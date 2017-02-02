По словам представителей компании Grand Оптика, их главная задача – помочь лучше видеть людям с нарушением зрения. Специально для этого представлен широкий ассортимент товаров: современные и удобные линзы, очки, оправы и т. д. Кроме того, клиент может получить консультацию оптометриста, что позволит решить сразу две проблемы: и подобрать очки, и вместе с этим усовершенствовать образ.

В Grand Оптика предлагают контактные линзы по выгодной цене:

- Acuvue Oasys от 170 рублей;

- Acuvue Oasys for Astigmatism от 210 рублей;

- Acuvue2 от 125 рублей;

- Optima FW от 170 рублей;

- 1-Day Acuvue Define от 50 рублей;

- 1-Day Acuvue Moist от 45 рублей;

- 1-Day Acuvue TruEye от 50 рублей;

- 1-Day Acuvue Oasys от 55 рублей;

- AirOptix Aqua от 245 рублей;

- PureVision от 190 рублей;

- SofLens 59 от 127 рублей;

- Цветные контактные линзы от 240 рублей;

- Любые астигматические линзы;

- Широкий ассортимент цветных контактных линз;

- Театральные бинокли, аксессуары;

- Очки для водителей – "антифары";

- Очки для работы за компьютером – "антикомпьютер".

А также компания рада предложить большой ассортимент средств по уходу за контактными линзами.

В компании Grand Оптика широкий ассортимент солнцезащитных очков, оправы на любой вкус. Удобная система расчета.

В продаже также имеются подарочные сертификаты.

При покупке очков и линз в феврале клиентам дарят подарки. Срок проведения мероприятия – с 1.02.2017 по 28.02.2017 г.

г. Барнаул, ул. Балтийская, 44;

тел.: 8 (3852) 45 22 65; 8 963 502 42 97

Цены указаны на момент публикации.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.