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Всемирный день крысы отмечается 4 апреля. Идея появления дня, посвященного столь удивительному и особенному животному, принадлежит американским крысоводам. В международном календаре "крысиная дата" появилась в 2003 году, и с тех пор этот день объединяет любителей грызунов во всем мире.

Что же касается даты 4 апреля, то она была выбрана в связи с тем, что в этот день в свое время начал работать старейший интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам, – ratlist.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям узнать 13 любопытных фактов об этих животных.

Крысы появились на Земле на десятки миллионов лет раньше людей. Если появление представителей Homo Sapiens относят к периоду около двухсот тысяч лет назад, то крысы существуют на нашей планете уже 48 миллионов лет.

Число крыс на планете в два раза превосходит количество людей.

Строение тела крысы, как это ни удивительно, очень похоже на человеческое. Если скелет крысы выпрямить и увеличить, то очевидна аналогия строения суставов человека и этого грызуна. При этом количество костей в обоих случаях практически идентично.

Крысы, как и люди, видят сны.

Крысы живут семьями и имеют своеобразное домовладение, радиус которого составляет около 150 метров.

Крысы очень плодовиты. Одна пара этих животных за год может произвести на свет сотни себе подобных. За один час крыса может спариться с партнером 122 раза.

Крысы общаются с сородичами посредством свиста в ультразвуковом диапазоне и могут постоянно менять звуковую частоту, что позволяет им не привлекать внимание хищников.

Длина крысы может достигнуть полуметра, не считая хвоста, при массе около 500 граммов. Однако встречаются особи, вес которых превышает килограмм.

Одна крысиная особь переносит более 20 инфекционных заболеваний, восемь из которых несут угрозу жизни человека.

Крысы обладают чувством насыщения. Они никогда не переедают и не наедаются впрок.

Крысы прекрасно ныряют, могут доставать еду со дна водоемов, умеют лазать по канатам, трубам и деревьям. За день крысы способны преодолевать от 10 до 50 километров, а в воде способны проплыть до 30 километров.

Крыса дольше всех животных может обходиться без воды. То, что лидером в данном случае является верблюд, – заблуждение.

Некоторые ученые полагают, что крысы стали причиной вымирания динозавров, массово поедая кладки их яиц. Таким образом, они лишили древних ящеров потомства.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 4 апреля 2016 года.