Известный актер Джеки Чан за свою карьеру сыграл в более чем 100 картинах, где получил около 3000 травм. По этому показателю актеру уже долгие годы нет равных в мире. Чан ломал ноги, руки, получал различные травмы позвоночника. По словам актера, на его теле нет ни одного места, которое бы он не повредил на съемках. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 62 года. В честь этого события Amic.ru вспоминает самые серьезные травмы прославленного актера.
Материал впервые был опубликован 13 апреля 2016 года.
Комментарии
Два раза упомянут один и тот же фильм. Покровитель он же защитник. 1985.
Сколько бабла уходило на кассеты с джеки)
Хех, все фильмы смотрел, что перечислены. Джеки прям неубиваемый мужик! Живого места на теле нет.
Мысли приходят: не дурак ли человек после этого?
Джеки, долгих тебе лет! И давай поаккуратнее, не мальчик уже)))
в доспехах бога год явно не 86. в 86 фильм вышел, упал он значительно раньше. там видно, как после падения ему прибавилось несколько лет! прыгнул он еще подростком, а приземлился уже в зрелом возрасте.
NiGHT зарегистрированный 13 апреля 2016 г. 10:03
Просто после падения, он вынужден был сменить прическу, потому что был виден шрам на голове. Если посмотрите фильм еще раз, то увидите, что сначала он с короткой прической, потом с длинной. Поэтому и складывается ощущение разницы в возрасте
Сэм, однако за время прыжка волосы могли отрасти)))
- гость - 13 апреля 2016 г. 10:21
Ага. К слову, после той травмы он еле выжил и у него в черепе до сих пор заглушка стоит, в том месте где была трещина. В итоге в фильм попал первый снятый дубль, а не второй на котором он и получил травму
У него в конце фильма все нужные кадры идут)) Вот за эту фишечку тож люблю чана))
И пестни китайские на титрах клевые)))
Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность.
"Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность."
"Разборка в Бронксе" довольно таки не дурной фильм, а самобытность он утратил, ибо когда попал в Голливуд, года уже не молодые были
Разборка еще гонконговский фильм. А вод с часов пик начались чисто голливудские. Ну это муть пошла на мой взгляд. Я буду пересматривать старые самобытные китайские фильмы))
Большой Ух зарегистрированный 13 апреля 2016 г. 11:12
Я имел ввиду, что «Разборка в Бронксе» — первый фильм Джеки Чана, нацеленный на американского зрителя.
а к тигру так и не слазил... незачот вопщем
SAM зарегистрированный 13 апреля 2016 г. 10:29 Дубль с травмой - на титрах.
Всем комментаторам. Дети вы еще все, дети! Подучитесь грамоте, пишете безобразно!