Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 15 июня 2017 года проведет традиционную "прямую линию" с жителями нашей страны, в ходе которой последние могут задавать ему наболевшие вопросы. Первый эфир "прямой линии" состоялся 24 декабря 2001 года. Ее идейными вдохновителями стали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и руководитель ВГТРК Федор Добродеев. Тогда первое общение с народом прошло в Кремлевском телецентре. За 2 часа 20 минут Владимир Путин ответил на 47 вопросов. В 2008 году общение перенесли в Гостиный двор. Общая продолжительность всех "прямых линий" составила около 40 часов, в среднем Путин за раз отвечал на 64 вопроса россиян, на что у него уходило около трёх с половиной часов. Самая продолжительная "прямая линия" прошла в 2014 году: Путин общался с населением страны 4 часа 47 минут. Самое интересное в таких эфирах – сами вопросы и люди, которые их задают. В преддверии очередной "прямой линии" Amic.ru вспоминает самые яркие высказывания Владимира Путина за последние годы.

2001 год

Уже во время первого эфира президенту дозвонился пятиклассник из города Усть-Кута Иркутской области. Он беспокоился о том, что школа не отапливается, поэтому отменены занятия и школьников могут оставить на второй год.

"Губернатор нас слышит и сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений", – сказал Путин.

Уже на следующий день после выступления президента вице-губернатор Иркутской области Сергей Брилка сообщил всей стране, что школа №4 в городе Усть-Куте, где вышла из строя система теплоснабжения, будет восстановлена к 7 января 2002 года и в ней начнутся занятия.

2002 год

Об уровне жизни: "За минувший год россияне в целом стали жить лучше, а страна стала богаче – это главный результат".

О проблемах порнографии: "Эту проблему общество должно решить само. Те каналы и программы, в которых насилие занимает большое место, пользуются наибольшей популярностью, имеют рейтинг и зарабатывают деньги на рекламе. Проблема заключается во взрослении всего нашего общества".

О зависти одноклассников: "Да, это личный вопрос. Я иногда встречаюсь с одноклассниками, не так часто, как хотелось бы, но зависти в их глазах я что-то не заметил. Это порядочные, приличные люди. Они поддерживают меня, рады за меня, так же как и я радуюсь результатам в их жизни".

О Сталинграде: В историю Отечества и всего мира войдет Сталинградская битва как один из ярчайших моментов Великой Отечественной страны. Однако возвращение имени Сталинграда сегодня в нашей стране, уверен, породило бы какие-то подозрения, что мы возвращаемся к временам сталинизма. Это не пошло бы на пользу всем нам".

2003 год

О выборах 2004 года: "Я планировал сделать это заявление (о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента) в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась. Мой ответ утвердительный. Буду баллотироваться. В свое время сделаю официальное заявление по этому поводу".

О своем портрете в кабинетах чиновников: "Президент – это в известной степени символ государства, думаю, ничего здесь страшного нет. Важно, чтобы все было в меру. Когда чувство меры пропадает, тогда это вызывает огорчение".

Об интернете: "Интернет – это полезная вещь. Оттуда должна извлекаться нужная информация для образования, развития человека. А если это болтовня часовая, то толку нет. У нас супруга моя оптимизирует это достаточно эффективно. Она заводит определенный код, и до того, пока она этот код не использует, зайти в него (интернет) невозможно".

2004 год

О свободе СМИ: "Власть всегда пытается уменьшить количество критики в свой адрес, а СМИ – отыскивать все, что можно отыскать, чтобы обратить внимание властей на ошибки. Мы не лучше, не хуже других стран".

О будущем своих дочерей: "Надеюсь, что они будут счастливы. Очень хотелось бы, чтобы они нашли такое применение своим силам, знаниям, которое принесло бы пользу обществу и им удовлетворение, это самое главное".

2005 год

О третьем президентском сроке: "Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу, с тем чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы. Поэтому никаких резких изменений в законодательство, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, считаю вносить нецелесообразным. Ну а что касается меня лично, то, как военные люди говорят, я свое место в строю найду".

2006 год

О Крыме: "Крым – это часть украинского государства, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны. Нужно отдавать себе в этом отчет. Нам, конечно, не безразлично, что там происходит, и мы думаем, что наш вклад может быть внесен только с помощью как бы личного примера решения вопросов подобного рода".

2007 год

Об изучении иностранных языков: "Но вообще иностранный язык – это ворота не просто к общению, это ворота в культуру другого народа. Это очень интересно, это целый мир. По сути, второй язык – это так, как будто вы прожили еще одну жизнь. И, конечно, мы сегодня в России, когда мы стали открытой страной, нуждаемся в том, чтобы оказывать содействие в изучении иностранных языков, и будем это делать".

2008 год

О национализме: "Россия и может оставаться великим государством, если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос, будет чувствовать себя в России, как в собственном доме. И те недалекие, просто глупые и тупые люди, которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб".

2009 год

Об уходе из политики: "Не дождетесь!".

О тандеме с Медведевым: "Мы не просто знакомы – много вместе работали, мы вместе закончили один университет, учились у одних и тех же преподавателей, которые закладывали в нас не только знания, но и отношение к жизни".

2010 год

О национальной идее: "Как бы мы здесь ни выдумывали нашу национальную идею, все-таки надо сказать прямо, ничего ближе человеку нет, кроме своей семьи, кроме своих близких и своей собственной страны".

2011 год

О митинге на Болотной площади: "Там были разные люди, и я радовался тому, что увидел свежие, интеллигентные, здоровые, энергичные лица людей, которые активно высказывают свою позицию. Еще раз могу повторить, что, если это результат путинского режима, меня это радует, радует, что появляются такие люди".

2013 год

О коррупции: "Не скрою, что у нас особенно бытовая коррупция носит запредельный характер и, по сути дела, представляет угрозу для общества в целом. Поэтому будем с ней бороться с не меньшим упорством, чем с инфляцией в экономике, будем ее добивать настолько, насколько это возможно".



2014 год

О воссоединении Крыма и России: "Россия никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму, никогда. Наоборот, мы исходили из того, что мы будем строить наши межгосударственные отношения с Украиной исходя из сегодняшних геополитических реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на то, что наши русские люди, русскоязычные граждане Украины будут проживать в комфортных для себя политических условиях, в комфортной обстановке и не будут никак притесняться, им не будут угрожать".



2015 год

Об убийстве Немцова: "Считаю, что это абсолютно позорное явление, трагическое и позорное, – убийство подобного рода".

О доверии граждан: "Если мы сохраним доверие граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы делаем, и где-то, как коллеги говорят, готовы будут и потерпеть. А если мы будем действовать, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни, тогда, мне кажется, мы очень быстро можем скатиться к ситуации начала 90-х годов, когда будет утрачено, по сути, доверие к власти и мы будем вынуждены затыкать возникшие социальные проблемы гораздо большим количеством денег, чем предусмотрено сейчас на реальное, пусть скромное, но все‑таки движение вперед, так, как это было, допустим, при монетизации льгот, когда мы сделали шаг резкий, а потом вынуждены были вытащить из государственного кармана огромные ресурсы и деньгами все заливать".

2016 год

О качестве дорог

Проблема, действительно, обострилась. Увеличилось количество вопросов о качестве дорог во всех российских регионах. В дорожных фондах много средств уходит на решение других задач, расходы зачастую тратятся нецелевым образом. Нужно окрасить расходы дорожных фондов, нужно сделать, чтобы средства шли именно на капитальный ремонт дорог", — сказал президент. По его словам, в этом году около 40 млрд рублей от повышения акцизов планируют отправить в дорожные фонды (один рубль от повышения акцизов), другой рубль пойдет в региональные бюджеты.

О бизнесе, как о дойной корове

Предприниматели попросили Владимира Путина не относится к бизнесу, как к дойной корове. Бесконечные проверки не позволяют малым предприятиям нормально вести свою деятельность. "Мы занимаемся этой проблемой постоянно. Такой уж у нас менталитет, особенно у чиновничества…" – отметил, в свою очередь, Владимир Путин.

О российском правительстве

По мнению Путина, российское правительство не слабое. "Конечно, многое нужно сделать, чтобы работа была лучше. Общая задача стоит, но как мы двигаемся к цели — непонятно", — добавил президент, отметив что не хватает целевого метода в работе ведомств и министерств.

О новом сроке президентства

Пока об этом рано говорить. Нужно думать о том, как оправдать доверие людей сегодня.