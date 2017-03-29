Фото: администрация Алтайского края
Алтайский край примерно раз в 10-15 лет переживает сильное наводнение. Наш регион относится к числу наиболее подверженных риску наводнений регионов Сибири. 2017 год, по прогнозам экспертов, не станет исключением. Amic.ru вспоминает самые масштабные наводнения, которые пережил Алтайский край.
Комментарии
Про одно из самых драматичных паводков- ни слова! В Тальменке весной 1985 г. случилось наводнение в ночь с субботы на пасхальное воскресенье! Тогда погибли люди, но ....в СССР это не принято было обсуждать....и компенсации платить.... Администрация края идет этим же путем в отношении Заринска за наводнение 2015 г.!