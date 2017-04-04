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Всемирный день крысы отмечается 4 апреля. Идея появления дня, посвященного столь удивительному и особенному животному, принадлежит американским крысоводам. В международном календаре "крысиная дата" появилась в 2003 году, и с тех пор этот день объединяет любителей грызунов во всем мире.

Что же касается даты 4 апреля, то она была выбрана в связи с тем, что в этот день в свое время начал работать старейший интернет-ресурс, посвященный декоративным крысам, – ratlist.

В контексте 13-летия Всемирного дня крысы портал Amic.ru предлагает своим читателям узнать 13 любопытных фактов об этих животных.