Известный актер Джеки Чан за свою карьеру сыграл в более чем 100 картинах, где получил около 3000 травм. По этому показателю актеру уже долгие годы нет равных в мире. Чан ломал ноги, руки, получал различные травмы позвоночника. По словам актера, на его теле нет ни одного места, которое бы он не повредил на съемках. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 65 лет. В честь этого события Amic.ru вспоминает самые серьезные травмы прославленного актера.

Данный материал впервые был опубликован 13 апреля 2016 года.