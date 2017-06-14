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Экспериментировать – вкусно: 5 самых оригинальных рецептов окрошки

, ИА "Амител", Мария Трубина
Такая разная окрошка: несколько необычных рецептов, которые заставят взглянуть на знакомое всем блюдо по-новому

Фото: liveinternet.ru

Весной и летом любимым блюдом для многих становится окрошка – она легкая, но при этом сытная, да и для того, чтобы ее приготовить, особых сил не требуется. Но есть даже такое вкусное блюдо с одним и тем же набором продуктов все равно рано или поздно надоедает. Как разнообразить меню и приготовить окрошку по-новому, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

Окрошка с рыбой

Фото: postila.ru

Что понадобится?

Рыба – 500 г (на ваш вкус)

Хлебный квас – 1,5 л

Измельченный зеленый лук – 4 ст. л.

Свежие огурцы – 3 шт.

Сметана – 0,5 ст. л. на каждую порцию

Яйцо – 2 шт.

Соль, перец, горчица – по вкусу

Зелень петрушки – по желанию

Как готовить?

Рыбу отварить, остудить, очистить от кожи и нарезать кубиками. Свежие огурцы также очистить от кожи и мелко порубить. Тонко нашинковать зеленый лук, растереть с солью до образования сока. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и мелко нарезать. В тарелку положить яйца, зеленый лук, горчицу, соль, хорошо перемешать и развести квасом, добавить рыбу и огурцы, посыпать зеленью петрушки. Подавать со сметаной.

К рыбной окрошке подходит хрен, к мясной, овощной и грибной – горчица.

Окрошка на бульоне

Фото: so-vkusom.com

Что понадобится?

Куриные окорочка – 2 шт.

Сметана средней жирности – 200 г

Майонез средней жирности – 200 г

Яйцо – 3 шт.

Картофель – 4 шт.

Огурец – 2 шт.

Редис – 3 шт.

Небольшой пучок укропа

Небольшой пучок зеленого лука

Лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Соль – по вкусу

Как готовить?

Окорочка промыть, залить 2,5 л воды, поставить на огонь. Когда закипит, добавить очищенную и разрезанную вдвое морковь и промытый лук – очищать его не нужно, только сделать крестообразный надрез и варить на слабом огне около полутора часов. Через час мясо вынуть, очистить от костей, кости вернуть в бульон еще на полчаса. Образующуюся пенку  нужно снимать.

Картофель почистить и варить в кипящей подсоленной воде 15-20 минут, после нарезать кубиками. Отварить яйца, очистить от скорлупы и мелко порубить.

Если картофель для окрошки "молодой", его можно варить в кожуре.

Огурцы, редиску нарезать небольшими кусочками, зелень измельчить, посыпать солью и растереть. Все ингредиенты смешать в кастрюле. Добавить сметану, майонез и перемешать. Бульон процедить через сито в отдельную емкость, остудить, залить им салат с майонезом и сметаной. Тщательно перемешать, посолить по вкусу и поставить в холодильник на пару часов.

Как известно, кашу маслом не испортишь, вот и в окрошку не нужно жалеть сметаны.

Окрошка на кефирно-овощном смузи с креветками

Фото: dushka-li.ru

Что понадобится?
Картофель – 3 шт.

Яйца – 2 шт.

Огурцы свежие – 3 шт.

Редис – 5 шт.

Креветки варёно-мороженые – 200 г

 

Для кефирно-овощного смузи:

Кефир 1% – 1 л

Стебель сельдерея – 3 шт.

Огурец свежий – 2 шт.

Пучок петрушки – 30 г

Пучок укропа – 30 г

Соль морская – 2 ч. л.

Как готовить?

Оттаявшие варёно-мороженые креветки залить кипятком, добавить немного соли, накрыть крышкой и подождать, пока остынут. Картофель и яйца отварить, остудить, почистить, порубить кубиками. С огурцов срезать кожу, один вместе с редисом потереть на крупной терке, остальные два порезать полукольцами. Переложить ингредиенты в одну миску.

В любой окрошке твердые продукты лучше мелко крошить, чтобы большие куски не выбивались из общей массы.

Для приготовления заливки нужно почистить сельдерей и огурцы, крупно нарезать. Зелень нашинковать. Переложить овощи в блендер-стакан, добавить 2 ч. л. морской соли, влить литр кефира, измельчить все и взбить.

Окрошку переложить в тарелку и залить кефирно-овощным смузи, можно добавить сметаны.

Фруктовая окрошка

Фото: pixabay.com

Что понадобится?

Хлебный квас – 1,5 л

Яблоко сладких сортов – 1 шт.

Груша – 1 шт.

Абрикосы – 5-6 шт.

Вишня без косточек – 100 г

Ягоды лесной земляники – 100 г

Листья сельдерея – 50 г

Лимон – 0,5 шт.

Сахар – 1,5 ст. л.

Сметана или сладкие взбитые сливки – 2-3 ст. л.

Если добавить в окрошку сахар, вкус станет более изысканным, причем подсластить можно не только фруктовую, но и мясную.

Как готовить?

Яблоко и грушу очистить от шкурки и нарезать маленькими кубиками. Из абрикосов убрать косточки, после нарезать тонкими ломтиками. У вишни удалить плодоножки и аккуратно извлечь косточки. Лесную землянику перебрать, промыть и просушить, после разрезать каждую ягодку пополам. У листьев сельдерея удалить стебельки и замочить в холодной воде на 1-2 часа, после чего тщательно промыть, просушить и очень мелко нарезать.

Фрукты и зелень развести холодным квасом, добавить сахар по вкусу и лимон, нарезанный тонкими ломтиками, поставить в холодильник. Фруктовую окрошку на стол можно подавать со сметаной или сладкими взбитыми сливками.

Свекольная окрошка

Фото: liveinternet.ru

Что понадобится?

Редис – 1 пучок

Огурцы – 320 г

Свекла – 1 шт.

Зеленый лук, укроп – по вкусу

Помидоры – 220 г

Картофель — 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Соль, сахар, сметана, уксус – по вкусу

Колбаса копченая – 150 г

Как готовить?

Свеклу очистить, нарезать кружочками, залить водой, сварить до готовности. В свекольный отвар добавить уксус и охладить. Отварить яйца и картофель. Укроп и зеленый лук мелко порубите, добавьте порезанные кубиками помидоры, редис, картофель, яйца, огурцы, колбасу и посолите. Отвар из свеклы посыпать сахаром. Окрошку разложить по тарелкам, залить свекольным отваром, подавать со сметаной.

Несколько полезных советов:1. В приготовлении окрошки нужно использовать посуду, которая не окисляется.2. Солить окрошку необходимо в тарелке.3. Если заливка недостаточно кислая, стоит добавить к окрошке яблочного уксуса, лимонного сока или лимонной кислоты.4. Зелень лучше не просто высыпать в окрошку, а перетереть с солью, так блюдо будет более вкусным, ароматным и полезным.

Впервые материал был опубликован 6 апреля 2016 г., 13:25

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.04.2016 14:37
djusha67

Свекольная в корне не верно описана...Свеклу никто не варит!!!! Натирают на крупной терке и заливают теплой (не более 60 градусов) кипяченой водой в банке...Настаивают и охлаждают...Сахаром посыпать тоже не надо...Свекла и так очень сладкая, потому наоборот - соли нужно больше...
Вкус - феноменальный...Единственный недостаток - настой долго не хранится даже в холодильнике (максимум сутки)...Приятного аппетита!!!

0  0
6.04.2016 14:53
- гость -

djusha67, так пишите свой рецепт скорее!

0  0
6.04.2016 15:02
- гость -

чет сомневаюсь, что фрукты с квасом - это вкусно.

0  0
6.04.2016 15:04
- гость -

не соглашусь....
Берешь свеклу, среднего размера штук так 4-5, чистишь варишь ее недолго!!! потом настаиваешь ее часов 10 (т.е.свекла лежит в кастрюле и свекольным бульоном). Потом добавляешь туда лимонку и соль и все ингредиенты на окроху... МММ вкуснотища

0  0
6.04.2016 15:04
- гость -

..Единственный недостаток - настой долго не хранится даже в холодильнике (максимум сутки)...Приятного аппетита!!!+++++++++++++++++++++

а вот если сваришь, постоит подольше

0  0
6.04.2016 15:57
larisa2011

че-то мне кажется что после свекольной и рыбной, бомбить будешь что хирасима так детский лепет!!!

1  0
6.04.2016 16:19
- гость -

классическая рыбная окрошка конечно же делается с вяленой воблой...))

1  0
6.04.2016 16:41
larisa2011

а вместо кваса пиво!)))

0  0
6.04.2016 16:41
prosto

классическая рыбная окрошка конечно же делается с вяленой воблой...))
______________________________________________________________
и заправляется не квасом, а пивом

0  0
6.04.2016 16:44
ЮльКа

Картофель - 2 шт.
Огурец - 3 шт. (средних или 2 больших)
Яйца - 5 шт.
Редис - 5 шт.
Хрен - 15-20 гр.
Зелень (лук, петрушка, укроп, кинза)
Айран
Мясо (свинина нежирная/говядина/курица)
Картофель, яйца варим, остужаем, режем на кубики.
Огурцы делим на 2 части - одну вместе с редисом на крупной терке, вторую кубиками.
Зелень потолочь с солью, перемешать с овощами, добавить отвареное и порезанное кубиками мясо. Заливать порционно айраном, подавать со сметаной.

Мы часто экспериментируем и уже пробовали окрошку с сывороткой, кефиром, минералкой, свекольным соком, но и традиционный квас без внимания конечно не оставляем

0  0
6.04.2016 18:08
Мадам

У нас щавелевую окрошку любят.

0  0
6.04.2016 18:11
djusha67

Уточняю...Берешь свеклу крупную или шт 3-4 мелких, трешь на крупной терке, укладываешь в трехлитровую банку (должно быть примерно треть банки), заливаешь до 3 литров кипяченой теплой водой (40-60 градусов) часа на 2-3...Охлаждаешь в холодильнике и получаешь сок, с сохранением всех витаминов и вкуса свежей свеклы (очень специфический)...
Заполнение - классическое, как для обычной окрошки, укроп обязательно, соль и сметана по вкусу, сахар не рекомендую (ибо отсутствие сахара - важнейшее отличие кваса окрошечного от питьевого)...

0  0
6.04.2016 18:16
Мадам

Ну, сырая свекла - это на любителя... У нас просто вареную тертую берем, туда огурец свежий, зелень: зеленый лук и укроп. Заливаем обычным квасом, даем постоять. Потом туда яйцо и сметану...

0  0
6.04.2016 18:18
Мадам

А еще по старинному русскому рецепту для окрошки в квас добавляю огуречный рассол. Бабушка научила.

0  0
14.06.2017 11:59
- гость -

какие то бредовые рецепты.
ни к одному из них даже не прикоснусь.
есть классическая окрошка, зачем еще изгаляться.

0  0
14.06.2017 12:00
- гость -

есть классическая окрошка, зачем еще изгаляться.

В Бахетле берешь?

0  0
14.06.2017 12:02
- гость -

14.06.2017 12:00
- гость -
зачем?
окрошка то дома делается.
а квас там беру, да.

0  0
14.06.2017 12:04
- гость -

да мало ли. пирожки там берешь, вдруг и окрошку тоже))

0  0
14.06.2017 12:14
- гость -

14.06.2017 12:04
- гость -
дык пирожки иногда тока)
да и то не себе)
например на рыбалку собрались, купили в дорогу.

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