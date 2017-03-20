Первую волну паводка в Алтайском крае в 2017 году обещают уже в 20-х числах марта. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пунктов с населением 42 401 человек. Специалисты предупреждают, что в этом году паводок может быть очень сложным из-за большого количества снега. Чтобы не тратить в чрезвычайной ситуации драгоценное время на поиски документов, ключей и прочих необходимых вещей, стоит заранее собрать "тревожный чемоданчик". Его содержимое которого не только поможет вам выжить в первые дни после случившегося, но и в дальнейшем намного упростит процессы восстановления прав собственности на имущество. Что должно обязательно войти в "тревожный чемоданчик", смотрите в инфографике ИА "Амител" .
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Комментарии
Курвиметра не хватает
Даа, нехилый чемоданчик получается...
- гость - 20 марта 2017 г. 13:14 Не, нам нельзя! У нас дома жена и теща!
Алексея Навального, который ездит по стране, открывая предвыборные штабы и участвуя в митингах, 20 марта облили зеленкой в Барнауле. Политик рассказал также, что нападавший скрылся в здании краевой администрации. Источник: © ИА "Амител"
Количество лекарств, должно быть рассчитано на окружающих. ---------------------------------------------------------- Это надо подломить аптеку, угнать тачку и везти полный багажник лекарств.
Рулон широкого скотча вместо туалетной бумаги? -Я беру 3-5 метров веревки в поход и даже на дачу.
в советской военной аптечке был небольшой пластмассовый пенальчик с якобы защищающим от радиации средством "торен". Ни от какой радиации, он само собой не мог защитить, зато помирать в окружении сказочных глюков было не так страшно.
в марте?
Литр водки и штабные карты. Три колоды.
Некоторые водители едут в Горный с пассажирами и инструмент с собой не берут. Как то давал такому ключ,пассатижи и проволоку. А Вы скотч и лекарства.
"Прессованное полотенце". Это то, которым полы мыли полгода?
Зачем с собой брать запас еды? Еда есть везде как и вода.