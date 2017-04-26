Клещи очень опасны: они вызывают различные заболевания, самое серьезное из которых – клещевой энцефалит. Ежегодно это насекомое на себе обнаруживают миллионы людей по всей стране. В Алтайском крае в поликлиники с жалобами на присасывание клещей уже обратилось около 200 человек. Как удалить клеща и что делать после его укуса – смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
а подсолнечным маслом ?
по опыту он, насосавшись крови, от подсолнечного масла не будет вылазить. да и на голове, например, масло как на него лить? можно резиновое колечко положить вокруг клеща, например, от советской масштабной автомодели (в моем случае в детстве это была Нива)
клещей в поликлиниках не берут на анализ, нужно отдавать в лаборатории, где проводят эти исследования!