Пасхальный кулич и пасха – неотъемлемые атрибуты большого церковного праздника Пасха. Однако это два разных блюда.
Пасхальный кулич – это сдобное изделие. Оно может быть разным по степени сладости, по форме, размеру. Часто его делают с изюмом, сверху посыпают сахарной пудрой или заливают глазурью. Иными словами, это выпечка хлебного типа, и именно это изделие в больших количествах продается в продуктовых магазинах перед Пасхой.
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А вот пасха – это блюдо из творога. В оригинале она имеет форму усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. К тому же пасху не выпекают, а формируют.
Сегодня пасха – не очень распространенное блюдо на праздничном столе. Пасхальный кулич чаще называют именно пасхой, но это совершенно неверно.
Материал впервые опубликован 19 апреля 2016 года
Комментарии
Пасха - это такой гробик из творога...Приятного аппетита...
Печь куличи - это древнейшая ведическая традиция славян. Люди пекли куличи и пекут именно в форме мужского детородного органа, специальной формы, с коричневой шляпкой политой белым сахаром (излитым семенем) и посыпанным зерном - символом плодородия и начала весны, начала пробуждения природы. И раскрашивали яйца - тоже как символ новой жизни, подходящий к куличу по различным параметрам.
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На праздник этот так же было принято печь куличи, как символ мужской силы и плодородия (именно поэтому он имеет вытянутую форму и сверху его принято поливать белым кремом из взбитых яиц) и творожный пирог который сейчас называют паской, как символ женского плодородия. Для справки: символ мужской силы и плодородия у славян обозначается словом «Кол» (прямой перевод как стержень), символ женской силы – словом «Коло» (круг), отсюда и форма угощений.
Пасха не в форме пирамиды, а в форме круга.
Пасха как праздник никакого отношения к славянству не имеет...Это еврейский праздник, перекочевавший в християнство...А вот насчет "Кола" и "Колы" не совсем понятно, то ли "Колокол" - символ мужской силы в женском плодородии, то ли создатели Кока-Колы скрывая свое славянское происхождение подменили Кол другим символом мужского достоинства - яйцом...
Единственным блюдом, действительно отражающим суть этого христианского праздника, является собственно пасха (или паска) – специальное блюдо, изготовленное из творога со сливками или сметаной, и спрессованного в виде усечённой пирамидки. На боковых сторонах пасхи изображается крест и буквы «ХВ», что означает «Христос Воскресе». Это, говорят священники, символ Гроба Господня, который замещает на праздничном столе пасхального агнца – ягнёнка, которого было принято приносить в жертву на иудейскую Пасху. Кроме того, пасхального ягнёнка предписывалось есть с пресными лепёшками и горькими травами, а дрожжевые изделия из теста употреблять в пищу запрещалось, о чём даны прямые рекомендации в Ветхом Завете, за несоблюдение которых следовало одно-единственное наказание – смерть: