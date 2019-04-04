Фото: econet.ru
Всемирный день крысы отмечается 4 апреля. Идея появления дня, посвященного столь удивительному и особенному животному, принадлежит американским крысоводам. В международном календаре "крысиная дата" появилась в 2003 году, и с тех пор этот день объединяет любителей грызунов во всем мире.
Что же касается даты 4 апреля, то она была выбрана в связи с тем, что в этот день в свое время начал работать старейший интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам, – ratlist.
Портал Amic.ru предлагает своим читателям узнать 13 любопытных фактов об этих животных.
- Крысы появились на Земле на десятки миллионов лет раньше людей. Если появление представителей Homo Sapiens относят к периоду около двухсот тысяч лет назад, то крысы существуют на нашей планете уже 48 миллионов лет.
- Число крыс на планете в два раза превосходит количество людей.
- Строение тела крысы, как это ни удивительно, очень похоже на человеческое. Если скелет крысы выпрямить и увеличить, то очевидна аналогия строения суставов человека и этого грызуна. При этом количество костей в обоих случаях практически идентично.
- Крысы, как и люди, видят сны.
- Крысы живут семьями и имеют своеобразное домовладение, радиус которого составляет около 150 метров.
- Крысы очень плодовиты. Одна пара этих животных за год может произвести на свет сотни себе подобных. За один час крыса может спариться с партнером 122 раза.
- Крысы общаются с сородичами посредством свиста в ультразвуковом диапазоне и могут постоянно менять звуковую частоту, что позволяет им не привлекать внимание хищников.
- Длина крысы может достигнуть полуметра, не считая хвоста, при массе около 500 граммов. Однако встречаются особи, вес которых превышает килограмм.
- Одна крысиная особь переносит более 20 инфекционных заболеваний, восемь из которых несут угрозу жизни человека.
- Крысы обладают чувством насыщения. Они никогда не переедают и не наедаются впрок.
- Крысы прекрасно ныряют, могут доставать еду со дна водоемов, умеют лазать по канатам, трубам и деревьям. За день крысы способны преодолевать от 10 до 50 километров, а в воде способны проплыть до 30 километров.
- Крыса дольше всех животных может обходиться без воды. То, что лидером в данном случае является верблюд, – заблуждение.
- Некоторые ученые полагают, что крысы стали причиной вымирания динозавров, массово поедая кладки их яиц. Таким образом, они лишили древних ящеров потомства.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 4 апреля 2016 года.
Комментарии
Строение тела крысы, как это ни удивительно, очень похоже на человеческое. Если скелет крысы выпрямить и увеличить, то очевидна аналогия строения суставов человека и этого грызуна. При этом количество костей в обоих случаях практически идентично.--------------- При этом у человека есть душа, а у крысы нет.
зато крысы умеют читать мысли человека даже через стены
Паршивые существа. Где поели, там и гадят и все грызть надо.
4.04.2017 10:33
- гость -
а что вы подразумеваете под душой?
то нечто что делает тело живым?
так у всех животных есть.
слоны и дельфины более развитые млекопитающие, они что сны не видят?
а что такое сон?
"Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» ???
Так может человек произошел не от обезьяны, а от крысы?!.... хотя, мне кажется, я знаю, несколько таких человек..
Крысам тоже снятся сны угу и об этом каждое утро рассказывают учОным