Пасхальный кулич и пасха – неотъемлемые атрибуты большого церковного праздника Пасха. Однако это два разных блюда.

Пасхальный кулич – это сдобное изделие. Оно может быть разным по степени сладости, по форме, размеру. Часто его делают с изюмом, сверху посыпают сахарной пудрой или заливают глазурью. Иными словами, это выпечка хлебного типа, и именно это изделие в больших количествах продается в продуктовых магазинах перед Пасхой.

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А вот пасха – это блюдо из творога. В оригинале она имеет форму усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. К тому же пасху не выпекают, а формируют.

Сегодня пасха – не очень распространенное блюдо на праздничном столе. Пасхальный кулич чаще называют именно пасхой, но это совершенно неверно.

Материал впервые опубликован 19 апреля 2016 года