Первую волну паводка в Алтайском крае в 2017 году обещают уже в 20-х числах марта. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пунктов с населением 42 401 человек. Специалисты предупреждают, что в этом году паводок может быть очень сложным из-за большого количества снега. Чтобы не тратить в чрезвычайной ситуации драгоценное время на поиски документов, ключей и прочих необходимых вещей, стоит заранее собрать "тревожный чемоданчик". Его содержимое которого не только поможет вам выжить в первые дни после случившегося, но и в дальнейшем намного упростит процессы восстановления прав собственности на имущество. Что должно обязательно войти в "тревожный чемоданчик", смотрите в инфографике ИА "Амител" .

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