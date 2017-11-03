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"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает самые выдающиеся "черномырдинки"

Фото: gazprom.ru

Политик, во многом являющийся лицом России 1990-х и 2000-х годов — Виктор Черномырдин - ушел из жизни ровно семь лет назад, 3 ноября 2010 года. Будучи в полном смысле человеком советской эпохи, Виктор Степанович главным образом проявил себя все же после распада СССР, когда на обломках одного государства строилась новая страна.

Сегодня не все помнят, что Черномырдин занимал такие важные посты, как министр газовой промышленности Советского Союза, председатель Правления Государственного газового концерна "Газпром", премьер-министр РФ, чрезвычайный и полномочный посол России на Украине. Более того, 5 и 6 ноября 1996 года Виктор Степанович даже исполнял обязанности президента России, когда тогдашний глава государства Борис Ельцин пережил операцию на сердце.

Однако очень многие знают, что первый премьер–министр РФ вошел в историю своими неподражаемыми афоризмами, прозванными в народе "черномырдинками".  Портал Amic.ru вспоминает наиболее яркие фразы политика.

  • Хотели как лучше, а получилось как всегда
  • Лучше водки хуже нет
  • Мы выполнили все пункты: от А до Б
  • Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим
  • Есть еще время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела
  • Отродясь такого не бывало, и опять то же самое
  • Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны
  • Да такие люди, да в таком государстве, как Россия, не имеют права плохо жить
  • Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей
  • В харизме надо родиться
  • Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
  • Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию — все равно толку нет!
  • Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство
  • Ввяжемся в драку — провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого руки чешутся — чешите в другом месте!
  • Все говорят, что недовольны итогами приватизации, и я недоволен, и не говорю.
  • Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно.
  • Где-то мы чего-то там, сзади все чего-то побаиваемся.
  • Да и я вон в своем седле премьерском — только ветер в ушах
  • К сожалению, мертвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены.
  • Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком
  • Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа
  • Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день
  • Какую бы общественную организацию мы ни создавали — всегда получается КПСС
  • Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу
  • На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 9 апреля 2016 года


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Комментарии

9.04.2016 13:31
- гость -

как можно родиться?

0  0
9.04.2016 13:42
13:31

А тебя в капусте нашли?
Или ты из оппы выпал?
Хе хе

0  0
9.04.2016 13:47
- гость -

идиотские ельцинские законы с его Конституцией. Нагадили они очень много. А чтобы навести порядок надо время, особенно когда либералы в правительстве.
Простой пример. Почему эмиссия рубля привязана к доллару? Почему ставка рефинансирования у нас двузначная, а у них даже и в минусе бывает? А чтобы всё переделать надо послать США и снова стать гораздо сильнее.

0  0
9.04.2016 13:53
- гость -


Коллекторский беспредел - секретная очевидность

Возмущаются коллекторскими бандитами в СМИ все - президент, журналисты, пострадавшие. Но чудесным образом мне не удалось ни от кого услыхать очевиднейшую, понятную школьнику причину этого узаконенного бандитизма - у него есть очень солидный Заказчик.

Какая - то тотальная цензура, засекретили таблицу умножения! Все мнения цензурируются, невозможно представить, что все забыли эту таблицу и поголовно потеряли здравый смысл. Буквально ощущается чья-то мощная, тотальная регулирующая сила.

Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно! А кому нужны эти бандиты, кто их кормит и освобождает от суда и тюрьмы? Кому они приносят прибыль? Ответ очевиден - банкирам, вдохновленным сумасшедшей ставкой в 700-1000% годовых.

В 90-х был популярен бандитский "счетчик", так он теперь вернулся на совершенно законных основаниях, бандиты 90-х стали банкирами, вышли из тени, легализовали свой "счетчик". Размер годовой ставки законодательно ограничен во всем мире.

Не люблю Америку, но даже там, с "стране желтого дьявола" этот процент ограничен 30% в год. А у нас, в богоспасаемом отечестве, скрепленном всеми скрепами сразу, бандитизм узаконен.

В числе таких аналогичных по прибыли занятий - торговля наркотиками, кражи, мошенничество. Но ни одного легального бизнеса нет. Видимо скоро и эти выйдут из тени по проторенной дорожке и станут совершенно легальными.

Буквально вчера показывали президента по ТВ. Так он сказал, что долги надо отдавать! Причем по процентам, величина которых является криминальной во всем мире.

Такая вот не то, что "невидимая рука рынка", а очень осязаемая бандитская узаконенная дубина

0  0
9.04.2016 13:55
13:47

Мыхалываныч тоже божий деньги в шша.
Да ещё с друзьями тырят мильярды.
И покупают барабаны страдивали.
Хе хе

0  0
9.04.2016 13:58
гость

Все делается с благословения мыхалываныча и за его подписью.
Вот сейчас он создал себе карательную гвардию что бы каратели разгоняли голодные бунты расиянцев.
Хе хе.

0  0
9.04.2016 15:44
- гость -

надо на красной площади поставить памятник барыге.

0  0
9.04.2016 15:47
- гость -

и всё ради построения капитализма...

0  0
9.04.2016 15:48
- гость -

Наломали дров сволочи. Наши потомки будут 100 лет плеваться.

0  0
9.04.2016 15:48
- гость -

"Мыслить надо не только параллельно, но и перпендикулярно".
В.С. Черномырдин

0  0
9.04.2016 15:49
- гость -

"""Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа.""""
""""Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место. """"
"""Наш президент - он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги."""
""""Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.""""
В.Черномырдин.

0  0
9.04.2016 15:56
- гость -

чёрномордин? это который на газзаводе пожухлую траву зелёной краской с пульверизатора красил? Так больше он ни на что ине был способен как страну продавать да воровать!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
9.04.2016 15:58
- гость -

Когда, наконец, всех негодяев ельцинского разлива призовут к ответственности?????!
Надо же, какой-то черномырдин, просто промышленный чиновник, заработал на реформах более миллиарда долларов!!!! Научили бы нас, научно-технических интеллектуалов, как и что надо "работать", чтобы общественно-полезным трудом столько заслужить!! Я. как и десятки тысяч других, могу всё: делать мировые технологии, выращивать картошку, преподавать фехтование. верховую езду, танцы, учить гребному и парусному спорту....... всё! А как-то не сподобился на такие "заработки"!!!!!!
Когда же Бог покарает негодяев-"вождей"!!!

0  0
9.04.2016 16:02
- гость -

они считают себя успешными ворами. И ещё смеются над честными людьми "если ты такой умный, почему такой бедный?". А оттого, что кто-то должен оставаться честным. Иначе, не у кого будет воровать.

0  0
9.04.2016 16:03
- гость -

Для России чубайсов, гайдарчиков и кондерсюрпризов он уже герой.

0  0
9.04.2016 16:08
- гость -

Эти "великие" вынудили меня рыться в мусорных баках и сдавать бутылки. Это при том, что мое образование гораздо выше, чем у Черномырдина. И мои моральные качества гораздо выше, чем у него. Никогда им не прощу и не забуду. Интересно, где его подельник Вяхирев? А сыночки тоже пристроены в "доходные" и теплые местечки?

0  0
9.04.2016 16:09
- гость -

Это - не афоризмы, а высер. Капрофил?

0  0
9.04.2016 16:11
- гость -

Чего грустить. Еще есть Путин, Медведев и иже с ними. Из той же когорты, что и Черномырдин. Не грустите, есть еще места на Новодевичьем и у Кремлевской стены. Понадобится и Мавзолей соорудят, а то и на место Ленина улягутся. С них станется. Своя рука владыка.

0  0
9.04.2016 16:12
- гость -

В цитатник глупостей неутомимых расхитителей соцсобственности на госпостах.

0  0
9.04.2016 16:13
гость

Мыхалываныч с перепугу создал собственную карательную гвардию.
Боится собственных подчиненных и народу.
Каратели будут разгонять голодные бунты.
Хе хе.

0  0
9.04.2016 19:07
Kertis

Вообще-то успехов немного. Но, главное: есть правительство
Очень актуальное его высказывание и ныне.

0  0
10.04.2016 15:29
- гость -

"Когда, наконец, всех негодяев ельцинского разлива призовут к ответственности?????!"
Не во времена ввп это точно, так как он один из них.

0  0
3.11.2017 08:48
Злая гостья

п. 22 - добавить "и пусть идут в бизнес"
п.23 - плюсую.

0  0
3.11.2017 08:52
Дуня

Вы щас не о Черномырдине думайте, а о призывах либералов отказаться от национального эгоизма...
В условиях жестких санкций с наднациональными корпорациями способно конкурировать только государство, а не бизнес живущий там, а грабящий тут.

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