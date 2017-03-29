Фото: администрация Алтайского края

Алтайский край примерно раз в 10-15 лет переживает сильное наводнение. Наш регион относится к числу наиболее подверженных риску наводнений регионов Сибири. 2017 год, по прогнозам экспертов, не станет исключением. Amic.ru вспоминает самые масштабные наводнения, которые пережил Алтайский край.