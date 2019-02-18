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Великий полководец и завоеватель эпохи Средневековья – Тамерлан – умер 614 лет назад. За свою жизнь выходец из семьи мелкого землевладельца достиг невероятного могущества и покинул этот мир повелителем одной из самых больших империй в истории человечества.

Отметим, что Тамерлана также принято называть Тимуром. В средневековых русских летописях он именовался как Темир Аксак.

Его отец был воином, мелким землевладельцем из монгольского племени барласов. Военному искусству Тамерлан обучался с десяти лет. Политический и организационный талант он начал демонстрировать еще в юности, объединив вокруг себя преданных людей. Возглавив одну из областей распадающейся монгольской империи, Тимур достаточно быстро набирал авторитет и, играя на противоречиях правителей земель в Центральной Азии, к 1370 году создал свое государство со столицей в Самарканде.

Затем он начал борьбу за централизацию страны, укрепляя безопасность границ и наводя порядок внутри государства.

Тамерлан прославился своими походами на Моголистан, Переднюю Азию и Иран, на Индию, а также борьбой с Османским государством и Золотой Ордой. В завершение своей жизни, в 1404 году, когда Тимуру было 68 лет, он предпринял поход на Китай, но в феврале 1405 года скончался.

В итоге Тамерлан стал основателем династии тимуридов, создав огромную империю и установив официальные дипломатические связи с упомянутым Китаем, Египтом, Византией, Францией и Англией.

Тимур вошел в историю как выдающийся законодатель. Кроме того, его называют великим строителем – после себя он оставил десятки монументальных архитектурных сооружений, многие из которых вошли в сокровищницу мировой культуры. Также он придерживался мудрой политики поликонфессиональности, избегая притеснения разных религий.

Впрочем, в историю вошла не только жизнь Тамерлана, но и его посмертие. Широко известна легенда о могиле великого правителя в Самарканде. Согласно ей, существовало предсказание о том, что, если прах Тамерлана будет потревожен, начнется великая и страшная война.

Гробница Тамерлана была вскрыта советскими учеными в ночь на 20 июня 1941 года. Спустя два дня началась Великая Отечественная война...