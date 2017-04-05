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Как приготовить незабываемый пасхальный кулич?

, ИА "Амител"
Пасха на пороге: рецепты самых вкусных куличей

Фото: funik.ru

Традиционный пасхальный кулич – изделие цилиндрической формы из сладкого дрожжевого теста, являющееся разновидностью хлеба или кекса. Помимо куличей, на праздничный стол пекут сдобные булочки, пасхальные венки, барашка. Готовить его непросто, он требует времени, хороших продуктов и подготовки, а главное – душевного спокойствия, уверенности и гармонии. Приводим пример трех самых вкусных пасхальных куличей, которые можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

Кулич №1

Что потребуется?

  • Мука — 3 кг
  • Дрожжи — 150 г
  • Молоко — 1 л
  • Сливочное масло — 800 г
  • Желтки - 30 шт.
  • Сахар — 600 г
  • Орехи, изюм — 500-600 г

Как готовить?

Это будут куличи необычные, поскольку их заваривают не молоком, а кипятком. Для опары три столовые ложки муки нужно залить очень крутым кипятком, а затем остудить до теплого состояния. Отдельно размятые дрожжи развести в теплом молоке с одной столовой ложкой сахара. Когда эта смесь подойдет, добавить к ней заваренную муку и оставить на 18-19 часов в тепле.

Перед окончанием этого срока нагреть на плите молоко, добавляя в него сахар и масло. Затем довести его до состояния сметаны, подмешивая муку. Добавить желтки и тщательно взбить. Теперь эту массу нужно соединить с опарой и оставить на час подойти.

Подготовить формы и положить в каждую тесто, чтобы оно заполнило половину. Когда оно ещё раз подойдет, ставить в нагретую духовку на 180 градусов и выпекать эти вкусные куличи.

Кулич №2

Что потребуется?

  • Мука — 1200 г
  • Дрожжи — 50 г
  • Сливки — 3 ст.
  • Желтки — 15 шт.
  • Масло — 200 г
  • Сахар — 2 ст.
  • Миндаль, кардамон и мускатный орех

Как готовить?

Этот кулич называют царским. Вкус понравится любому, даже самому именитому гостю. Для начала нужно смешать дрожжи, стакан теплых сливок и половину муки. Когда опара поднялась, в неё нужно добавить перетертые желтки, сахар и масло, затем муку, оставшиеся сливки и измельченные пряности, а также орехи и цукаты по вкусу. Тесто нужно вымешать и выбить, а потом оставить на полтора часа подняться.

Подготовленные формочки нужно наполовину наполнить тестом, дать ему подняться до верха и ставить в духовку.

Кулич №3

Что потребуется?

  • Мука — 1 кг
  • Молоко — 1,5 ст.
  • Яйца — 6 шт.
  • Масло — 200 г
  • Сахар — 2 ст.
  • Дрожжи — 50 г
  • Ваниль и добавки

Как готовить?

Заранее нужно поставить опару из дрожжей, столовой ложки сахара, 150 граммов муки и молока. На следующий день растереть желтки с сахаром, взбить белки, масло растопить, а затем остудить. В опару вмешать желтки с сахаром, затем масло, муку и белки. Все вместе тщательно перемешать миксером со специальной насадкой для теста. Теперь ему нужно немного отдохнуть и подняться. Когда оно увеличится в объеме в несколько раз, перемешать и дать ещё немного постоять.

Теперь в подготовленные формы для теста раскладывается по трети теста. Когда оно ещё раз поднимется, можно ставить их в духовку.

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Комментарии

19.04.2016 16:18
djusha67

Это не наш праздник...Незачем переводить продукты, все равно тоннами высохшие куличи валяются по свалкам через ...1 мая отмечаем День Всемирной Солидарности Трудящихся...Отмечаем традиционно водочкой, огурчиком, шашлыком...

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