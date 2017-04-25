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Что такое пикировка рассады, зачем она нужна и как правильно ее проводить?

, ИА "Амител"
Самые главные правила во время пикировки рассады

Фото: sovetclub.ru

На ваших подоконниках радуют взгляд дружные зеленые росточки. Если рассада взошла густо – поздравляем! Пришло время ее пикировки. Тут следует отметить, что садоводы никак не могут прийти к единому мнению, нужна ли пикировка растениям. Однако, как показывает практика, правильно проведенная пикировка делает рассаду более крепкой и урожайной.

Что такое пикировка и зачем нужна?
 
В классическом понимании пикировка – это прищипка или удаление небольшой части корня у растения, чтобы стимулировать его лучшее развитие. Но сегодня многие считают, что пикировка – это пересадка сеянцев из общего контейнера в отдельные емкости.

Чтобы не повредить корни ростка, для пикировки применяют заостренный колышек (с французского "пике"). Отсюда и пришло название этой процедуры. Садоводы приловчились использовать для этого и обычный карандаш. Пикировку необходимо проводить, если рассада взошла слишком густо. Ведь растениям для развития нужно место и больше света. Кроме того, после пикировки растения имеют хорошо развитую корневую систему, а значит, легко приживаются и дают высокий урожай.

Как правильно пикировать рассаду?

Чтобы как можно меньше повредить корни у растений, примерно за день до пикировки и за полчаса до нее нужно хорошо увлажнить почву. Когда она станет мягкой, хрупкие растения будут выниматься легче. Заостренным колышком сделайте углубление в грунте, аккуратно подденьте и выньте росток вместе с землей. Важный момент: сеянцы нужно держать за семядольные листики. Стебель очень хрупкий и может сломаться. Затем нужно вынуть саженец из почвы и аккуратно оборвать, отщипнуть или отрезать примерно одну треть главного корня. Рассаживая растения, выбирайте только сильные и здоровые сеянцы.
 
Фото: otvet.mail.ru
 
 
Как правило, растения высаживают в отдельные емкости. В этом случае во время посадки в открытый грунт их корни не пострадают и они быстро приживутся. Если вы высаживаете все-таки в общий ящик, между саженцами необходимо соблюдать интервал 5×5 см или 10×10 см, чтобы создать комфортную среду. Пересадив растение, необходимо присыпать его землей, а возле основания почву нужно примять поплотнее.
 
Как ухаживать за рассадой после пикировки?

Рассаду нужно полить водой и поставить в прохладное затемненное помещение на два-три дня, чтобы растения укоренились. Через три-пять дней саженцы можно вновь вернуть на подоконник. Подкормку растений лучше производить через 10 дней после пикировки.
 
Каким растениям не нужна пикировка?

Пикировка показана не всем растениям. Например, не стоит ее проводить сладкому перцу. Он не выдерживает даже малейшего повреждения корней. Этот сорт нужно сразу сажать в отдельные емкости. Также могут обойтись без пикировки огурцы, кабачки, патиссоны и тыква. Обычно их сразу высаживают свободно и им ничто не мешает развиваться.

Богатого вам урожая!


 

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Комментарии

6.04.2016 09:24
гость

А раньше этому на уроках ботаники учили , ...

0  0
25.04.2017 07:41
- гость -

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