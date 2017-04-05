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Отец династии: как крестьянин Демидов поднимал русскую промышленность

, ИА "Амител"
Выходец из крестьян Никита Демидов добился феноменальных успехов в развитии отечественной промышленности и умер дворянином

Фото: artofweb.ru

Никите Демидову, основателю династии великих российских промышленников, сыгравших немалую роль в истории Алтая, 5 апреля исполняется 361 год.

Никита Демидов, настоящее имя которого Никита Демидович Антуфьев, родился 5 апреля 1656 года в Туле. Отец Никиты Демидова – Демид Григорьевич Антуфьев – происходил из государственных крестьян и приехал в Тулу из села Павшино, чтобы заняться кузнечным ремеслом.

Его сын пошел по стопам предка и в конце XVII века уже успешно торговал железом и был владельцем железоделательного завода. В то время он был своеобразным уникумом, так как немногие заводы той эпохи находились в руках иностранцев и государственной элиты.

Коренным образом жизнь Никиты Демидова изменилась после встречи с государем Петром I, вокруг которой существует немало легенд. По одной из версий, Никита стал известен царю Петру после того, как починил сподвижнику царя, барону Шафирову, его немецкий пистолет, а также изготовил его полную копию.

Другая версия сводится к тому, что Демидов оказался единственным тульским оружейником, который подрядился в 1696 году выполнить заказ на изготовление 300 ружей по западному образцу.

Так или иначе, но в итоге Петр I сделал Никиту Демидова поставщиком оружия для армии во время Северной войны со Швецией. При этом изготавливаемые промышленником ружья были дешевле и не отличались по качеству от западных образцов. За это государь пожаловал Демидову землю, участок для добычи угля и грамоту, позволяющую увеличить производство за счет привлечения к работам крепостных крестьян.

В начале XVIII века Демидову были переданы государственные Верхотурские железные заводы на Урале. Промышленник известен тем, что он, нарушая запреты, переманивал к себе мастеров с казенных заводов. Кроме того, он задействовал на производстве шведских пленных, знакомых с литейным делом, и укрывал беглых.

Из-за успехов, которые демонстрировал Демидов, сеть его заводов постоянно расширялась, и с 1716 по 1725 год промышленник построил еще пять новых предприятий. При этом, что очень важно, центр производства перемещался на Урал и далее в восточном направлении.

Умер Никита Демидов 28 ноября 1725 года. К тому времени он уже имел статус дворянина.

У промышленника было три сына – Акинфий, Григорий и Никита. Наиболее известным из них стал Акинфий Демидов, который в полном смысле стал основателем горнозаводской промышленности в Сибири. Именно при нем на Алтае начали разрабатываться рудники и строиться заводы, которые затем поступили в ведение государства.


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Комментарии

5.04.2016 11:36
Людмила

Побольше бы таких Акинфиев!!!!!Демидовых! Деньги с его рудников до сих пор выкачивают.......

0  0
5.04.2016 12:07
Шампански

А Прокофий Акинфьивич однажды пробрался в Английский парламент и нагадил в кресло спикера.

0  0
5.04.2016 17:39
- гость -

вонючка он бородатая и жулик

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