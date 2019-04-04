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Крысам тоже снятся сны: 13 фактов об удивительных грызунах

, ИА "Амител"
Крысы: 48 миллионов лет правильного питания и способности видеть сны

Фото: econet.ru

Всемирный день крысы отмечается 4 апреля. Идея появления дня, посвященного столь удивительному и особенному животному, принадлежит американским крысоводам. В международном календаре "крысиная дата" появилась в 2003 году, и с тех пор этот день объединяет любителей грызунов во всем мире.

Что же касается даты 4 апреля, то она была выбрана в связи с тем, что в этот день в свое время начал работать старейший интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам, – ratlist.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям узнать 13 любопытных фактов об этих животных.

  • Крысы появились на Земле на десятки миллионов лет раньше людей. Если появление представителей Homo Sapiens относят к периоду около двухсот тысяч лет назад, то крысы существуют на нашей планете уже 48 миллионов лет.
  • Число крыс на планете в два раза превосходит количество людей.
  • Строение тела крысы, как это ни удивительно, очень похоже на человеческое. Если скелет крысы выпрямить и увеличить, то очевидна аналогия строения суставов человека и этого грызуна. При этом количество костей в обоих случаях практически идентично.
  • Крысы, как и люди, видят сны.
  • Крысы живут семьями и имеют своеобразное  домовладение, радиус которого составляет около 150 метров.
  • Крысы очень плодовиты. Одна пара этих животных за год может произвести на свет сотни  себе подобных. За один час крыса может спариться с партнером 122 раза.
  • Крысы общаются с сородичами посредством свиста в ультразвуковом диапазоне и могут постоянно менять звуковую частоту, что позволяет им не привлекать внимание хищников.
  • Длина крысы может достигнуть полуметра, не считая хвоста, при массе около 500 граммов. Однако встречаются особи, вес которых превышает килограмм.
  • Одна крысиная особь переносит более 20 инфекционных заболеваний, восемь из которых несут угрозу жизни человека.
  • Крысы обладают чувством насыщения. Они никогда не переедают и не наедаются впрок.
  • Крысы прекрасно ныряют, могут доставать еду со дна водоемов, умеют лазать по канатам, трубам и деревьям. За день крысы способны преодолевать от 10 до 50 километров, а в воде способны проплыть до 30 километров.
  • Крыса дольше всех животных может обходиться без воды. То, что лидером в данном случае является верблюд, – заблуждение.
  • Некоторые ученые полагают, что крысы стали причиной вымирания динозавров, массово поедая кладки их яиц.  Таким образом, они лишили древних ящеров потомства.

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 4 апреля 2016 года. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.04.2017 10:33
- гость -

Строение тела крысы, как это ни удивительно, очень похоже на человеческое. Если скелет крысы выпрямить и увеличить, то очевидна аналогия строения суставов человека и этого грызуна. При этом количество костей в обоих случаях практически идентично.--------------- При этом у человека есть душа, а у крысы нет.

0  1
4.04.2017 10:37
- гость -

зато крысы умеют читать мысли человека даже через стены

0  0
4.04.2017 12:00
- гость -

Паршивые существа. Где поели, там и гадят и все грызть надо.

0  0
4.04.2018 11:18
- гость -

4.04.2017 10:33
- гость -
а что вы подразумеваете под душой?
то нечто что делает тело живым?
так у всех животных есть.
слоны и дельфины более развитые млекопитающие, они что сны не видят?
а что такое сон?
"Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» ???

0  0
4.04.2018 14:46
-гость-

Так может человек произошел не от обезьяны, а от крысы?!.... хотя, мне кажется, я знаю, несколько таких человек..

0  0
4.04.2019 08:22
- гость -

Крысам тоже снятся сны угу и об этом каждое утро рассказывают учОным

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