором, чем голубым", – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме  в свой адрес со стороны тогдашнего министра иностранных дел Германии, открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле.
  • "Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили".
  • "Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом".
  • "Интернет – это такая мусорка, в которой все есть и даже полезное".
  • "Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко".
  • "Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду".
  • "Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду".
  • "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский".
  • "Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет".
  • "Сегодня–завтра–послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь".
  • "Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед".
  • "Я ну до бешенства люблю детей".
  • "Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными".
  • "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда".
  • "Что я там в Европе не видел?! Грязно все! Люди трутся друг о друга".
  • "Я президент государства, и это государство будет, пока я президент".
  • "Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России…Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации".

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 2 апреля 2016 года.


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Комментарии

2.04.2016 11:21
- гость -

всё верно!

1  0
2.04.2016 11:42
- гость -

Только в осколках СССР существуют бессменны лидеры. Во всем цивилизованном мире по другому.

0  1
2.04.2016 11:50
- гость -

Во всем цивилизованном мире по другому.
--------------
по другому - по твоему это значит хорошо или плохо?

1  0
2.04.2016 12:35
гость

А мыхалываныч ни корупсионер.

0  1
2.04.2016 13:01
гость

Батька молодец не даёт масковским воповайкам Беларусь прихватизировать.
Мыхалываныч не корупсионер.

1  0
2.04.2016 13:06
- гость -

как лукашенко может быть президентом?

0  1
2.04.2016 13:19
Ru.банок

Лучше быть диктатором,чем голубым-золотые слова,хе,хе!
Тем не менее геросоюз снял санкции с Белоруссии и этого чела,ввиду их неэффективности!

Такой же участи ждут и антироссийские санкции, после избрания Президентом Шойгу,а министром обороны Кадырова,хе,хе!

1  0
2.04.2016 13:27
гость

Шерхебель зачем украл моё хе хе.
Нехорошо.
Ну а кадыров хоть морды набьет воровайкам.
Хе хе.

0  0
2.04.2016 15:15
- гость -

вы в Минске,Гродно были? Белорусы мечтают жить в Европе! Все цены переводят в доллары.

0  0
2.04.2016 16:00
- гость -

Шойгу точно не сделает кадырку минобороны. Скорее Киркорова поставит

0  0
2.04.2016 16:28
- гость -

БАЦЬКУ НА ЦАРСТВОВАНИЕ.
КУ!

0  0
2.04.2016 16:33
- гость -

Молодец. Чувствуется, что настоящий патриот своей страны. Ни богатсва ни гадости не накликал на себя.

1  0
2.04.2016 16:49
- гость -

ЕС эти фразы почитал и санкции снял. А че тут скажешь? "Лучше быть диктатором, чем голубым". Он много оппозиционеров мордой об асфальт повозил, после этого ЕС санкции и снял. Значит ЕС не так уж силен, как хорохорится. Хороший прецедент для сторонников санкций

1  0
2.04.2016 16:57
- гость -

гость - 2 апреля 2016 г.
16:49 Значит ЕС не так уж силен, как
хорохорится

Союза Белоруссии и России сильно очкуют. Поэтому санкции и сняли. Разделить хотят.

1  0
3.04.2016 10:50
гость

Как ни пугаться вводят третий десяток лет тот союз даже хотели сделать единый рупь но так на уровне хотелок и стоит.
Хе хе.

0  0
3.04.2016 12:20
гость

Батьку в президенты расеи, вместе корупционера пупкина.

0  0
30.08.2016 17:08
- гость -

Е. Сатановский о нем неуемном союзнике, как то емко высказался.

0  0
30.08.2016 17:39
Берти Вустер

Бацькалки повылазили )))
На самом деле лука запредельно убог, в своей краснопузой номенклатурности.
Живет и трясется, как бы в гааге не оказаться ))
И хочется там быть своим и понимает что рожей не вышел )))
Ни в звезду короче ни в красну армию ))))

Феодосия, оконно-минисанаторная при лукашенки ты первый взвоешь.

0  1
30.08.2016 17:42
гость

В Белоруссии год от года жить становится лучше,бензин не дорожает,коммуналка дешевле нашей,да и продукты натуральные и все работают.

1  0
30.08.2016 18:32
Foxie

Лучше...съезди, поживи, особенно в селе, потом напишешь, если не побоишься.

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