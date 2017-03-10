Пятница, 10 Март, 09:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,83
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-11°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ - 2017Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике

, ИА "Амител"
Упражнения, которые помогут сохранить тонус мышц офисных работников
Спина болит, лапы ноют, хвост отваливается. Такие жалобы найдутся, пожалуй, у любого офисного работника. Чтобы этого избежать, стоит выучить пару полезных упражнений. Каждое из них можно делать на рабочем месте, не отвлекаясь от важных дел. Кстати, помните, что впереди лето, когда хочется поразить знакомых и соратников подтянутой фигурой. Наши упражнения помогут вам сохранить тонус мышц.
 
До конца дня еще много времени, поэтому приступаем к разминке!
 

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

13.04.2016 12:26
ЮльКа

ДАЕШЬ НОВУЮ ПРИВЫЧКУ! отныне дважды в день на работе

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 0
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 3
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 3
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 0
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 7
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 1
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 22
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 11
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 2
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 4
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 0
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 2
23:06
18 мертвых животных нашли в одном из домов Екатеринбурга 0
22:06
Путин поддержал инициативу об ужесточении наказания за склонение к суициду 0
21:04
Учительница из Сочи, которой не понравился подарок от родителей, уволилась 4
20:05
Лукашенко заявил, что Медведеву тоже придется платить "кое за что" 0
19:50
Песков прокомментировал информацию о новом после США в России 0
19:26
Банда, сбывавшая наркотики в Новосибирске и Барнауле, идет под суд 0
19:08
Коротко о главном: проверка роддомов, Навальный в Барнауле и тающие сугробы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 марта
18:52
Таксист в Петербурге заставил иностранца заплатить за проезд 16 тыс. руб. 0
18:36
Сын облил бензином и спалил гараж отца вместе с машиной в Горном Алтае 0
18:22
Яровая: смельчаков, призывающих детей к суициду, нужно сажать на 12 лет 0
18:04
Макаревич признался, что его тошнит от слова "патриотизм" 3
17:50
Мемориал Славы в Барнауле украсят 15 тысячами цветов к 9 мая 0
17:32
Производство черной икры в России может увеличиться к 2030 году в два раза 0
17:21
Сотни миллионов на благоустройство, или Что такое проект "Комфортная среда"? 0
17:13
Стоп-кадр. Дятел за окном редакции ИА "Амител" 2
17:03
Новая коммунальная авария произошла в центре Барнаула 1
16:50
Четверо расхитителей гробниц умерли в Китае из-за ядовитых паров 1
16:36
Автосервис загорелся в Бийске днем 9 марта 0
16:27
Алтайских чиновников и медийных лиц привлекут к пиару фестиваля молодежи 0
16:14
Два Алтая оказались в тройке лидеров экологического рейтинга регионов РФ 18
16:04
Дело возбуждено после ЧП в котельной Барнаула, где пострадал рабочий 0
15:50
Алтайских школьников приглашают на экскурсию в Барнаул в дни каникул 2
15:36
Дональд Трамп не поздравил американок с 8 марта 7
15:24
Новый заместитель появился у прокурора Алтайского края 2
15:17
Череда магнитных бурь угрожает землянам в марте 2017-го 0
15:13
Семьи, задолжавшие за ЖКУ, выселяют из муниципального жилья в Барнауле 18
15:02
Подробности столкновения поезда с трактором на Алтае рассказали в РЖД 4
14:52
"Русскую землю кто же отдаст?": истории о Великой Отечественной на Amic.ru 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.